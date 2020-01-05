Tesla, 2019 yılında otomobil sevkiyatını yüzde 50 oranında artırdı

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2019 yılı Tesla için oldukça kârlı geçti. Şirket verilerine göre geride bıraktığımız yıl 367.500 araç sevkiyatı yapan Tesla, bu rakamla 2017 ve 2018 yıllarında ulaşılan toplam sayıdan daha yüksek bir sevkiyat rakamı elde etti.

Sadece dördüncü çeyrekte kendi rekorunu kıran şirket yaklaşık 105 bin araç üretirken 112 bin de sevkiyat yapmış. Ulaşılan bu rakamlardaki en büyük payın Model 3 sedana bağlı olduğu ifade ediliyor. Söz konusu çeyrekte Tesla, 92.500 Model 3 sevkiyatı yaparken bu rakamdaki artış 2018’e kıyasla %46 oranında olmuş. Şirketin Model S/X hacmi ise 19.450 olarak kayıtlara geçmiş.

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2019’un başlarında yıl hedeflerini 360 ila 400 bin araç olarak planlayan Tesla’nın elde ettiği rakamlar şirketin istediğini elde ettiğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl elde edilen bu değerler Tasla araçlara olan ilginin de bir göstergesi.

Tesla’nın sevkiyat hacmini artıracak bir gelişme ise geçtiğimiz günlerde şirketin Çin’de açtığı Gigafactory 3’te yaşanmıştı. Çin Hükümetinin fabrikada üretilen araçlara satış izni vermesini müteakip şirket, içinde bulunduğumuz hafta başında bin kadar aracın sevkiyatına başlamıştı.

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Tesla’nın aynı fabrikada üretmeyi planladığı Model Y kompakt SUV araç, Elon Musk’a göre Model S, X ve 3 araçların toplam satış rakamlarını geride bırakma potansiyeli barındırıyor. Buna 200.000 ön sipariş rakamını geride bırakan Cybertruck’ı da ekleyince önümüzdeki dönem, Tesla için yeni rekorlar anlamına gelebilir.

https://www.engadget.com/2020/01/03/tesla-2019-delivered-model-3/

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