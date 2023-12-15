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    DSÖ, elektronik sigara için acil eylem çağrısı yaptı

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplum sağlığına yönelik zararları en aza indirmek amacıyla elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısında bulundu.
    DSÖ, elektronik sigara için acil eylem çağrısı yaptı Tam Boyutta Gör
    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kısa bir süre önce elektronik sigara kullanımına ilişkin yeni rapor yayımladı. Halk genelinde kabul edilenin aksine raporda elektronik sigara kullanımının, tütün kullanımını azaltmada etkili olmadığının altı çiziliyor. Bununla birlikte DSÖ, elektronik sigara kullanımının toplum sağlığını olumsuz etkilediği ve bu ürünlerin gençlere pazarlanmasına "ısrarlı şekilde" izin verildiği belirtildi.

    DSÖ’den acil elektronik sigara çağrısı

    DSÖ, yayınladığı raporda "Çocukları ve sigara içmeyenleri korumanın yanı sıra toplum sağlığına zararları en aza indirmek amacıyla elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eyleme geçilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

    DSÖ ayrıca 34 ülkenin elektronik sigara satışını yasakladığını belirtirken 88 ülkede bu ürünün satılmasında minimum yaş sınırı olmadığı ve 74 ülkede bu ürünlerle ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığı vurgulandı. Nikotinli elektronik sigaranın ileri derecede bağımlılık yapıcı özelliği bulunduğu hatırlatılan raporda, bu ürünlerin bazılarının kansere neden olduğu bazılarının ise kalp ve akciğer rahatsızlıkları riskini artırdığı kaydedildi.

    Raporda, agresif pazarlamanın da yardımıyla tüm DSÖ bölgelerinde 13-15 yaş arası gençlerin yetişkinlerden daha fazla elektronik sigara kullandığı belirtildi.

    Sağlık riskleri endişe veriyor

    DSÖ, elektronik sigara için acil eylem çağrısı yaptı Tam Boyutta Gör
    Imperial Tobacco ve UK Vaping Industry Association gibi sektör oyuncuları, elektronik sigaraların tütüne kıyasla önemli ölçüde daha düşük sağlık riskleri taşıdığını ve zararlarını azaltmaya yardımcı olduğunu, aromaların ise sigara içenleri geçiş yapmaya teşvik etmede kilit rol oynadığını söyledi. Cancer Research UK, e-sigaraların risksiz olmadığını ve yalnızca sigarayı bırakmak için kullanılması gerektiğini, ancak kansere neden olduklarına dair iyi bir kanıt bulunmadığını, oysa sigaranın en az 15 farklı kanser türüne neden olduğunu söylüyor. DSÖ, uzun vadeli sağlık riskleri anlaşılmamış olsa da, elektronik sigaraların kansere neden olduğu bilinen bazı maddeler ürettiğini, kalp ve akciğer sağlığı için risk oluşturduğunu ve gençlerde beyin gelişimini etkileyebileceğini söyledi.

    Raporda, elektronik sigara kullanımını önlemek ve nikotin bağımlılığıyla mücadele etmek için tütün kontrolüne kapsamlı yaklaşımın yanı sıra acil önlemler alınması gerektiğinin altı çizildi. Elektronik sigara satışını yasaklayan ülkelere, bu yasağın uygulanmasını güçlendirmek için etkili denetim mekanizması kurması tavsiye edilirken, ürünün satışına izin veren ülkelere de bu ürünlerin nüfusa olan zararlarını azaltmaya yönelik güçlü düzenlemeler sağlanması ve vergilendirilmesi için çağrı yapıldı.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/ban-flavoured-vapes-who-says-urging-tobacco-style-controls-2023-12-14/ https://www.aa.com.tr/tr/saglik/dsoden-elektronik-sigara-kullaniminin-kontrol-altina-alinmasi-icin-acil-eylem-cagrisi/3082691
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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