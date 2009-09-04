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A-Data ürün gamını Intel sertifikalı yeni DDR3 kitleriyle genişletiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data ürün gamını Intel sertifikalı yeni DDR3 kitleriyle genişletiyor
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Vitesta serisi ile ün kazanan ve son dönemde XPG serisi yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleriyle gündeme gelen A-Data, yeni hazırladığı maliyet odaklı DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Intel tarafından onaylanan yeni kitlerin satılmakta olan mevcut çipset modelleriyle (X58, PM45) birlikte önümüzdeki günlerde lanse edilmesi beklenen P55 ve PM55 (mobil) gibi yeni nesil çözümler için sertifiklandırıldığı açıklandı. U-DIMM ve SO-DIMM formunda olan dolayısıyla modeline göre masaüstü ve dizüstü sistemlerin hedef alan yeni kitler, yine modeline göre 1066MHz veya 1333MHz çalışmakta.

A-Data tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen DDR3 bellek kitlerinin fiyatları henüz açıklanmasa da maliyet odaklı olacakları bildirildi.

A-Data ürün gamını Intel sertifikalı yeni DDR3 kitleriyle genişletiyor
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A-Data ürün gamını Intel sertifikalı yeni DDR3 kitleriyle genişletiyor
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jiddi 10 yıl
A-Data kaliteli urunler uretir benim bildigim kadari ile de... korkmadan alinabilir urunleri.
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BoSS03 10 yıl
iki aydır vitesta 2x1 1066 mhz olanını kullanıyorum ilk korkarak almıştım ama a-data nın kalitesini pc yi kullandıkça anladım, bundan sonra forever A-DATA...
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