Zotac, AMD Fusion işlemcili min bilgisayarı ZBox nano'yu Japonya pazarına sunuyor

Ekran kartları kadar kompakt bilgisayarları ve mini anakart modelleriyle de sık sık gündeme gelen Zotac, AMD'nin Fusion Brazos platformunu kullanan ZBox Nano isimli yeni bilgisayarını Japonya'da satışa sunmaya hazırlanıyor. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 1.6GHz hızındaki çift çekirdekli Fusion-E350 işlemcisinden güç alan sistem, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen Direct 11 destekli Radeon HD 6310 GPU'sunu kullanıyor.

Unified Video Decoder 3.0 teknolojisi ile 3D grafik hızlandırma özelliklerinin yanı sıra yüksek tanımlı videolar ile Blu-ray 3D ve HD 3D içerikler için donanımsal hızlandırma desteği sunan entegre grafik birimi ile ZBox nano, çoklu ortam odaklı kompakt bilgisayar olarak oturma odalarına göz kırpıyor. 127 x 127 x 45mm boyutlarında olan sistemin diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, kart okuyucusu, iki adet USB 3.0 portu ile HDMI ve DisplayPort çıkışlarına yer veriliyor.

İki farklı versiyonu hazırlanan Zotac ZBox nano'nun barebone formunda olan yani üzerinde bellek ve depolama sürücüsü olmayan versiyonu 359$, 320GB sabit disk ve 2GB DDR3 bellekli versiyonu ise 457$ seviyesinden sunuluyor. Bu arada oturma odaları kadar kurumsal ihtiyaçlar için de kullanılabilen sistem, monitörlerin arkasına gizlenebiliyor.