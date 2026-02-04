Giriş
    Ford ve Geely arasında üretim ve teknoloji ortaklığı masada

    Ford ile Çinli Geely, Avrupa pazarı için üretim, otonom sürüş ve bağlantılı araç teknolojilerini kapsayan stratejik bir ortaklık ihtimali üzerinde yoğun görüşmeler yürütüyor.

    Ford ve Geely arasında üretim ve teknoloji ortaklığı masada Tam Boyutta Gör
    Küresel otomotiv sektöründe artan maliyet baskısı nedeniyle büyük üreticiler yeni işbirliklerine yöneliyor. Bu bağlamda Ford ile Çin merkezli Geely arasında olası bir üretim ve teknoloji ortaklığı için görüşmeler yürütüldüğü ortaya çıktı. Sürece yakın kaynaklara göre taraflar özellikle Avrupa pazarını hedefleyen üretim ve ileri araç teknolojileri konusunda kapsamlı temaslar halinde.

    Avrupa’daki Ford tesisleri Geely’ye açılabilir

    Görüşmelerin en somut başlığını Geely’nin Ford’un Avrupa’daki üretim tesislerini kullanarak bölgeye yönelik araç üretmesi oluşturuyor. Aktarılanlara göre bu sayede Geely, Avrupa’da doğrudan üretim yapabilecek. Ayrıca tarafların otonom sürüş ve bağlantılı araç sistemleri dahil olmak üzere ortak araç teknolojileri için bir çerçeve üzerinde de fikir alışverişi yaptığı aktarılıyor. Bu kapsamda İspanya’nın Valencia kentindeki Ford fabrikasının görüşmelerde öne çıkan tesis olduğu belirtiliyor.

    Avrupa merkezli üretim görüşmelerinin diğer başlıklara kıyasla daha ileri aşamada olduğu belirtilirken, Ford’un bu hafta Çin’e bir heyet göndererek temasları hızlandırdığı ifade ediliyor. Bu ziyaretin, geçtiğimiz hafta Michigan’da üst düzey Geely yöneticileri ile Ford yönetimi arasında yapılan toplantıların ardından geldiği kaydediliyor.

    Ford ve Geely arasındaki görüşmeler aylardır devam etse de bunun kesin bir anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Özellikle ABD pazarını kapsayan bir iş birliği ihtimali konusunda belirsizlik sürüyor. Konu özelinde Reuters’e açıklama yapan Ford, “Çeşitli konularda birçok şirketle sürekli görüşmeler yapıyoruz. Bazen bunlar somutlaşıyor, bazen de somutlaşmıyor” dedi. Geely ise açıklama yapmadı.

    Kazan-kazan durumu

    Ford ve Geely arasında üretim ve teknoloji ortaklığı masada Tam Boyutta Gör
    Olası bir anlaşma, Ford’un bağlantılı araç teknolojileri ve otonom sürüş alanlarında küresel rakipleriyle arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olabilir. Bu alanlar, Tesla başta olmak üzere Çinli üreticilerin yoğun yatırım yaptığı stratejik başlıklar arasında yer alıyor. Ford CEO’su Jim Farley, Çin’in elektrikli ve bağlantılı araç teknolojilerindeki üstünlüğüne daha önce defalarca dikkat çekmişti.

    Öte yandan olası anlaşma Geely için de oldukça kazançlı olabilir. Geely’nin Ford’un Avrupa’daki tesislerini kullanması, Avrupa Birliği’nin Çin’de üretilen elektrikli araçlara uyguladığı yüksek gümrük vergilerinden kaçınmasını sağlayabilir.

    Geely, daha önce Renault ile Güney Kore ve Brezilya’da ortak üretim ve satış anlaşmaları yapmıştı. Ford cephesinde de ortaklık vurgusu son dönemde giderek güçleniyor. Şirket, yakın zamanda Renault ile Avrupa’da elektrikli araç üretimine yönelik bir anlaşmaya imza atmıştı. Bu arada Ford ortaklığı Geely’ye ABD pazarının kapılarını da açabilir. Ancak ABD'deki düzenleyici engelleri nedeniyle buradaki sürecin çok daha zorlu olması bekleniyor.

    Geely Auto, bünyesindeki Zeekr ve Lynk & Co markalarıyla 2025 yılında satışlarını yüzde 39 artırarak 3 milyonun üzerine çıkardı. Volvo Cars ve Lotus gibi iştirakler de dahil edildiğinde Geely, BYD’nin ardından Çin’in en büyük ikinci otomotiv grubu konumunda bulunuyor.

