A-Data'dan Westmere-EP tabanlı Xeon işlemciler için yeni bellek modülleri

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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Tayvan merkezli A-Data, Intel tarafından resmi lansmanı kısa bir süre önce yapılan Westmere-EP tabanlı yeni nesil Xeon işlemciler için hazırladığı DDR3L bellek modüllerini duyurdu. Intel tarafından onaylanan ve modeline göre 1GB, 2GB ve 4GB kapasitelerinde olan RDIMM ve DIMM formundaki yeni bellek modülleri yine modeline göre 1066MHz veya 1333MHz frekanslarında çalışıyorlar.

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DDR3L standardı kapsamında, JEDEC'in belirlediği standart DDR3 voltajı olan 1.5v yerine 1.35v geriliminde görev yapan şyeni bellek modüllerinin 7 x 24 çalışmak üzere hazırlandıkları belirtiliyor. A-Data tarafından ömür boyu garanti ile lanse edilecekl bellek modüllerinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.