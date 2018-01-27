Yerli girişimden ezber bozan Drone modeli Ape X

Drone dendiği zaman akla gelen önemli firmalar DJI, Parrot gibi isimlerde oluşuyor ancak ülkemizde de bu alanda dikkat çekici gelişmeler mevcut. Yerli girişim Ape Drone ezber bozacak bir model geliştirdi. Ape X adını taşıyan 4 pervaneli Drone modeli dayanıklılık ve yenilikçi kontroller ile ses getirmeyi hedefliyor.

Ape X özellikleri ve fiyatı

8cm x 18cm boyutları ile oldukça küçük olan Ape X, pervanelerini katlayınca kolayca çantanıza sığabilecek hale geliyor. Tek şarj ile 20 dakika havada kalabilen model 1Kg de ağırlık taşıyabiliyor.

Üzerinde uzun süre çalışılan Drone modelinin en dikkat çekici tarafı kumandası. 1 yıllık bir çalışmanın ürünü olan MIME kumanda alışık olduğumuz kontrolcülerin çok ötesinde.

Ayrıca Bkz.

"DJI Mavic Air daha hafif ve daha küçük"

Apple TV kumandasına benzeyen MIME kontrolcü hareket algılama yeteneğine sahip ve Drone’u bu şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Ayrıca joystick tarzındaki tuş ve diğer tuşlar hassas bir komuta sağlıyor. Doğru açıyı bulduğunuzda kumanda yeşil ışık ile sizi yönlendiriyor. Ekip cihazı kontrol etmenin çok kolay olduğunu ifade ediyor.

Tam Boyutta Gör

Ekip düşmelere karşı gerçekten dayanabilecek bir materyal bulamadığı için modeli 4 adet ultrason engel tanıma sensörü ile donatmış. Normalde üst seviye modellerde 1 veya 2 tane yer alan sensörler Ape X modeline ayrıcalık katıyor. Bu sayede kullanıcı ilerlemeye zorlasa bile Ape X mutlaka önündeki engelleri aşıyor.

Cihazın uçuş kartı tasarımı ve yazılımı Ape Drone tarafından geliştirilmiş. Bu bakımdan yeni modüller eklemek mümkün. Ayrıca fabrika çıkışı kilitli gelen yarış modunu PC üzerinden açarak saatte 90km hıza erişmeniz mümkün.

Drone üzerinde 4K kayıt yapabilen bir kamera da bulunuyor. Görüntüleri canlı olarak sanal gerçeklik gözlüğüne aktarabiliyorsunuz. Projenin en önemli tarafı elektronik aksamların üretiminin ve montajının ülkemizde yapılacak olması.

Ape X projesi Arıkovanı platformunda rekor bir bağışa ulaştı. 1450TL ve üzeri bağışlarda ürün hediye. Yaz aylarında satışa çıktığında fiyatı 2250TL olacak.