ABD Hükümeti, yapay zekâ teknolojisine ihracat sınırlaması getiriyor

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ABD Hükümeti’nin Çin menşeili teknolojiye karşı duruşu, içinde bulunduğumuz dönemde güvenlik gerekçesiyle gittikçe sertleşiyor.

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Ülkenin bu endişeleri, teknoloji anlamında yeni kısıtlamaları da beraberinde getiriyor. ABD Ticaret Bakanlığı’nın teknoloji ticareti kapsamında almış olduğu bir karar bugün itibariyle hayata geçirilecek.

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Yapay zekâ teknolojilerinin ihracatına yönelik olarak uygulanacak kısıtlama, yapay zekâ destekli coğrafi görüntüleme yazılımlarıyla ilgili. Söz konusu yazılımları Kanada harici ülkelere ihraç etmek isteyen şirketlerin lisans almalarını zorunlu kılan uygulama, Çin ve diğer muhalif ülkelerin hassas olabilecek bilgilere ulaşmasını zorlaştırmak maksadıyla yürürlüğe girecek.

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Dron ve uyduların nesneleri tanımlamasına yarayan teknoloji bu anlamda güvenlik riski oluşturuyorken ne yazık ki iklim değişikliği ve çarpık kentleşme gibi sorunların tespitinde de kullanılıyor. Dolayısıyla böyle bir kısıtlama bilim dünyasına da darbe vurabilecek.

https://www.engadget.com/2020/01/04/us-limits-ai-exports/

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