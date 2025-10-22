CATL ve Çin batarya geri dönüşümünde de rekorlar kırıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çinli enerji depolama devi CATL, iştiraki Brunp Recycling sayesinde geri dönüştürülen bataryalardan nikel, kobalt ve manganez için yüzde 99,6, lityum için ise yüzde 96,5 geri kazanım oranına ulaştı. Şirket, bu başarıyı akıllı söküm, hidrometalurji ve malzeme restorasyonu süreçlerini içeren kendi geliştirdiği DRT (Directional Recycling Technology) teknolojisi sayesinde elde ettiğini açıkladı.

CATL’dan geri dönüşüm atılımı

2024 yılında Brunp, 120.000 ton atık batarya ve 17.100 ton geri dönüştürülmüş lityum tuzu işledi. Atık malzemeler ayrıldıktan sonra, ortalama bir elektrikli aracın batarya ağırlığı 300 kilogram kabul edildiğinde Brunp’in yıllık işleme kapasitesi 200.000 ila 300.000 elektrikli aracın bataryalarının yeniden kullanılabilmesini sağlıyor.

Şirket ayrıca kapasitesini 1 milyon tona çıkarmayı hedeflediğini belirtiyor. Günümüzde 200’den fazla geri dönüşüm tesisinde faaliyet gösteren şirket, Çin’deki EV batarya geri dönüşüm ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini karşılıyor.

Brunp, 2005 yılında kurularak kısa sürede dünyanın en büyük batarya geri dönüşüm şirketi konumuna yükseldi. Başlangıçta tüketici lityum bataryaları üretimi yapan şirket, 2011’de odak noktasını enerji depolamaya kaydırdı. 2015 yılında ise CATL, Brunp’in çoğunluk hissesini satın alarak kontrolü eline aldı.

Çin, bataryaların her alanında liderliğe erişiyor

Şirketin açıkladığı bu oran doğrulanırsa, bu hem dikkat çekici bir başarı olacak hem de Avrupa Birliği’nin on yıl sonunda ulaşmayı hedeflediği oranı ve geri dönüşüm hacimlerini aşmış olacak.

Tam Boyutta Gör Çin hem elektrikli araç batarya üretimi hem de geri dönüşümünde dünya lideri konumunda. Ülke, yakın zamanda daha sıkı batarya geri dönüşüm standartlarını yürürlüğe koyarken, bu standartların küresel çapta benimsenmesini de teşvik ediyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), bu standartları ilk kez 2019’da önerdiğinde, bataryalarda kullanılan lityumun en az yüzde 85’inin geri kazanılması gerektiğini belirtmişti, bu oran 2024’te yüzde 90’a yükseltildi.

Ancak Brunp’ın yüzde 99,6’lık geri kazanım oranının gerçek üretim ölçeğinde mi yoksa laboratuvar ortamında mı elde edildiği net değil. Öte yandan kullanılan teknikler üzerinde de çok fazla detay verilmiyor. Bu tür dönüşümler genellikle enerji yoğun olma eğiliminde. Bazı Çinli geri dönüşüm şirketleri, asitli çözme (hidrometalurji) yöntemiyle lityum ve diğer elementleri yüksek saflıkta geri kazanabiliyor. Bu yöntem enerji tüketimini azaltırken, atık suyun işlenmesini gerektiriyor.

Nadir toprak elementleri, bakır ve alüminyum için de geri kazanım hedefleri belirlendi. Bu malzemeler için de yüzde 98’lik bir geri kazanım oranı öngörülüyor. Bazı şirketler ise bu oranı aşarak yüzde 99’un üzerinde geri kazanım oranları elde edebiliyor. Nikel, manganez ve kobalt için geri kazanım oranı yüzde 99,6, lityum için ise biraz daha düşük, yüzde 98 seviyesinde. Bu standartlar sadece elektrikli binek araç bataryaları için değil, aynı zamanda enerji depolama, denizcilik ve diğer uygulamalarda kullanılan bataryalar için de geçerli.

Geri kazanılan malzemeler doğal olarak yeni batarya paketlerinde kullanılacak ve böylece ham madde ihtiyacı azalacak. Günümüzde elektrikli araçların en tartışmalı konularından biri, lityum, nadir toprak elementleri ve diğer minerallerin çıkarılmasının çevresel etkisi.

AB ve ABD geride

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği, 2031 itibarıyla kapasitesi 2 kWh’dan yüksek bataryaların belirli oranlarda geri kazanılmış malzeme içermesini zorunlu kılacak bir yasa çıkarmayı planlıyor: kobalt için yüzde 16, lityum ve nikel için yüzde 6. Hedef, atıkları azaltmak, döngüsel ekonomiyi teşvik etmek ve çevresel etkiyi düşürmek. 2031’e kadar AB, kobalt, bakır, kurşun ve nikel için geri kazanım oranlarını yüzde 95, lityum için ise yüzde 80 seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Bu oranlar, Çin’in bugün iddia ettiği geri kazanım seviyelerinin oldukça altında.

En dayanıklı batarya hangi elektrikli araçta? İşte araştırma 10 sa. önce eklendi

Bu arada ABD’nin en büyük batarya geri dönüşüm şirketlerinden biri Redwood Materials, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli araç bataryalarından nikel, kobalt, lityum ve bakırın yüzde 95’ini geri kazanabilecek teknolojilere sahip olduğunu belirtiyor. Şirket bunu henüz büyük ölçekli olarak uygulayabilmiş değil. Redwood, geri kazanılan malzemeleri yeni batarya paketlerinde kullanmayı ve 2030’a kadar 500 GWh üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

CATL ve Çin batarya geri dönüşümünde de rekorlar kırıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: