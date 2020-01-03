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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, meyve ve nane aromalı kartuş kullanan e-sigaraları yasakladı

    FDA, meyve ve nane aromalı kartuş kullanan e-sigara ürünlerinin yasaklandığını duyurdu. Yasak, tütün ve mentol aromalı ürünler ile kafelerde kullanılan elektronik sigara tanklarını kapsamıyor.
    2 hf.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, meyve ve nane aromalı kartuş kullanan e-sigaraları yasakladı
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    ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), kartuş kullanan meyve ve nane aromalı çoğu elektronik sigara ürününün yasaklandığını duyurdu. Gençlerin elektronik sigara mamullerine kolay bir biçimde ulaşmasının önüne geçmek için atılan adımlardan biri olan uygulama kapsamında bu tür ürünleri üreten, satan ve dağıtan şirketlerin faaliyetlerini 30 gün içinde sonlandırması gerekiyor.

    FDA’nın getirdiği yasaklarda ciddi istisnalar da bulunuyor. Tütün ve mentol aromalı ürünler ile kafelerde kullanılan elektronik sigara tankları söz konusu uygulamanın dışında kalacak. Ancak mentol ve tütün aromalı ürünlerin yasak kapsamı dışında bırakılması hususu, tütün şirketlerinin lehine bir düzenleme yapıldığı tartışmalarını da beraberinde getirmiş durumda.

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    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, meyve ve nane aromalı kartuş kullanan e-sigaraları yasakladı
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    ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı Sözcüsü Alex Azar yasak kapsamında yapmış olduğu değerlendirmede, “ABD, tarihinin hiçbir döneminde gençlerimiz arasında bir salgın gibi yayılan "elektronik sigara kullanımındaki artış" gibi bir olayla karşılaşmamıştır. Kartuşlu meyve ve nane aromalı e-sigaralar için getirilen yasak, bu tür ürünler yüzünden gençlerin birer nikotin bağımlısına dönüşmesini engellemek adına hayata geçirilmiştir. Bazı ürünlerin yasaklanmaması ardındaki gerçek ise yetişkinlerin geleneksel tütün mamullerine dönüşünü engelleme çabasıdır.” ifadelerini kullanmış.

    Ayrıca Bkz. "Türk Silahlı Kuvvetleri’ne NEFER dopingi!"

    ABD’de 2019 yılında ulusal ölçekte yapılan bir ankette, beş milyondan fazla ortaokul ve lise öğrencisinin elektronik sigara kullandığı tespit edilmişti. Yine aynı ankete göre gençlerini çoğunun kartuş bazlı e-sigara ürünlerini tercih ettiği ortaya çıkmıştı.

    Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre 2019 yılında, iki binden fazla insan elektronik sigaradan kaynaklı akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. E-sigara kaynaklı ölümlerin ise 27 Aralık tarihi itibariyle 55’e çıktığı ifade ediliyor.



    https://www.engadget.com/2020/01/02/fda-bans-flavored-vape-products/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    alito 2 hf. en beğenilen
    Madem tütün ürünleri zararlı, yasakla o zaman bütün sigaraları? Gel gör ki, Kodaman gıçı büyük Conilere karışmak olmaz değil mi Amerika?
    Yanıtla +8
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    infom@n 2 hf.
    Philip Morris DH sorumlusu yine iş başında.
    Yanıtla +5
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    DH Misafiri 1 hf.
    Zaten hayatını solunum hastalığıyla kaybedecek insanları, sırf elektronik sigara kullandıklarından sonra öldüklerinde '' E-sigara öldürdü '' diye iletmeleri ve bunu da tek hücreli canlıların e-sigara öldürüyor demesi ne kadar da sinir bozucu.
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    tiestoly 2 hf. WB
    İzlicem. Bağlantıyı kurmuyor. Youtubeda açmam lazım
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    tiestoly 2 hf. WB
    Bilimsel mi yoksa deneyimlemene göre mi diyorsun. Gerçekten en bağımlı yapıcı maddeyse çok şaşırırım
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    WB 2 hf. tiestoly
    Allan Carr yonteminde bu konudan bahsediyor



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    AC_Hawker 2 hf.
    ABD'de lobiler ülkeyi bilfiil yönetir.
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    wolferto 2 hf.
    ne alaka ya basta sorun nane aromasiydi meyve ile nane oldumu yasak tutun ile nane oldumu serbest geleneksel tutun icicilerin sigara icmemesi icin tityiri fittiri insanlarin aaa karsim nikotin tutunsuzde kesiomus biz neden bu boktan tadi cekiyoruz ki diyip sigarayi tamamen birakamamasi icin olmasin o gencleri bahane etmeyin .gencler paket zulalayabilir okulda biyerde ama e sigarasini sagda solda birakamaz pahali cunku e sigara icim sigaraya gecen gormedim e digaya baslayip bagimli olanda sadece sigarayi birakan gordum ve ikisinide birakan gordum simdi siz kurun aralarindaki mantigi tutunleri zebil oluyor diye ne yapacaklarini bilemiyorlar
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    WB 2 hf.
    Nikotin, bagimliligi en yuksek uyusturucu maddedir gencler, aromasinin orman meyveli olmasi sonucu degistirmiyor. Sakin bulasmayin derim..
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    The Last 1951 2 hf. WB
    Ben nikotinin fiziksel yönünden çok psikolojik yönüyle insanları bağımlı kıldığını düşünüyorum.
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    infom@n 2 hf.
    Philip Morris DH sorumlusu yine iş başında.
    Yanıtla +5
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    alito 2 hf. en beğenilen
    Madem tütün ürünleri zararlı, yasakla o zaman bütün sigaraları? Gel gör ki, Kodaman gıçı büyük Conilere karışmak olmaz değil mi Amerika?
    Yanıtla +8
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    e sigara, elektronik sigara ve
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