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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD Hükümeti, yapay zekâ teknolojisine ihracat sınırlaması getiriyor

    ABD Hükümeti, yapay zekâ teknolojilerinin ihracatına yönelik olarak hayata geçireceği bir kısıtlamayla Çin gibi ülkelerin güvenlik zafiyeti oluşturmasını engellemeye çalışacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    ABD Hükümeti, yapay zekâ teknolojisine ihracat sınırlaması getiriyor
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    ABD Hükümeti’nin Çin menşeili teknolojiye karşı duruşu, içinde bulunduğumuz dönemde güvenlik gerekçesiyle gittikçe sertleşiyor.

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    Ülkenin bu endişeleri, teknoloji anlamında yeni kısıtlamaları da beraberinde getiriyor. ABD Ticaret Bakanlığı’nın teknoloji ticareti kapsamında almış olduğu bir karar bugün itibariyle hayata geçirilecek.

    Ayrıca Bkz. "Tesla, 2019 yılında otomobil sevkiyatını yüzde 50 oranında artırdı"

    Yapay zekâ teknolojilerinin ihracatına yönelik olarak uygulanacak kısıtlama, yapay zekâ destekli coğrafi görüntüleme yazılımlarıyla ilgili. Söz konusu yazılımları Kanada harici ülkelere ihraç etmek isteyen şirketlerin lisans almalarını zorunlu kılan uygulama, Çin ve diğer muhalif ülkelerin hassas olabilecek bilgilere ulaşmasını zorlaştırmak maksadıyla yürürlüğe girecek.

    ABD Hükümeti, yapay zekâ teknolojisine ihracat sınırlaması getiriyor
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    Dron ve uyduların nesneleri tanımlamasına yarayan teknoloji bu anlamda güvenlik riski oluşturuyorken ne yazık ki iklim değişikliği ve çarpık kentleşme gibi sorunların tespitinde de kullanılıyor. Dolayısıyla böyle bir kısıtlama bilim dünyasına da darbe vurabilecek.



    https://www.engadget.com/2020/01/04/us-limits-ai-exports/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    darkaura 2 hf.
    muhtemelen bir sonraki dunya savasi yapay zeka uzerinden olacak. en ileri yapay zekayi ureten taraf rakibinin altyapisini kolayca cokertebilcek guce sahip olacak. hele singularity'ye ulasildiginda bir iki ay onde olan taraf arada onlarca yil teknoloji farki varmiscasina ustunluk kurabilir. zeka baska hic bir silaha benzemez, eldeki cok az kaynakla cok yikici sonuclar uretme gucudur zeka. keza insan modern teknolojisinden cok once sadece zeka ile diger tum hayvanlara ustunluk kurmus koca koca mamutlari, magra aslanlarini, kilic disli kaplanlari gezegenden silmis bir tur.
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    firat_kilic 2 hf. darkaura
    Zeka yada geri zeka olmayı neler belirler? mesela kanda bazı maddelerin eksik olması. Ülkeden demir cevherinin tümünün kaçırılması ülkenin kansız kalmasını mı sağlar? yada iyot eksikliği geri zekalı doğduruyor. Tuzun içine iyot ekleniyor. Yediğimiz içtiklerimizin içine girecek katkı maddelerini amerika mı onaylıyor? örn tuzun içindeki potasyumferrosiyanür tuzun topaklamasını engelliyor. Peki siyanür ayrıca mineral ayrıştırmada kullanılıyor bedenden neleri eksiltiyor?. ve amerika yasaklamış bu maddeyi ab. ve tr hala kullanmaya devam ediyor. Bazen birine bir teknoloji verirsin zarar verir düşünen araştıran şüphe eden bulur kendini düzeltir yeniler onu çıkarır.. diğerleri otomatik pilot... onlşar için gelen-ek olmuş verilen eski teknoloji... hiç ar-ge yok !!! sahte ve kopya devletleri hiç sevmiyorum. Burada durdukça aptallaşıyoruz... bir yerlere resmi yazı bile yazsak bir şey değişmiyor.. adam sirkeye koruyucu koymuş vefa sirkesi billur tuz siyanur koymuş diğerleride..ilaca nipazol katımış e vitaminine arıyorsun söylüyorsun durduramıyorsun.. zeka mı yok yoksa olması mı engelleniyor? birde bu var bizim topraklarda....
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    monacomen 2 hf. yeni yorumcu darkaura
    Söylediklerinin eksik olan kısmı ise insanların diğer varlıklardan bir tık önde olmasına neden olan sanıldığının aksine zekası değil fizyolojik yapısıdır. Ellerimiz bir kanat veya pençe veya yüzgeç şeklinde olsaydı sanıyorum ki aramızda bir fark olmayacaktı. En zeki bile olsak bu şekilde bir medeniyet yaratmamız mümkün olmayacaktı. Dünya yüzeyinde bütün varlıklar kapasiteleri babında zekidir. Yaşam formu olarak hepsinin insandan aşağı kalır yanı yoktur bence. Buna mikroplar ve bakteriler de dahil.
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