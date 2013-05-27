Zorlu hava koşullarına dayanıklı insansız hava aracı: SkyRanger

Son dönemde askeri ya da sivil amaçlar için oldukça fazla oranda kullanılan insansız hava araçları, bu görevlerini yapıları gereği zorlu hava şartlarında yerine getiremiyorlar. Aeryon Labs tarafından geliştirilen yeni bir insansız hava aracı, zorlu hava şartları için hazırlanmış durumda.

SkyRanger ismine sahip olan dört pervaneli insansız hava aracı, öncelikle oldukça kompakt ve katlanabilir yapısıyla kolayca taşınabiliyor. Su geçirmeyen gövde yapısı sayesinde yağmurlu havalarda kullanılabilen ve saate 65 kilometre rüzgar kuvveti içerisinde sabit kalabilen araç, -30 ile 50° arası sıcaklık değerlerinde de görevine devam edebiliyor. 2.4kg ağırlığa ve 102x24cm boyutlara sahip olan SkyRanger, kolayca modifiye edilebiliyor ya da parçaları değiştirilebiliyor.

Tam dolu batarya ile 50 dakika havada kalabilen SkyRanger, üzerinde yer alan kamera sayesinde 1080P 30FPS video kaydı ve 15MP çözünürlüğünde fotoğraf çekimi yapabiliyor. Kızılötesi modunda ise 640x480 piksel video çekebilen araç, çektiği görüntüleri 3 km içerisinde 256 bit AES şifreleme ile aktarım yapabiliyor ve dokunmatik bir kontrol ünitesiyle yönetilebiliyor.

Aeryon Labs tarafından askeri ya da sivil müşterilere satılmaya başlanan SkyRanger insansız hava aracı hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.aeryon.com/news/latest-news/pressreleases/564-aeryon-announces-aeryon-skyranger.html