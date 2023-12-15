DSÖ, elektronik sigara için acil eylem çağrısı yaptı

DSÖ’den acil elektronik sigara çağrısı
DSÖ, yayınladığı raporda "Çocukları ve sigara içmeyenleri korumanın yanı sıra toplum sağlığına zararları en aza indirmek amacıyla elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eyleme geçilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
DSÖ ayrıca 34 ülkenin elektronik sigara satışını yasakladığını belirtirken 88 ülkede bu ürünün satılmasında minimum yaş sınırı olmadığı ve 74 ülkede bu ürünlerle ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığı vurgulandı. Nikotinli elektronik sigaranın ileri derecede bağımlılık yapıcı özelliği bulunduğu hatırlatılan raporda, bu ürünlerin bazılarının kansere neden olduğu bazılarının ise kalp ve akciğer rahatsızlıkları riskini artırdığı kaydedildi.
Raporda, agresif pazarlamanın da yardımıyla tüm DSÖ bölgelerinde 13-15 yaş arası gençlerin yetişkinlerden daha fazla elektronik sigara kullandığı belirtildi.
Sağlık riskleri endişe veriyor
Raporda, elektronik sigara kullanımını önlemek ve nikotin bağımlılığıyla mücadele etmek için tütün kontrolüne kapsamlı yaklaşımın yanı sıra acil önlemler alınması gerektiğinin altı çizildi. Elektronik sigara satışını yasaklayan ülkelere, bu yasağın uygulanmasını güçlendirmek için etkili denetim mekanizması kurması tavsiye edilirken, ürünün satışına izin veren ülkelere de bu ürünlerin nüfusa olan zararlarını azaltmaya yönelik güçlü düzenlemeler sağlanması ve vergilendirilmesi için çağrı yapıldı.Kaynakça https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/ban-flavoured-vapes-who-says-urging-tobacco-style-controls-2023-12-14/ https://www.aa.com.tr/tr/saglik/dsoden-elektronik-sigara-kullaniminin-kontrol-altina-alinmasi-icin-acil-eylem-cagrisi/3082691 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.