Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac, AMD Fusion işlemcili min bilgisayarı ZBox nano'yu Japonya pazarına sunuyor

7 yıl
11,5b
1
12
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Zotac, AMD Fusion işlemcili min bilgisayarı ZBox nano'yu Japonya pazarına sunuyor
Tam Boyutta Gör
Ekran kartları kadar kompakt bilgisayarları ve mini anakart modelleriyle de sık sık gündeme gelen Zotac, AMD'nin Fusion Brazos platformunu kullanan ZBox Nano isimli yeni bilgisayarını Japonya'da satışa sunmaya hazırlanıyor. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 1.6GHz hızındaki çift çekirdekli Fusion-E350 işlemcisinden güç alan sistem, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen Direct 11 destekli Radeon HD 6310 GPU'sunu kullanıyor.
Unified Video Decoder 3.0 teknolojisi ile 3D grafik hızlandırma özelliklerinin yanı sıra yüksek tanımlı videolar ile Blu-ray 3D ve HD 3D içerikler için donanımsal hızlandırma desteği sunan entegre grafik birimi ile ZBox nano, çoklu ortam odaklı kompakt bilgisayar olarak oturma odalarına göz kırpıyor.  127 x 127 x 45mm boyutlarında olan sistemin diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, kart okuyucusu, iki adet USB 3.0 portu ile HDMI ve DisplayPort çıkışlarına yer veriliyor.
İki farklı versiyonu hazırlanan Zotac ZBox nano'nun barebone formunda olan yani üzerinde bellek ve depolama sürücüsü olmayan versiyonu 359$, 320GB sabit disk ve 2GB DDR3 bellekli versiyonu ise 457$ seviyesinden sunuluyor. Bu arada oturma odaları kadar kurumsal ihtiyaçlar için de kullanılabilen sistem, monitörlerin arkasına gizlenebiliyor.
Zotac, AMD Fusion işlemcili min bilgisayarı ZBox nano'yu Japonya pazarına sunuyor
Tam Boyutta Gör
Zotac, AMD Fusion işlemcili min bilgisayarı ZBox nano'yu Japonya pazarına sunuyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-0924579C4 7 yıl
ofisler için çok iyi. sadece internete girmek için koca makineler tam gün açık kalıyor.fiyat daha düşerse herkes atlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chembond 7 yıl
Fiyatı çok yüksek. Ofis içinde bu tarz düşük performanslı bilgisayarların fiyatı bu sunulanın yarısı kadar olmalı.

Çoğu ofis bilgisayarına 40-60GB HDD bile fazla geliyor, ekran kartı web sayfalarını gezecek kadar olsa yetiyor. İşlemci ve HDD performansıda önemli tabiki.

Özetle çift çekirdekli, Entegre GPU'lu, 3.0ghz hızında, 40GB HDDli, 2GB DDR3 ramli bir PC gayet yeterli ofis ortamı için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilterish 7 yıl
böle mini pc ler almak artık çok mantıklı ama ekonomik değil. aynı paraya 1000 kat hızlı bir pc toplayablirsin. Amma böle az enerci harcayıp çok iş yapan pcler almak günümüzde daha mantıklı. fiyatları biraz düşse satın almak daha kolay olsa çok iyi olur. Çok az enerji harcıyorlar ve monitörünüzde led ise büyük bir enerji tasarufu sağlarsınız malum elektrik fiyatları petrol gibi, ilerde daha da pahalı olacak. Kaldıki yeni nesil mini pclerle oyun aricinde herşey yapılır eğer güçlü bir ekran kartına ihtiyaç duymuyorsanız işinizi fazlasıyla görür. Torrent indirmesini açık bırakın günlerce düşük voltajda indirme yapın... bence çok mantıklı ama hala ekonomik deil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 7 yıl
tam ofis internet film için :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 7 yıl
Tek eksiği optik ses çıkışı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarikanarya567 7 yıl yc#1
yc#1

Tek eksiği optik ses çıkışı.


Bencede önemli bir eksik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electro58 7 yıl
Gayet güzel. Mac gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 7 yıl
monitor pcleri daha çok seviyorum,usb ve diğer standart giriş çıkışları sıklıkla kullananlar için biraz ulaşması zor olur bu şekilde,özellikle geniş ekranlı bilgisayarlarda.Birde bulldozerli monitör pc ler gelse tam olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 7 yıl
sıfır sese sahipse ve Full hd flimleri takılmadan oynatırsa her yerde kullanılır ben TV arkasına düşündüm bunu on numara olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 7 yıl
güzel cihaz yapmışlar ama fiyatı biraz pahalı geldi açıkçası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glitz 7 yıl
Masaüstü PC'lerin geleceği bu olmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rock_Rage 7 yıl
Guzel bir urun olmus
SAYGILARLA
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11491 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, zotac ve amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl LiveScribe Echo "akıllı kalem" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim