ABD Gıda ve İlaç Dairesi, meyve ve nane aromalı kartuş kullanan e-sigaraları yasakladı

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), kartuş kullanan meyve ve nane aromalı çoğu elektronik sigara ürününün yasaklandığını duyurdu. Gençlerin elektronik sigara mamullerine kolay bir biçimde ulaşmasının önüne geçmek için atılan adımlardan biri olan uygulama kapsamında bu tür ürünleri üreten, satan ve dağıtan şirketlerin faaliyetlerini 30 gün içinde sonlandırması gerekiyor.

FDA’nın getirdiği yasaklarda ciddi istisnalar da bulunuyor. Tütün ve mentol aromalı ürünler ile kafelerde kullanılan elektronik sigara tankları söz konusu uygulamanın dışında kalacak. Ancak mentol ve tütün aromalı ürünlerin yasak kapsamı dışında bırakılması hususu, tütün şirketlerinin lehine bir düzenleme yapıldığı tartışmalarını da beraberinde getirmiş durumda.

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ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı Sözcüsü Alex Azar yasak kapsamında yapmış olduğu değerlendirmede, “ABD, tarihinin hiçbir döneminde gençlerimiz arasında bir salgın gibi yayılan "elektronik sigara kullanımındaki artış" gibi bir olayla karşılaşmamıştır. Kartuşlu meyve ve nane aromalı e-sigaralar için getirilen yasak, bu tür ürünler yüzünden gençlerin birer nikotin bağımlısına dönüşmesini engellemek adına hayata geçirilmiştir. Bazı ürünlerin yasaklanmaması ardındaki gerçek ise yetişkinlerin geleneksel tütün mamullerine dönüşünü engelleme çabasıdır.” ifadelerini kullanmış.

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ABD’de 2019 yılında ulusal ölçekte yapılan bir ankette, beş milyondan fazla ortaokul ve lise öğrencisinin elektronik sigara kullandığı tespit edilmişti. Yine aynı ankete göre gençlerini çoğunun kartuş bazlı e-sigara ürünlerini tercih ettiği ortaya çıkmıştı.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre 2019 yılında, iki binden fazla insan elektronik sigaradan kaynaklı akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. E-sigara kaynaklı ölümlerin ise 27 Aralık tarihi itibariyle 55’e çıktığı ifade ediliyor.

https://www.engadget.com/2020/01/02/fda-bans-flavored-vape-products/

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