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A-Data 2oz baskılı devre kullanan Gaming serisi yeni bellek kitlerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data 2oz baskılı devre kullanan Gaming serisi yeni bellek kitlerini duyurdu
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Oyuncular ve hız aşırtmacılar için yüksek performanslı bellek kitleri üreten Tayvan merkezli A-Data, XPG markası altında hazırladığı yeni bellek kitlerini duyurdu. Firma Gaming serisi ikinci nesil DDR3 bellek kitlerinde yüksek saat hızlarına çıkmak veya rekor denemesi yapmak isteyenler için 20z (57,6 gram) Bakır içeren 8 katmanlı baskılı devre tasarımını kullanıyor. Yüksek kararlılık, daha iyi sinyal transferi ve uzun ömürlü kullanım vaat eden yeni bellek kitlerinde, DRAM ve soğutucu arasındaki hedeflenen ısı transferini garantiye almak için TCT teknolojisine yer veriliyor.

2GB ve 4GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle gelen yeni kitlerle A-Data, hem Intel ve hem de AMD platformlarını hedef alıyor. Saat hızları modeline göre 1600MHz ile 2200MHz arasında değişen bellek kitlerinde, erişim süreleri de benzer şekilde kitine ve çalışma frekansına göre farklılık göstermekte.Yeni modellerin tamamında Gigabyte'ın Ultra Durable III serisi anakartlarıyla görmeye başladığımız 2oz baskılı devre tasarımına yer veren A-Data, bu tasarımın hız aşırtma uygulamalarında fark yaratacağını belirtiyor.

İkinci çeyrekte Intel'in 6 çekirdekli Core i7 980 Extreme Edition işlemcisi için 6GB kapasiteli yeni modellerin de ekleneceği seri kapsamındaki bellek kitleri, ömür boyu garanti ile satışa sunuluyorlar. Fiyatları henüz açıklanmayan Gaming serisi yeni bellek kitlerinin teknik detayları ise şu şekilde;

A-Data 2oz baskılı devre kullanan Gaming serisi yeni bellek kitlerini duyurdu
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CoreXXX 9 yıl
a-data dan ne zaman bellek aldıysam bişeyi yanlış çıkdı,cl-4 diye aldığım ddr2 800 ler cl 5 olarak çalışıyor autoda. voltaj yükseltmeniz lazım yazıyor sitesinde cl4 için onuda yapınca pc açmıyordu, hemde maximus formula gibi üst düzey bi anakartda. daha sonra amdye geçince 1333 mhz ddr3 ram aldım naptıysam 1066 dan yukarı çıkaramadım, gittim kingston aldım babalar gibi autoda 1333 mhz
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OverClocK1ng 9 yıl
Kendimi bildim bileli en iyi ram GSkill ile Crucial Ballistix serileridir. OCZ sonra gelir.
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ArdilesS 9 yıl
Ram zamanlamalarında bir hata var sanırım, hepsi CL9
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F.@.T.İ.H 9 yıl
OverClocKing

Kendimi bildim bileli en iyi ram GSkill ile Crucial Ballistix serileridir. OCZ sonra gelir.





crucial en iyi üreticilerden biri ve ballistix serisi çok sağlamdır..
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
kalitede OCZ, Ucuzlukta Highlevel üstüne tanımam
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OverClocK1ng 9 yıl

IhtiyarDelikanli

kalitede OCZ, Ucuzlukta Highlevel üstüne tanımam

O zaman Dünyanın En İyi Ram'ini kullanmamışsın demek ki..
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NemesisR3 9 yıl
2200mhz a çıkıyorsa çok güzel bence
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DavutGENC 9 yıl
OCZ
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Winchsux 9 yıl
Tepkime sürelerinin 9 CL olması kötü [>:]
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madmaxzek 9 yıl
Saat hızları modeline göre 1600MHz ile 2200MHz arasında değişen bellek kitlerinde, erişim süreleri de benzer şekilde kitine ve çalışma frekansına göre farklılık göstermekte.




Tüm ramlerin zamanlamaları aynı acaba resimde mi yanlışlık var???
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By MuRaT 9 yıl
Fiyat Pahalı Olabilir ama Ramin Tipi harbiden Müthiş

Performans Açısından da iyi Olur Umarım :)
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Divinity 9 yıl
Fiyatlar rahat %20 pahalı olacaktır alternatiflerinden.
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