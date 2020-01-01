Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD’nin Seattle şehrinde aşılanmayan öğrenciler okula alınmayacak

    ABD’nin Seattle şehrinde eğitim öğretime devam eden öğrencilerin velilerine mektup gönderen okul yönetimleri, aşı yaptırmadığı tespit edilen öğrencilerin artık okula alınmayacağını duyurdu.
    3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
    2,8b
    1
    9
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    ABD’nin Seattle şehrinde aşılanmayan öğrenciler okula alınmayacak
    Tam Boyutta Gör

    ABD’de de yaşanan bir kızamık salgını, ülkenin Seattle şehrinde bulunan devlet okullarının sert tedbirler almasına neden oldu. Ülkede hızla artan aşı karşıtlığının bir sonucu olarak değerlendirilen gelişme neticesinde bu okullarda öğrenim gören ve aşılanmadığı tespit edilen 2.274 öğrencinin ailelerine uyarı mektubu gönderildi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Kızamık hastalığı, 2018 yılında 142.000 can aldı

    8 Ocak 2020 tarihine kadar ilgili öğrencilerin aşılandıklarına dair belgeleri okul yönetimine teslim etmeleri gerektiği bildirilen açıklamada, aksi davranışta bulunan ailelerin öğrencileri okula alınmayacağı ifade edildi.

    Ayrıca Bkz. "Genetiği değiştirilmiş bebeklerin doktoru, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı"

    Aşılanma faaliyetinin aksama yaşanmadan yürütülebilmesi maksadıyla üç adet klinikle anlaşıldığını söyleyen yetkililer, bu konudaki zorunlulukları yerine getirmeyen ailelerin çocuklarının "mazeretsiz olarak okulda bulunmamak" muamelesi göreceğini belirtmiş.

    Ülkede faaliyet gösteren Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre 1 Ocak ila 5 Aralık 2019 tarihleri arasında 1.276 kızamık vakasıyla karşılaşılmış. 31 eyalete yayılmış olan vakalar, kuruma göre endişe verici rakamlara ulaşmış durumda.



    https://interestingengineering.com/seattle-public-schools-tell-students-to-get-vaccinated-or-dont-come-back Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Bay Robot 3 hf. en beğenilen
    Bizde de uyuz surileri üniversitelere ilkokul matematiğiyle yerleştirip burs versinler...
    Yanıtla +30
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ussuz 3 hf.
    Darısı bizim okullara
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Nike 3 hf.
    Cahil her yerde cahil.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    RaptorFX 2 hf.
    Kesilmeyen öksürük, sürekli ateş ve kusma gibi hastalıklar din kardeşimiz suriyelilerin bizlere güzel birer hediyesi oldu mesela. Aman onlar mutlu olsun bizim çocuklarımız hastanelerde sürünse de olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    abraxsas 2 hf.
    Dilerim bu tür uygulamalar bizde de olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    deoks 3 hf.
    Düz dünyacılar, aşı karşıtları vs. Bu bilim karşıtı yobaz sürülerinin önüne geçmek gerek. Yoksa dünya bir daha ortaçağ karanlığına girebilir.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Katalikitci 3 hf.
    Herkesin aşı olması gerek. Ama aşı karşıtlarının da faydası var bence. Bu işlerin daha düzgün yapılmasını sağlıyorlar. Bir tür denetim mekanizması gibi.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    yingyangtwinz 3 hf.
    Seattle eyalet degil. Biraz özen gösterelim.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Nike 3 hf.
    Cahil her yerde cahil.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ussuz 3 hf.
    Darısı bizim okullara
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Bay Robot 3 hf. en beğenilen
    Bizde de uyuz surileri üniversitelere ilkokul matematiğiyle yerleştirip burs versinler...
    Yanıtla +30
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mion 3 hf.
    Eeee bizene bundan?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Samsung’un çerçevesiz televizyonu ortaya çıktı 2 hf. Xiaomi, Lenovo'dan başkan yardımcısı transfer etti 2 hf. Honor MagicWatch 2 satış rekoru kırdı 2 hf. Snapdragon 865'li Nokia 9.2 PureView'un çıkış tarihi 2020'nin sonuna ertelendi 2 hf. TOGG'dan yerli otomobille ilgili ön sipariş açıklaması 2 hf. Genesis, ilk SUV modeli GV80'in resmi görsellerini paylaştı 2 hf. Baca gazlarının, donmuş topraktaki metan gazını çıkarmak için kullanılabileceği tespit edildi 2 hf. LG’nin rulo OLED ekranı artık tavana asılıyor 2 hf. Epic Games mağazası 250TL değerinde 3 oyun hediye ediyor 2 hf. Marvel, bu yıl yayınlayacağı iki MCU dizisini açıkladı 2 hf. Romanya’da bir kanser hastası, ameliyat masasında “alev alıp” yaşamını yitirdi 3 hf. Samsung Galaxy Note 10 Lite çalışır halde görüntülendi 3 hf. Transcend SLC NAND yongalı M.2 SSD’lerini duyurdu 3 hf. Xbox Series X ve PlayStation 5’in detayları ortaya çıktı 3 hf. The Irishman filminin karakterleri ücretsiz DeepFake teknolojisi ile gençleştirildi 3 hf. Final Fantasy VII Remake'in açılış ile demosunun oynanış videoları sızdı 3 hf. PS Plus Ocak 2020 oyunları açıklandı 3 hf. Bosch dünyanın ilk tüm gün giden akıllı gözlüğünü duyurdu 3 hf. Almanya, 2022 yılına kadar tüm nükleer enerji santrallerini kapatmayı planlıyor 3 hf. Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro detaylanıyor 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN ABD’nin Seattle şehrinde aşılanmayan öğrenciler okula alınmayacak Sonraki THY ve Boeing, 737 MAX krizi kapsamında anlaşma sağladı 3 hf. Jeff Bezos destekli nükleer füzyon şirketi, 100 milyon dolar yatırım aldı 3 hf. Huawei gelecek yıl performans kriterine göre işten çıkaracak 3 hf. Eğlenceli platform oyunu Yooka-Laylee and the Impossible Lair bugün ücretsiz 3 hf. Steam, yılın oyununu açıkladı: İşte Steam Ödülleri'nin kazananları 3 hf. Samsung Galaxy M20'nin gelişmiş versiyonu yolda 3 hf. OnePlus 6 ve OnePlus 6T üçüncü kez Android 10 güncellemesi aldı 3 hf. Oppo ilk akıllı TV'sini çıkarmaya hazırlanıyor 3 hf. 3. nesil Ryzen işlemcilerde neden stok sıkıntısı yaşandı? 3 hf. AMD: Hedefimiz endüstrideki yıllık ortalama %7’lik IPC geliştirmesinden fazlasını vermek 3 hf. Lenovo G25-10 oyuncu monitörü tanıtıldı 3 hf. Bulut teknolojileri lojistik sektörünü geleceğe taşıyor 3 hf. Rusya’dan Booking.com’a tekel soruşturması 3 hf. Xiaomi amiral gemisi akıllı telefonlarını üretmek için kendi fabrikasını kurdu 3 hf. AMD Navi 21 grafik birimi en güçlüsü olacak 3 hf. LG katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon kılıfı geliştiriyor 3 hf. MTV'de yeni matrah değerleri belli oldu: İşte 2020 MTV tutarları 3 hf. Uygun fiyatlı Realme 5i'nin tanıtılacağı tarih belli oldu 3 hf. Huawei yeni ekran tedarikçisini Çin'de buldu 3 hf. Galaxy S20 (Galaxy S11) farklı bir isimlendirme kullanacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye iflas eden Thomas Cook neden satın almadı?
    DH Forum
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim