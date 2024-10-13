Klavyede büyüktür işareti nasıl yapılır?

Büyüktür işareti, iki değer arasındaki eşitsizliği belirten matematiksel bir semboldür. Büyüktür simgesi, matematiksel yazıda genellikle karşılaştırılan iki değer arasına yerleştirilir ve ilk sayının ikinci sayıdan büyük olduğunu belirtir ancak farklı kullanım şekilleri de vardır. Peki, büyüktür işareti klavyede nasıl yapılır? Windows PC ve MacBook klavyesinde büyüktür sembolü yapma yolu nedir?

Klavyede olmayan semboller nasıl yapılır? 2 yıl önce eklendi

Klavyede büyüktür işareti yapma ⌨️

Tam Boyutta Gör Büyüktür işareti yapmak için, klavyede Shift tuşu ile büyüktür simgesine (>) aynı anda basılır. Klavyede büyüktür işareti yoksa, Alt tuşuna basılı tutarken 0-6-2 tuşlarına basarak çıkarılır.

Büyük eşittir işareti yapmak içinse; klavyede Alt + 242 tuşlarına basılır.

Büyüktür işareti kopyala 👉🏻 >

Büyük eşittir işareti kopyala 👉🏻 ≥

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