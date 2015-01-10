Zolt Charger Plus, tek bir sarj aleti ile tüm cihazlarınızı sarj edebiliyor

Zolt Charger Plus adı verilen bu aparat direk olarak prize takılıyor ve bir notebook yanında 2 adet USB girişi ile sarj edilebilen toplam 3 cihaza aynı anda güç sağlayabiliyor. Ayrıca cihaz ufak boyutlarıyla da oldukça taşınabilir. Apple cihazlardan MacBook Air serisi, MacBooklar ve MacBook Pro 13' cihazı sarj edebiliyor. 15' , 17' ve retina MacBook Pro ise yüksek güç gerektirdiği için sarj edilemiyor.Ayrıca sarj adaptörü Acer, Asus, Compaq, Dell, Gateway, HP, IBM/Lenovo, MSI, Samsung, ve Toshiba notebookların bir çok modeliyle uyumlu çalışabiliyor.
Şimdilik sadece ABD için satılacak ürüne ön sipariş ile 80 dolarlık fiyattan sahip olunabiliyor, ürün piyasaya çıktığında ise fiyat etiketi 100 dolar olacak.
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eğer ürün faşo değilse, her usb portu için kendi kanalı akım sınırlaması falan vardır.
fakar pc guç kaynakları gibi kanallı olupda direk genel 5v u çoğaltıp veriyorsa traş