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A-Data S592 serisi yeni SSD modellerini kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data S592 serisi yeni SSD modellerini kullanıma sundu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi A-Data, S592 kod adlı yeni SSD serisini kullanıma sunuyor. Firmanın 2.5-inç boyutundaki NAND flash tabanlı yeni depolama sürücüleri, SATA-II ara birimini destekliyor ve 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. Yüksek performans için 64MB'lık tampon bellek ile donatılan S592 serisi yeni depolama çözümleri MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongası kullanıyorlar.

32GB ve 64GB'lık modelleri 230MB/sn okuma ile 150MB/sn yazma hızlarını destekleyen seri dahilindeki SSD'lerden 128GB ve 256GB'lık modeller ise 250MB/sn okuma ile 170MB/sn yazma hızlarını desteklemekteler. İki yıllık garanti ile gelen yeni SSD serisinin 256GB haricindeki modelleri sırasıyla 122, 172 ve 317 Avro seviyesinden Avrupa'da satışa sunuluyorlar.

A-Data S592 serisi yeni SSD modellerini kullanıma sundu
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sagopakey78 10 yıl
pckoloji.com/... tomshardware.com/...
S592 yüksek performansıyla beni benden aldı.:)
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tahir40 10 yıl
Tabi hala standart kullanıcı için çok lüks ama 128GB diskin hızları da göz önüne alınırsa ssd'ler içinde güzel bi yer edinir. Bence teslere eklenebilecek bi ürün...
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selcuksert38 10 yıl
ssd ler yenı teknolojı oldugu ıcın hala bazı sorunları var.mesela ssd yı kullandıkca performasın neredeyse yarısının da altına dusmesı gıbı(formda okumustum).ayrıca kapasıtelerıne gore fıyatları oldukca yuksek.ıcıne bı de tr satıs fıyatı gırıyo.ve odeyecegınız parayla hdd alıp raıd yaparak neredeyse aynı performansa yakın deger almanız da da mumkun
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hunter06 10 yıl
yani 128 gb 317 euro gibi fiyata geliyor ki bence hala yüksek gibi
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Kénan 10 yıl

Orjinalden alıntı: hunter06

yani 128 gb 317 euro gibi fiyata geliyor ki bence hala yüksek gibi

317 avro 685 Lira yapıyor. Daha düşmedikçe rağbet görülmez.
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