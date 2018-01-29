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Zivix akıllı gitarlarını daha da iyi hale getirdi

Akıllı gitar dendiği zaman akla ilk gelen ürünlerden Jamstik bu yıl kendisini geliştiriyor. 12 fret bölümüne kadar çıkan sapı ile yeni Jamstik gitarlar ilgi çekecek.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Jamstik adındaki taşınabilir akıllı gitar MIDI kontrolcüleriyle müzik severlerin beğendiği markalardan birisi haline gelen Zivix, ürünlerini daha da güçlü hale getiriyor.

Jamstik 7 ve 12 neler sunuyor?

Kickstarter üzerinde başarı yakalayarak ticari hayata atılan Jamstik serisi, 5 fret bölümlü akıllı gitarlarla, dijital ortamda bir şeyler öğrenmek için ideal bir çözüm sunuyordu. MIDI kontrolcüsü olması sayesinde sadece gitar değil sayısız farklı enstrüman sesleri de çıkarabilen Jamstik, bu açıdan farklı kitlelere de hitap ediyordu.

Serinin üçüncü nesli için hazırlıklarını tamamlayan Zivix, yine Kickstarter üzerinde destek arayacak. Yeni seride bu kez Jamstik 7 ve Jamstik 12 adında iki farklı versiyon yer alıyor. Ürünler Garage Band gibi pek çok oyuna uyumlu.

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Jamstik 7 adından da anlaşılacağı üzere 7 adet fret bölümüne sahip. Kapasitif fretboard sayesinde hem başlangıç seviyesine hem de daha tecrübeli müzisyenlere hitap eden Jamstik 7, Bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor ve AA piller ile 72 saate kadar kullanım sunuyor. Ürün üzerinde daha gelişmiş sensörler ile en gerçekçi tecrübe yakalanmaya çalışılmış.

Jamstik 12 ise 12 fret bölümüne sahip ve biraz daha uzun ancak sırtta taşımak için çok uygun olduğu ifade ediliyor. Ürün daha profesyonel müzisyenlere hitap ediyor. Li-ion batarya USB üzerinden şarj edilebiliyor. Mobil cihazlara ise hem Bluetooth LE hem de USB üzerinden bağlanabiliyor.

Alt kısımda fiziksel kontrol tuşları da barındıran yeni seri 199$-399$ fiyat etiketi ile Mart ayında bağış kampanyasına başlıyor. Sevkiyatlar ise yılın sonunu bulacak. Ülkemizde ilk nesil ürünler 1800TL seviyesinden bulunabiliyor. 

 

https://newatlas.com/zivix-3rd-generation-jamstik/53110/ Yorum Yaz
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atilasat 1 yıl
bağlama versiyonunu da yapsalar bari.
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