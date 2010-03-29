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A-Data, 500 serisi SSD ailesinin yeni üyesi S599'u tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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A-Data, 500 serisi SSD ailesinin yeni üyesi S599'u tanıttı
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinin başında gelen Tayvan merkezli A-Data, ürün gamının 500 serisi SSD ailesinin yeni üyesi 2.5 inç form faktörlük S599'u duyurdu.

SandForce SF-1200 kontrolcüsüyle ve MLC Nand Flash belleklerle donatılan S599, 100GB yada 200GB'lık iki farklı depolama kapasitesine sahip ve saniyede 280MB'lık veri okuyup, 270MB'lık veri yazabiliyor. Darbe ve titreşime dayanaklı olan bu yeni SSD ailesi ayrıca hataları otomatik tespit edip düzelten ECC (Error Correction Code) fonksiyonuna destek veriyor.

A-Data'nın sitesi aracılığıyla tanıttığı 500 serisinin en yeni üyelerinin satış fiysatıysa şimdilik bilinmiyor.


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toonjai 9 yıl
100 GB olanları mantıklı fiyatla pazara sunulsa bari... çünkü sistem kurmak için yeterli sığaya sahip.
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donanımcı123 9 yıl
A-data ürünleri diğer markalara daha ucuz oluyor ve diğer markalar kadarda kaliteli. En son 8 gblık class 6 sdhc hafıza kartı almıştım, bilinen markalarda fiyatlar 50-60 tl iken a-data 25 liraydı.
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Batuist 9 yıl
birde alınabilir seviyeye gelseler o zaman bu haberlerin daha çok anlamı olacak
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helvetia 9 yıl
Bu kadar rekabet içerisinde halen daha yeterli gelişmeyi gösteremedi SSD piyasası. Bu sektörde AMD-INTEL gibi sadece 2 marka olsaydı heralde bu kadarı da olmazdı. Herşey gelişiyor ancak kasaların içerisinde silisyum tenekelere halen daha muhtacız...
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DH Misafiri 9 yıl
Adata gibisi varmı ya. Şu ssd'ye bakın harika birşey.. Özellikle diğer firmaların saçma sapan ssd'lerine oranla okuma ve yazma hızları mükemmel.
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Divinity 9 yıl
Adata son zamanlarda harika SSD'ler üretiyor, Türkiyede uygun fiyatlı görmek nasip olur inşallah.
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