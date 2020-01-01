ABD’nin Seattle şehrinde aşılanmayan öğrenciler okula alınmayacak

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ABD’de de yaşanan bir kızamık salgını, ülkenin Seattle şehrinde bulunan devlet okullarının sert tedbirler almasına neden oldu. Ülkede hızla artan aşı karşıtlığının bir sonucu olarak değerlendirilen gelişme neticesinde bu okullarda öğrenim gören ve aşılanmadığı tespit edilen 2.274 öğrencinin ailelerine uyarı mektubu gönderildi.

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8 Ocak 2020 tarihine kadar ilgili öğrencilerin aşılandıklarına dair belgeleri okul yönetimine teslim etmeleri gerektiği bildirilen açıklamada, aksi davranışta bulunan ailelerin öğrencileri okula alınmayacağı ifade edildi.

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Aşılanma faaliyetinin aksama yaşanmadan yürütülebilmesi maksadıyla üç adet klinikle anlaşıldığını söyleyen yetkililer, bu konudaki zorunlulukları yerine getirmeyen ailelerin çocuklarının "mazeretsiz olarak okulda bulunmamak" muamelesi göreceğini belirtmiş.

Ülkede faaliyet gösteren Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre 1 Ocak ila 5 Aralık 2019 tarihleri arasında 1.276 kızamık vakasıyla karşılaşılmış. 31 eyalete yayılmış olan vakalar, kuruma göre endişe verici rakamlara ulaşmış durumda.

https://interestingengineering.com/seattle-public-schools-tell-students-to-get-vaccinated-or-dont-come-back

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