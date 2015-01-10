Zolt Charger Plus, tek bir sarj aleti ile tüm cihazlarınızı sarj edebiliyor

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Günümüzde bir çok kişi notebook, akıllı telefon ve tableti yaygın bir şekilde kullanıyor. Bu cihazların ise genelde gün içerisinde sarj edilmesi gerekiyor, hal böyle olunca da kullanıcılar bir çok sarj aleti ve bir çok kablo ile boğuşmak zorunda kalıyor. Zolt isimli sarj aleti ise bu sorunları aşmak için geliştirilmiş.Zolt Charger Plus adı verilen bu aparat direk olarak prize takılıyor ve bir notebook yanında 2 adet USB girişi ile sarj edilebilen toplam 3 cihaza aynı anda güç sağlayabiliyor. Ayrıca cihaz ufak boyutlarıyla da oldukça taşınabilir. Apple cihazlardan MacBook Air serisi, MacBooklar ve MacBook Pro 13' cihazı sarj edebiliyor. 15' , 17' ve retina MacBook Pro ise yüksek güç gerektirdiği için sarj edilemiyor.Ayrıca sarj adaptörü Acer, Asus, Compaq, Dell, Gateway, HP, IBM/Lenovo, MSI, Samsung, ve Toshiba notebookların bir çok modeliyle uyumlu çalışabiliyor.Şimdilik sadece ABD için satılacak ürüne ön sipariş ile 80 dolarlık fiyattan sahip olunabiliyor, ürün piyasaya çıktığında ise fiyat etiketi 100 dolar olacak.