A-Data 2oz baskılı devre kullanan Gaming serisi yeni bellek kitlerini duyurdu

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Oyuncular ve hız aşırtmacılar için yüksek performanslı bellek kitleri üreten Tayvan merkezli A-Data, XPG markası altında hazırladığı yeni bellek kitlerini duyurdu. Firma Gaming serisi ikinci nesil DDR3 bellek kitlerinde yüksek saat hızlarına çıkmak veya rekor denemesi yapmak isteyenler için 20z (57,6 gram) Bakır içeren 8 katmanlı baskılı devre tasarımını kullanıyor. Yüksek kararlılık, daha iyi sinyal transferi ve uzun ömürlü kullanım vaat eden yeni bellek kitlerinde, DRAM ve soğutucu arasındaki hedeflenen ısı transferini garantiye almak için TCT teknolojisine yer veriliyor.

2GB ve 4GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle gelen yeni kitlerle A-Data, hem Intel ve hem de AMD platformlarını hedef alıyor. Saat hızları modeline göre 1600MHz ile 2200MHz arasında değişen bellek kitlerinde, erişim süreleri de benzer şekilde kitine ve çalışma frekansına göre farklılık göstermekte.Yeni modellerin tamamında Gigabyte'ın Ultra Durable III serisi anakartlarıyla görmeye başladığımız 2oz baskılı devre tasarımına yer veren A-Data, bu tasarımın hız aşırtma uygulamalarında fark yaratacağını belirtiyor.

İkinci çeyrekte Intel'in 6 çekirdekli Core i7 980 Extreme Edition işlemcisi için 6GB kapasiteli yeni modellerin de ekleneceği seri kapsamındaki bellek kitleri, ömür boyu garanti ile satışa sunuluyorlar. Fiyatları henüz açıklanmayan Gaming serisi yeni bellek kitlerinin teknik detayları ise şu şekilde;

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