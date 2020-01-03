Türk Silahlı Kuvvetleri’ne NEFER dopingi!

Kara Komutanlığı Envanterindeki zırhlı muharebe araçlarının (ZMA) modernizasyonu kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

900 milyon lira bedelli sözleşmeye göre ZMA’ların atış gücü, durumsal farkındalığı, beka yeteneği, kullanım ömrü, harekât kabiliyeti artırılacak ve kritik alt sistemleri yerlileştirilecek. Modernizasyon faaliyetlerinin ana yüklenicisinin ASELSAN, alt yüklenicisinin ise FNSS olduğu belirtiliyor.

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ASELSAN’ın yürüteceği yenileştirme ve iyileştirme faaliyetleri; 25 milimetre silaha sahip NEFER insansız kule sistemi, lazer uyarı sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi, sürücü görüş sistemi, yön bulma ve seyrüsefer sistemi, komutan, nişancı, personel ve sürücü gösterge panellerinin araçlara entegre edilmesini kapsayacak.

NATO ve Rus menşeili silahlar takılabiliyor

ASELSAN üretimi olan NEFER, 25mm ve 30mm topların takılabildiği uzaktan komutalı stabilize bir silah kulesi. Hassas keşif yeteneğini etkin atış gücü ile birleştiren sisteme hem NATO hem Rus menşeli silahlar takılabiliyor. Sistem, atış yapan personelin ortam farkındalığını artırmakla kalmadığı gibi personelin güvenliğini de en üst seviyeye taşıyor.

Tam Boyutta Gör

FNSS ise ZMA platformlarına iklimlendirme, ısıtma, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleri entegre edecek. Şirket ayrıca araçların zırh ve mayın koruma seviyelerini yükselterek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirecek.

Tüm bu modernizasyon faaliyetleri sonunda Silahlı Kuvvetlerimiz bünyesinde yer alan muharebe araçlarının beka kabiliyeti ile vuruş gücü etkinliği önemli ölçüde artırılmış olacak.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turk-zirhlilari-nefer-kusanacak/1690056

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