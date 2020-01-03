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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk Silahlı Kuvvetleri’ne NEFER dopingi!

    Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında imzalanan 900 milyon lira bedelli sözleşmeye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki ZMA'lar NEFER insansız kule sistemi ile donatılacak.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Türk Silahlı Kuvvetleri’ne NEFER dopingi!

    Kara Komutanlığı Envanterindeki zırhlı muharebe araçlarının (ZMA) modernizasyonu kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    900 milyon lira bedelli sözleşmeye göre ZMA’ların atış gücü, durumsal farkındalığı, beka yeteneği, kullanım ömrü, harekât kabiliyeti artırılacak ve kritik alt sistemleri yerlileştirilecek. Modernizasyon faaliyetlerinin ana yüklenicisinin ASELSAN, alt yüklenicisinin ise FNSS olduğu belirtiliyor.

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    ASELSAN’ın yürüteceği yenileştirme ve iyileştirme faaliyetleri; 25 milimetre silaha sahip NEFER insansız kule sistemi, lazer uyarı sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi, sürücü görüş sistemi, yön bulma ve seyrüsefer sistemi, komutan, nişancı, personel ve sürücü gösterge panellerinin araçlara entegre edilmesini kapsayacak.

    NATO ve Rus menşeili silahlar takılabiliyor

    ASELSAN üretimi olan NEFER,  25mm ve 30mm topların takılabildiği uzaktan komutalı stabilize bir silah kulesi. Hassas keşif yeteneğini etkin atış gücü ile birleştiren sisteme hem NATO hem Rus menşeli silahlar takılabiliyor. Sistem, atış yapan personelin ortam farkındalığını artırmakla kalmadığı gibi personelin güvenliğini de en üst seviyeye taşıyor.

    Türk Silahlı Kuvvetleri’ne NEFER dopingi!
    Tam Boyutta Gör

    FNSS ise ZMA platformlarına iklimlendirme, ısıtma, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleri entegre edecek. Şirket ayrıca araçların zırh ve mayın koruma seviyelerini yükselterek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirecek.

    Tüm bu modernizasyon faaliyetleri sonunda Silahlı Kuvvetlerimiz bünyesinde yer alan muharebe araçlarının beka kabiliyeti ile vuruş gücü etkinliği önemli ölçüde artırılmış olacak.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turk-zirhlilari-nefer-kusanacak/1690056 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    FatihAsl 2 hf. en beğenilen artenis
    1975 sonrası kurulan ASELSAN nin ürettiği silahlar, piknikçi teröristleri avladığı için ASELSANA teşekkürler.
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    lzerk 2 hf.
    Seçim kazanmak içinde bu kadar silah teknoloji geliştirilirmi? :D
    Yanıtla +11
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    artenis 2 hf.
    1975'te barış heraketı sonrasında kurulan ASELSAN'a teşekkürler.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    celeroni 2 hf.
    Kara Kuvvetlerinin elinde bulunan eski,hantal zırhlı personel taşıyıcıların değiştirilmesi, modernize edilmesi önemli. bu konuda bakım ve onarım masraflarının hesaplanmış olduğunu varsayarak bu gelişmelerin iyi olduğunu söyleyebiliriz.
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    kuzgun_ 2 hf.
    hep geliştiriyoruz....

    Yanıtla +1
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    lzerk 2 hf.
    Seçim kazanmak içinde bu kadar silah teknoloji geliştirilirmi? :D
    Yanıtla +11
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    gun 2 hf.
    Kısa sürede üretilir ve Libya’da test ederiz artık.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    infom@n 2 hf. gun
    Artık yerine elhamdulillah demen gerekirdi sayın donanimAhaber.com sahibi 😍
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    artenis 2 hf.
    1975'te barış heraketı sonrasında kurulan ASELSAN'a teşekkürler.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    FatihAsl 2 hf. artenis
    1975 sonrası kurulan ASELSAN nin ürettiği silahlar, piknikçi teröristleri avladığı için ASELSANA teşekkürler.
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    4713 kez okundu.
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