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Zorlu hava koşullarına dayanıklı insansız hava aracı: SkyRanger

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Zorlu hava koşullarına dayanıklı insansız hava aracı: SkyRanger
Son dönemde askeri ya da sivil amaçlar için oldukça fazla oranda kullanılan insansız hava araçları, bu görevlerini yapıları gereği zorlu hava şartlarında yerine getiremiyorlar. Aeryon Labs tarafından geliştirilen yeni bir insansız hava aracı, zorlu hava şartları için hazırlanmış durumda.
SkyRanger ismine sahip olan dört pervaneli insansız hava aracı, öncelikle oldukça kompakt ve katlanabilir yapısıyla kolayca taşınabiliyor. Su geçirmeyen gövde yapısı sayesinde yağmurlu havalarda kullanılabilen ve saate 65 kilometre rüzgar kuvveti içerisinde sabit kalabilen araç, -30 ile 50° arası sıcaklık değerlerinde de görevine devam edebiliyor. 2.4kg ağırlığa ve 102x24cm boyutlara sahip olan SkyRanger, kolayca modifiye edilebiliyor ya da parçaları değiştirilebiliyor.
Tam dolu batarya ile 50 dakika havada kalabilen SkyRanger, üzerinde yer alan kamera sayesinde 1080P 30FPS video kaydı ve 15MP çözünürlüğünde fotoğraf çekimi yapabiliyor. Kızılötesi modunda ise 640x480 piksel video çekebilen araç, çektiği görüntüleri 3 km içerisinde 256 bit AES şifreleme ile aktarım yapabiliyor ve dokunmatik bir kontrol ünitesiyle yönetilebiliyor.
Aeryon Labs tarafından askeri ya da sivil müşterilere satılmaya başlanan SkyRanger insansız hava aracı hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.aeryon.com/news/latest-news/pressreleases/564-aeryon-announces-aeryon-skyranger.html Yorum Yaz
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ziper_gazi_ 6 yıl en beğenilen
evetbenim
Gereksiz

bu tür heli ler için kaçtane site var biliyormusun ? 9 10 kilo kaldırma güçleri olduğunu, hava fotoğrafçılığını geliştirdiğini + olarak sinema sektöründe ne kadar çok işe yaradıklarını da söyliyeblirim. survivor da filan arada oyun sırasında havadan görüntü alıyorlar helicopterlemi alıyorlar sanıyorsunuz?
Türkiye de ve diğer ülkelerde sadece bunları uçurup resim video çekerek para kazanan çok insan var. ama gelmiş buraya gereksiz yazıyorsunuz.
yazma hakkına sahipsiniz ona birşey diyemem ama bencede sizin yorumunuz "Gereksiz"
evetbenimGereksizbu tür heli ler için kaçtane site var biliyormusun ? 9 10 kilo kaldırma güçleri olduğunu, hava fotoğrafçılığını gelişt...
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Gamentor 6 yıl
Gereksiz
Evet sensin.
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teramit 6 yıl
OverClocK1ng
2.4g ağırlığa ve 102x24cm boyutlara sahip olan SkyRanger, kolayca modifiye edilebiliyor ya da parçaları değiştirilebiliyor.Dünya rekoru kırmamışlardır her hald. 1 metreye, 25 santim boyutlarda olup2.4 Gram olamaz değil mi?Sanırım yazım hatası her zamanki gibi...

bravo size, alkışlayalım arkadaşı..
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Hobar 6 yıl
Bir araba parası vardır bu
50 dk havada kalma süresi çok iyi bir süre ayrıca
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OverClocK1ng 6 yıl
"2.4g ağırlığa ve 102x24cm boyutlara sahip olan SkyRanger, kolayca modifiye edilebiliyor ya da parçaları değiştirilebiliyor."
Dünya rekoru kırmamışlardır her hald. 1 metreye, 25 santim boyutlarda olup
2.4 Gram olamaz değil mi?
Sanırım yazım hatası her zamanki gibi...
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digimon52 6 yıl
Bu insanlı olsa nasıl taşıyacak xD
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GsmPc 6 yıl
gereksiz diyen herkes de yazdıgı gibi gereksiz. Kaybolun bu dünyadan
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evetbenim 6 yıl
ziper_gazi_
evetbenimGereksiz
bu tür heli ler için kaçtane site var biliyormusun ? 9 10 kilo kaldırma güçleri olduğunu, hava fotoğrafçılığını geliştirdiğini + olarak sinema sektöründe ne kadar çok işe yaradıklarını da söyliyeblirim. survivor da filan arada oyun sırasında havadan görüntü alıyorlar helicopterlemi alıyorlar sanıyorsunuz?Türkiye de ve diğer ülkelerde sadece bunları uçurup resim video çekerek para kazanan çok insan var. ama gelmiş buraya gereksiz yazıyorsunuz. yazma hakkına sahipsiniz ona birşey diyemem ama bencede sizin yorumunuz Gereksiz

yav he he
1 Yanıt Yanıtla
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Valar Dohaeris 6 yıl evetbenim
evetbenim

ziper_gazi_

evetbenimGereksiz
bu tür heli ler için kaçtane site var biliyormusun ? 9 10 kilo kaldırma güçleri olduğunu, hava fotoğrafçılığını geliştirdiğini + olarak sinema sektöründe ne kadar çok işe yaradıklarını da söyliyeblirim. survivor da filan arada oyun sırasında havadan görüntü alıyorlar helicopterlemi alıyorlar sanıyorsunuz?Türkiye de ve diğer ülkelerde sadece bunları uçurup resim video çekerek para kazanan çok insan var. ama gelmiş buraya gereksiz yazıyorsunuz. yazma hakkına sahipsiniz ona birşey diyemem ama bencede sizin yorumunuz Gereksiz


yav he he

Konu dışına alalım sizi
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ziper_gazi_ 6 yıl en beğenilen
evetbenim
Gereksiz

bu tür heli ler için kaçtane site var biliyormusun ? 9 10 kilo kaldırma güçleri olduğunu, hava fotoğrafçılığını geliştirdiğini + olarak sinema sektöründe ne kadar çok işe yaradıklarını da söyliyeblirim. survivor da filan arada oyun sırasında havadan görüntü alıyorlar helicopterlemi alıyorlar sanıyorsunuz?
Türkiye de ve diğer ülkelerde sadece bunları uçurup resim video çekerek para kazanan çok insan var. ama gelmiş buraya gereksiz yazıyorsunuz.
yazma hakkına sahipsiniz ona birşey diyemem ama bencede sizin yorumunuz "Gereksiz"
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evetbenim 6 yıl
Gereksiz
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