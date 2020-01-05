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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, 2019 yılında otomobil sevkiyatını yüzde 50 oranında artırdı

    Tesla, 2019 yılında otomobil sevkiyat hedefini tutturdu. 360 ila 400 bin araç olarak konan hedef, 367.500 araç sekiyatıyla şirketin projeksiyonu içinde yer aldı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Tesla, 2019 yılında otomobil sevkiyatını yüzde 50 oranında artırdı
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    2019 yılı Tesla için oldukça kârlı geçti. Şirket verilerine göre geride bıraktığımız yıl 367.500 araç sevkiyatı yapan Tesla, bu rakamla 2017 ve 2018 yıllarında ulaşılan toplam sayıdan daha yüksek bir sevkiyat rakamı elde etti.

    Sadece dördüncü çeyrekte kendi rekorunu kıran şirket yaklaşık 105 bin araç üretirken 112 bin de sevkiyat yapmış. Ulaşılan bu rakamlardaki en büyük payın Model 3 sedana bağlı olduğu ifade ediliyor. Söz konusu çeyrekte Tesla, 92.500 Model 3 sevkiyatı yaparken bu rakamdaki artış 2018’e kıyasla %46 oranında olmuş. Şirketin Model S/X hacmi ise 19.450 olarak kayıtlara geçmiş.

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    2019’un başlarında yıl hedeflerini 360 ila 400 bin araç olarak planlayan Tesla’nın elde ettiği rakamlar şirketin istediğini elde ettiğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl elde edilen bu değerler Tasla araçlara olan ilginin de bir göstergesi.

    Tesla’nın sevkiyat hacmini artıracak bir gelişme ise geçtiğimiz günlerde şirketin Çin’de açtığı Gigafactory 3’te yaşanmıştı. Çin Hükümetinin fabrikada üretilen araçlara satış izni vermesini müteakip şirket, içinde bulunduğumuz hafta başında bin kadar aracın sevkiyatına başlamıştı.

    Tesla, 2019 yılında otomobil sevkiyatını yüzde 50 oranında artırdı
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    Tesla’nın aynı fabrikada üretmeyi planladığı Model Y kompakt SUV araç, Elon Musk’a göre Model S, X ve 3 araçların toplam satış rakamlarını geride bırakma potansiyeli barındırıyor. Buna 200.000 ön sipariş rakamını geride bırakan Cybertruck’ı da ekleyince önümüzdeki dönem, Tesla için yeni rekorlar anlamına gelebilir. 



    https://www.engadget.com/2020/01/03/tesla-2019-delivered-model-3/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Guest Account 2 hf. en beğenilen Dr. Donanım
    tesla'lar bence de çok pahalı fakat model s ile 530'un kıyaslanacak bir tarafı pek yok aslında. teknoloji olarak da performans olarak da çok önde tesla.





    youtube.com/...
    tesla'lar bence de çok pahalı fakat model s ile 530'un kıyaslanacak bir tarafı pek yok aslında. teknoloji olarak da performans olarak da çok önde tesla.
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    MrKattchup 2 hf.
    Fiyatları diğer modellere göre belirleymezler ki, fiyatının bu denli fazla olmasının ilk sebebi piller ikinci nedeni yeni bir know-how yaratılması adamların mazisi 10-15 sene o kadar yatırım yapıldı ki hala kara bile geçemediler, fiyatların düşmesi için bu teknolojilerin yaygınlaşması ve ucuzlaması lazım.
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    pspoor 2 hf.
    Tesla gercekten akillica hareket eden bir sirket. Adamlar resmen araba olayina yeni bir soluk getirdi. Tebrikler Tesla!
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    celeroni 2 hf.
    ülkemizde elektrikli otomobillerin üretimi ve satışı ile ilgili kaygılanmaya gerek yok. henüz ülkemizde yasalar elektrikli otomobili alma zorunluluğunu hissettirecek seviyede değil. termik santrallerin filtrelerinin zorunlu olması konusunu bile 50 yıl sonra tartışıyorsak üreteceğimiz elektrikli otomobillerin elimizde kalma olasılığı da yok denecek kadar az. Sonuçta devlet otomobillerin garantörü. Polis teşkilatını Koçun elinden kurtarsınlar yeter.
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    haberelectro 2 hf.
    millet pahalı elektrikli araba istemiyor. Model 3 çıkmasa yerinde sayacaktı tesla.
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    haberelectro 2 hf.
    TİTRE
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    tiestoly 2 hf.
    Millet teslaya biniyor
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    Dr. Donanım 2 hf.
    Model S ve Model X fiyatları bence ABD pazarı için bile pahalı, en az 5-10.000 dolar aşağı çekilmesi lazım.



    Model S den çok daha ucuza BMW 530i alabilirsiniz. Model X desen BMW X7 parasına satılıyor.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Guest Account 2 hf. Dr. Donanım
    tesla'lar bence de çok pahalı fakat model s ile 530'un kıyaslanacak bir tarafı pek yok aslında. teknoloji olarak da performans olarak da çok önde tesla.





    youtube.com/...
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    DoğanGörünümlüToros 2 hf. Dr. Donanım
    F segmenti çünkü dediğin araçlar.
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    oray 2 hf.
    noldu hani tesla batiyordu? nerede tesla batiyorcular?


    donanimhaber.com/...
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    SuperVisör 2 hf.
    Yerli araç çıkana kadar Tesla ortalıgı Domine edecek bize müşteri kalmıcak geç kalındı Tesla dan önce satışa başlanmalıydı
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    commandx 2 hf.
    Hollanda tarihinin en çok aylık satışına imza atmış tesla model 3 Aralık ayında. 12062 adet teslim edilmiş. Rekor daha önce Peugeot 308deymiş 12052 adet ile. O da Aralık 2015.



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    2072 kez okundu.
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    tesla, tesla model 3 ve
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