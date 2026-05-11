    ABD’de tek araç parasına Çin’de 5 elektrikli otomobil alınabiliyor

    ABD ile Çin arasında elektrikli otomobil fiyat farkı giderek derinleşiyor. Verilere göre ABD’de tek bir yeni elektrikli otomobil için ödenen ücretle Çin’de 5 araç satın alınabiliyor.

    Elektrikli otomobil pazarında Çin ile ABD arasındaki fiyat farkı giderek daha dikkat çekici hale geliyor. ABD’de yeni bir otomobilin ortalama satış fiyatı 50 bin dolar seviyesini aşarken Çin’de aynı bütçeyle birden fazla sıfır kilometre elektrikli araç satın almak mümkün hale geldi. Çinli üreticilerin düşük maliyetli modelleri ve yoğun rekabet ortamı, küresel otomotiv sektöründe dengeleri bozmaya devam ediyor.

    Verilere göre ABD’de mart ayında satılan yeni otomobillerin ortalama fiyatı 51.456 dolar seviyesinde. Buna karşılık Çin’de sektör platformu DCar verilerine göre, plug-in hibrit modeller dahil olmak üzere 25 bin doların altında 200’den fazla elektrikli araç modeli satışta bulunuyor. Bu tablo, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’de rekabetin ne kadar sertleştiğini net biçimde ortaya koyuyor.

    Çin’de 10 bin dolara çok sayıda elektrikli var

    Çin pazarındaki en dikkat çekici modellerden biri Geely’nin EX2 modeli oldu. Çin’de “Star Wish” adıyla satılan araç yaklaşık 10.060 dolarlık başlangıç fiyatına sahip. Model, 2025 yılında Çin’in en çok satan otomobili olmayı başardı.

    Kompakt boyutlarına rağmen modern bir tasarımla gelen araçta ön bagaj alanı, çeşitli saklama bölmeleri ve Geely’nin kendi yazılım altyapısını kullanan 14,6 inçlik merkezi ekran bulunuyor. Tam elektrikli hatchback modelinin üst donanım versiyonu, CLTC standartlarına göre 410 kilometre menzil sunabiliyor.

    Fiyat seviyesini daha da aşağı çeken modeller de mevcut. Wuling tarafından üretilen Hongguang MiniEV, yaklaşık 6.560 dolarlık fiyatıyla Çin’in en uygun fiyatlı elektrikli otomobilleri arasında yer alıyor. Küçük şehir otomobili olarak geliştirilen model, 2026 güncellemesiyle birlikte dört kapılı gövde yapısına kavuştu ve arka yaşam alanı büyütüldü. Temel versiyonun maksimum hızı 100 km/s seviyesine ulaşırken araç, CLTC ölçümlerine göre 204 kilometre menzil sunuyor.

     Wuling ayrıca daha büyük boyutlu Bingo Pro modelini de satıyor. Yaklaşık 8 bin dolar seviyesindeki bu modelin menzili ise 402 kilometre.

    Çinli otomotiv devi BYD de düşük fiyatlı elektrikli araç segmentinde agresif büyümesini sürdürüyor. Bazı pazarlarda Atto 1, Dolphin Mini veya Dolphin Surf isimleriyle satılan BYD Seagull, yaklaşık 10.200 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Giriş seviyesinde konumlandırılmasına rağmen modelde opsiyonel olarak LiDAR destekli sürüş sistemi, otonom şerit değiştirme özelliği ve daha hızlı şarj teknolojileri yer alıyor. BYD’nin açıkladığı verilere göre aracın CLTC menzili 505 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

    Büyük otomobiller de ucuz

    Çin’de uygun fiyatlı modeller yalnızca küçük şehir otomobilleriyle sınırlı değil. Sedan ve SUV segmentlerinde de Batı pazarına kıyasla oldukça düşük fiyatlı seçenekler bulunuyor.

    Volkswagen’in Çin’de satışa sunduğu Sagitar S modeli bunun en dikkat çekici örneklerinden biri. Kompakt sedan sınıfındaki araç yaklaşık 11.600 dolarlık fiyat etiketiyle satılıyor. ABD’deki Volkswagen Jetta’nın başlangıç fiyatı ise 23.995 dolar seviyesinde bulunuyor.

    Volkswagen ayrıca Pekin Otomobil Fuarı kapsamında tanıttığı yeni Jetta X elektrikli SUV konseptiyle de dikkat çekti. Markanın hedeflediği başlangıç fiyatının 15 bin doların altında olduğu belirtiliyor.

    Toyota da fiyat rekabetine dahil olan markalar arasında yer alıyor. Yeni elektrikli sedan modeli bZ7, Tesla Model S’ten daha uzun bir gövdeye sahip olmasına rağmen yaklaşık 21.500 dolarlık fiyatla satışa sunuluyor.

