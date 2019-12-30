Genetiği değiştirilmiş bebeklerin doktoru, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı

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2018 yılında yaptığı açıklamayla bilim dünyasındaki tüm dikkatleri üzerine toplayan Çinli bilim insanı He Jinzhou, CRISPR/Cas9 yöntemini kullanarak dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebeklerinin doğmasını sağladığını duyurmuştu.

Doktor He, Associated Press haber ajansına verdiği röportajda Lulu ve Nana adlı ikizlerin doğumundan önce CCR5 (HIV virüsünün sağlıklı hücrelere hastalık bulaştırmasına neden olan gen) genlerini CRISPR tekniği ile etkisiz hale getirdiğini ifade etmişti. Hem Çin hem de dünya çapında tepki çeken uygulama etik ve ahlak tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

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Ortaya çıkan tepkilere sessiz kalmayan Çin Hükümeti ise yürüttüğü gizli bir yargılama süreci sonunda, He ile araştırma ekibinde yer alan Zhang Renli ve Qin Jinzhou adlı bilim insanlarını hapis ve para cezasına çarptırdı.

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Dava neticesinde He, üç yıl hapis ve 3 milyon yuan (429.000 ABD doları) para cezasına çarptırılırken Renli ile Jinzhou ise sırasıyla iki yıl ve 18 ay hapis ve 1 milyon yuan (143.000 dolar) para cezası mahkûmiyeti aldı. Mahkeme sonucu dikkat çeken bir diğer nokta ise iki değil üç bebeğe bu şekilde bir tedavi uygulandığının ortaya çıkması oldu.

Üreme tıbbı alanından men cezası

Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda, He ve meslektaşlarının gerçekleştirdiği yöntemin “etkinliği ile güvenliğinin” teyit edilmediğine dikkat çekildi. Aynı zamanda He ve diğerlerinin hastaları ve doktorları ikna etmek için sahte belge düzenlediği belirtildi. Ekibin mağdurlara, gen düzenleme tedavisi değil ancak bir AIDS aşısı denemesinde yer aldıkları bilgisinin verildiği ifade edildi.

He’nin uygulanan tedavi sonrası yayınladığı rapora 10 bilim insanının daha katkı sunduğu belirtilirken bunların bir cezai yaptırımla karşılaşıp karşılaşmayacakları henüz belirtilmemiş. Mahkeme kararında, mahkûmiyet alan sanıkların üreme tıbbı alanından da ömür boyu men edilecekleri bilgisi yer alıyor.

https://www.engadget.com/2019/12/30/scientist-crispr-baby-gene-editing-prison/