A-Data S592 serisi yeni SSD modellerini kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi A-Data, S592 kod adlı yeni SSD serisini kullanıma sunuyor. Firmanın 2.5-inç boyutundaki NAND flash tabanlı yeni depolama sürücüleri, SATA-II ara birimini destekliyor ve 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. Yüksek performans için 64MB'lık tampon bellek ile donatılan S592 serisi yeni depolama çözümleri MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongası kullanıyorlar.

32GB ve 64GB'lık modelleri 230MB/sn okuma ile 150MB/sn yazma hızlarını destekleyen seri dahilindeki SSD'lerden 128GB ve 256GB'lık modeller ise 250MB/sn okuma ile 170MB/sn yazma hızlarını desteklemekteler. İki yıllık garanti ile gelen yeni SSD serisinin 256GB haricindeki modelleri sırasıyla 122, 172 ve 317 Avro seviyesinden Avrupa'da satışa sunuluyorlar.

Tam Boyutta Gör