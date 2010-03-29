A-Data, 500 serisi SSD ailesinin yeni üyesi S599'u tanıttı

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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinin başında gelen Tayvan merkezli A-Data, ürün gamının 500 serisi SSD ailesinin yeni üyesi 2.5 inç form faktörlük S599'u duyurdu.

SandForce SF-1200 kontrolcüsüyle ve MLC Nand Flash belleklerle donatılan S599, 100GB yada 200GB'lık iki farklı depolama kapasitesine sahip ve saniyede 280MB'lık veri okuyup, 270MB'lık veri yazabiliyor. Darbe ve titreşime dayanaklı olan bu yeni SSD ailesi ayrıca hataları otomatik tespit edip düzelten ECC (Error Correction Code) fonksiyonuna destek veriyor.

A-Data'nın sitesi aracılığıyla tanıttığı 500 serisinin en yeni üyelerinin satış fiysatıysa şimdilik bilinmiyor.