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Zolt Charger Plus, tek bir sarj aleti ile tüm cihazlarınızı sarj edebiliyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Zolt Charger Plus, tek bir sarj aleti ile tüm cihazlarınızı sarj edebiliyor
Günümüzde bir çok kişi notebook, akıllı telefon ve tableti yaygın bir şekilde kullanıyor. Bu cihazların ise genelde gün içerisinde sarj edilmesi gerekiyor, hal böyle olunca da kullanıcılar bir çok sarj aleti ve bir çok kablo ile boğuşmak zorunda kalıyor. Zolt isimli sarj aleti ise bu sorunları aşmak için geliştirilmiş.

Zolt Charger Plus adı verilen bu aparat direk olarak prize takılıyor ve bir notebook yanında 2 adet USB girişi ile sarj edilebilen toplam 3 cihaza aynı anda güç sağlayabiliyor. Ayrıca cihaz ufak boyutlarıyla da oldukça taşınabilir. Apple cihazlardan MacBook Air serisi, MacBooklar ve MacBook Pro 13' cihazı sarj edebiliyor. 15' , 17' ve retina MacBook Pro ise yüksek güç gerektirdiği için sarj edilemiyor.Ayrıca sarj adaptörü Acer, Asus, Compaq, Dell, Gateway, HP, IBM/Lenovo, MSI, Samsung, ve Toshiba notebookların bir çok modeliyle uyumlu çalışabiliyor.

Şimdilik sadece ABD için satılacak ürüne ön sipariş ile 80 dolarlık fiyattan sahip olunabiliyor, ürün piyasaya çıktığında ise fiyat etiketi 100 dolar olacak.
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_bluescream_ 4 yıl
örneğin bir şarj aleti 5v 1a veriyorsa siz bunu usb çoklayıcı ile çoğaltıp 2 telefona takarsanız olmaz.
eğer ürün faşo değilse, her usb portu için kendi kanalı akım sınırlaması falan vardır.
fakar pc guç kaynakları gibi kanallı olupda direk genel 5v u çoğaltıp veriyorsa traş
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thestell 4 yıl
3lu prizden ne farkı var? Bu kadar para vermek gereksiz.
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Captain_Ivy 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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cemturk 4 yıl
Bunun 5 dolarlık usb hub çoğaltıcılardan ne farkı var bilen yazsın :)
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doctor_bey 4 yıl
Direk prizden aldiği gücü veriyorsa pahalı ve gereksiz; fakat kendi içinde batarya varsa ve dışarıda falan güç verebiliyorsa (ki veremez, bu boyuttaki bi cihaz için şu an bunlar mümkün değil) çok güzel cihazmış
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rendezvouss 4 yıl
çok pahalı bence .. gereksiz...
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ouzqan 4 yıl
İş görebilir bi çıksında bakarız .
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Innovative 4 yıl
Belli bir kesimin işine yarayabilir.
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