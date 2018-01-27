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Yerli girişimden ezber bozan Drone modeli Ape X

Ape Drone isimli yerli girişim uzun süren çalışmalar sonucunda dengeleri değiştirecek bir drone modeli geliştirdi. Ape X yerli üretim ve montaj yapılan ilk Drone olacak.
1 yıl
5,4b
1
33
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Drone dendiği zaman akla gelen önemli firmalar DJI, Parrot gibi isimlerde oluşuyor ancak ülkemizde de bu alanda dikkat çekici gelişmeler mevcut. Yerli girişim Ape Drone ezber bozacak bir model geliştirdi. Ape X adını taşıyan 4 pervaneli Drone modeli dayanıklılık ve yenilikçi kontroller ile ses getirmeyi hedefliyor.

Ape X özellikleri ve fiyatı

8cm x 18cm boyutları ile oldukça küçük olan Ape X, pervanelerini katlayınca kolayca çantanıza sığabilecek hale geliyor. Tek şarj ile 20 dakika havada kalabilen model 1Kg de ağırlık taşıyabiliyor.

Üzerinde uzun süre çalışılan Drone modelinin en dikkat çekici tarafı kumandası. 1 yıllık bir çalışmanın ürünü olan MIME kumanda alışık olduğumuz kontrolcülerin çok ötesinde.

Ayrıca Bkz. "DJI Mavic Air daha hafif ve daha küçük"

Apple TV kumandasına benzeyen MIME kontrolcü hareket algılama yeteneğine sahip ve Drone’u bu şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Ayrıca joystick tarzındaki tuş ve diğer tuşlar hassas bir komuta sağlıyor. Doğru açıyı bulduğunuzda kumanda yeşil ışık ile sizi yönlendiriyor. Ekip cihazı kontrol etmenin çok kolay olduğunu ifade ediyor.

 

Yerli girişimden ezber bozan Drone modeli Ape X
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Ekip düşmelere karşı gerçekten dayanabilecek bir materyal bulamadığı için modeli 4 adet ultrason engel tanıma sensörü ile donatmış. Normalde üst seviye modellerde 1 veya 2 tane yer alan sensörler Ape X modeline ayrıcalık katıyor. Bu sayede kullanıcı ilerlemeye zorlasa bile Ape X mutlaka önündeki engelleri aşıyor.

Cihazın uçuş kartı tasarımı ve yazılımı Ape Drone tarafından geliştirilmiş. Bu bakımdan yeni modüller eklemek mümkün. Ayrıca fabrika çıkışı kilitli gelen yarış modunu PC üzerinden açarak saatte 90km hıza erişmeniz mümkün.

Drone üzerinde 4K kayıt yapabilen bir kamera da bulunuyor. Görüntüleri canlı olarak sanal gerçeklik gözlüğüne aktarabiliyorsunuz. Projenin en önemli tarafı elektronik aksamların üretiminin ve montajının ülkemizde yapılacak olması.

Ape X projesi Arıkovanı platformunda rekor bir bağışa ulaştı. 1450TL ve üzeri bağışlarda ürün hediye. Yaz aylarında satışa çıktığında fiyatı 2250TL olacak.

 

https://arikovani.com/projeler/ape-0-kuresel-drone/detay Yorum Yaz
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neo01470 1 yıl en beğenilen deniz_sea
deniz_sea
Evet ürün yerli ama bana göre fiyatı yabancı olmuş...

Niyeymiş ? Çin gibi ucuz iş gücümüz mü var ? Amerika gibi teknolojimiz mi var ? Almanlar gibi gelişmiş bir sanayimiz mi var ? Fiyat gayet yerli, sunduğu özelliklerde cabası. Birkez olsun yerli girişimleri destekleyin.

Buradan Ape Drone ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim..
deniz_seaEvet ürün yerli ama bana göre fiyatı yabancı olmuş...Niyeymiş ? Çin gibi ucuz iş gücümüz mü var ? Amerika gibi tekn...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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sendemail 1 yıl
Bunu geliştiren arkadaşların dolar milyarderi olmak gibi bir hedefleri yok ,
fiyatlandırmada da 500 dolar eşiğinin altında kalmışlar ki bu global pazarda oldukça rekabetçi bir miktar ,ürünün sunduğu avantajlara gelince de kanımca şu an nihai tüketiciye yönelik en iyi drone.
400$ altında bir fiyat ile ;
-kontrolü çok basitleştirilmiş
-yer kaplamayan
-ağırlık taşıyabilen
-4k kamerası olan ,Yarım saat kayıt alınabilen
burası en can alıcı yerlerinden biri
-27 DAKİKA OPERASYON SÜRESİ olan
-1.şahıs modunda kullanılabilir ;(Vr gözlük ile anlık )
-kolay taşınabilir
-kolay kullanılabilir
-dayanıklı
harikulade forma sahip bir drone ediniyorsunuz.
Reklamcılar,
Film yapımcıları
Ormancılar
İtfaiye
Belediyeler
Güvenlik kurumları
Üniversiteler
İçerik üreticiler
vs.r v.sr kullanım alanı çoğaltılabilir...
Ben bir tane kapmayı düşünüyorum..
Arkadaşlara da tebrikler ,harika iş çıkarmışlar.
arikovani.com/...
Bunu geliştiren arkadaşların dolar milyarderi olmak gibi bir hedefleri yok ,fiyatlandırmada da 500 dolar eşiğinin altında kalmışlar ki bu global pazarda old...
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Yanıtla +17
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BloodyShift 1 yıl
Gayet güzel olmuş umarım devamı gelir 👍🏻
Fiyat konusunda da zamanla daha da düşüreceklerdir ama yerli olduğunu düşünürsek gayet makul 🙂
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apulunas 1 yıl
10 numara 5 yıldız iş olmuş, özellikle kumanda fikri çok iyi, yakında diğer drone üreticileri tarafından da kullanıldığını görebiliriz. gençleri tebrik ederim, gurur duyabileceğimiz bir iş çıkarmışlar.
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oyyil 1 yıl
Tebrikler , güzel bir çalışma olmuş sonuçda alınmış
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_WaMpire_ 1 yıl
Ben açıkcası RC Helikopter ve multikopter kullanıcısı olarak, başarılı bulamadım. Proje detaylarına baktığınız eksik kalan bir çok şey var. Sunduğu şeylere karşılık toplanan bütçe inanılmaz. Açık kaynak kodlu yazılım kullanıldı diyerek biz yazdık demek istemiyorlar anladığım kadarıyla. Kısaca motoru siz mi ürettiniz? Açık kaynak yazılım la çalışan uçuş kontrolcüsü size mi ait? FPV, telemetry size mi ait? Söz konusu olan MIME kumanda 1 km menzil verebilecek mi? Hadi onuda geçtim site ile dokümanlarda tutarsızlık çok fazla.27 dk diyen yer var 20 dk diyen yer var. 72km max diyen var 90 km diyen var. 90 km hızla giden drone u parmağın uçunda ki kumanda ile gerçekten kontrol edebilecek misin? Hadi 90 da demeyelim 30 km hızla giden drone u tek parmak ile kontrol edebilmek.... 3 eksenli gimbal cihazın neresinde? 120 derecelik açılı kamerası nerede? Tüm bu kadar şey görüntü yokken ve ayrıca adam akıllı bir prototip yokken bu insanlar 770 bin tl destek valla tebrik ediyorum. Ayrıca takip eden bilir DJI Mavic Air yeni çıktı. Mavic ailesinin ufağı. Özelliklerine bir bakın. Kontrolcü tasarımı DJI ye ait, motorlar DJI ye ait. MIME denen kontrolcünün kullandığı protokol nedir. Sahada 2 tane varsa karışır mı vs. Hiç bir profesyonel bilgi yok. Körü körüne birşeye destek olmak bu biraz...
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Haplo 1 yıl
Şimdi 4k var 4k var, biz ne 4k'lar gördük; ürün çıksın, testleri yapılsın, kamerası geçer not alırsa başarıyı yakalayacaklarını düşünüyorum. Yerli üretim konusu önemli; tebrik eder, sektörde başarılı olmalarını dilerim.
Yalnız tanıtım filmlerini beğenmedim. Reklamcılık ve pazarlama konusunda işini iyi bilenlerden profesyonel yardım almalarını, gerekirse bu konuya daha fazla yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum.
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furkey 1 yıl
Güzel okulumun güzel girişimleri :)
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arel.gr 1 yıl
charismatico !

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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abdispowerr 1 yıl
1800'lük paketle destek olduk hadi hayırlısı...

Kamera bilgileri yok diyen arkadaş:

Teknik Detay Dosyası
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gxhero 1 yıl
Ürünü beğendim diyeceğim ama videoyu kim çekti ise ürünün kalitesini sorgulattı o arı şeysine video ve kurgu konusunda yardım edecek biri alınmalı.
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Metorpa 1 yıl
Güzel bir şey yapmaya çalışmışlar, yapmışlar da. Ama teknik açıklama kısmı gerçekten çok zayıf. Kamera kalitesinin, kumanda menzili, fpv menzili, kullanım detayları, kumandanın teknik detaylarının bile örnek videolar ile gösterilmesi lazım ki daha çok dikkat çeksin. Türkiye'de aksiyon sporları ile uğraşan çok kişi var yardım istendiği takdirde yaparlar herhalde :)
Küçümsemek için söylemiyorum ama drone yapmak öyle sandığınız kadar zor değil, çok az elektronik biraz da yazılım bilgisi olan az buçukta 3D Printer işinden anlayan herhangi biri yapabilir. Mesele seri üretime geçirmekte. E buyur sen yap muhabbetlerine hiç girmeyin :)
Mesela şöyle bir ar-ge çalışması vardı zamanında: www.quadbrain.com/100dk-ucan-drone-yapmak/
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x2yk 1 yıl
Başarılar helal olsun..
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