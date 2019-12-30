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    Genetiği değiştirilmiş bebeklerin doktoru, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı

    CRISPR/Cas9 yöntemini kullanarak dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebeklerinin doğmasını sağlayan Çinli bilim insanı He Jinzhou, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Genetiği değiştirilmiş bebeklerin doktoru, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı
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    2018 yılında yaptığı açıklamayla bilim dünyasındaki tüm dikkatleri üzerine toplayan Çinli bilim insanı He Jinzhou, CRISPR/Cas9 yöntemini kullanarak dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebeklerinin doğmasını sağladığını duyurmuştu.

    Doktor He, Associated Press haber ajansına verdiği röportajda Lulu ve Nana adlı ikizlerin doğumundan önce CCR5 (HIV virüsünün sağlıklı hücrelere hastalık bulaştırmasına neden olan gen) genlerini CRISPR tekniği ile etkisiz hale getirdiğini ifade etmişti. Hem Çin hem de dünya çapında tepki çeken uygulama etik ve ahlak tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

    Ayrıca Bkz. "Fukuşima nükleer santralindeki nükleer yakıt temizleme faaliyetleri ertelendi"

    Ortaya çıkan tepkilere sessiz kalmayan Çin Hükümeti ise yürüttüğü gizli bir yargılama süreci sonunda, He ile araştırma ekibinde yer alan Zhang Renli ve Qin Jinzhou adlı bilim insanlarını hapis ve para cezasına çarptırdı.

    Genetiği değiştirilmiş bebeklerin doktoru, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı
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    Dava neticesinde He, üç yıl hapis ve 3 milyon yuan (429.000 ABD doları) para cezasına çarptırılırken Renli ile Jinzhou ise sırasıyla iki yıl ve 18 ay hapis ve 1 milyon yuan (143.000 dolar) para cezası mahkûmiyeti aldı. Mahkeme sonucu dikkat çeken bir diğer nokta ise iki değil üç bebeğe bu şekilde bir tedavi uygulandığının ortaya çıkması oldu.

    Üreme tıbbı alanından men cezası

    Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda, He ve meslektaşlarının gerçekleştirdiği yöntemin “etkinliği ile güvenliğinin” teyit edilmediğine dikkat çekildi. Aynı zamanda He ve diğerlerinin hastaları ve doktorları ikna etmek için sahte belge düzenlediği belirtildi. Ekibin mağdurlara, gen düzenleme tedavisi değil ancak bir AIDS aşısı denemesinde yer aldıkları bilgisinin verildiği ifade edildi.

    He’nin uygulanan tedavi sonrası yayınladığı rapora 10 bilim insanının daha katkı sunduğu belirtilirken bunların bir cezai yaptırımla karşılaşıp karşılaşmayacakları henüz belirtilmemiş. Mahkeme kararında, mahkûmiyet alan sanıkların üreme tıbbı alanından da ömür boyu men edilecekleri bilgisi yer alıyor.



    https://www.engadget.com/2019/12/30/scientist-crispr-baby-gene-editing-prison/ Yorum Yaz
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    Holk 39 dk.
    Çok saçma. Hayatımız boyunca ilaç şirketlerinin deneylerinde kullanılıyoruz. Hasta ol,ilaç kullan. Peki genetik olarak bağışıklığımız olsa güzel olmaz mıydı? Evrim sürecini kendi kendimize sonlandırdık ama yapay seçilimle çok süt veren inek,çok yumurtlayan tavuk veya GMO ile fazla mahsül veren ve açlığı bitirecek ve bitiren ürünler yaptık. İnsan olarak bizim neyimiz eksik? Tabularımızı yıkmalıyız.
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    Requizm 24 dk. Holk
    Haklısınız, bu elbet yapılacak ama genetik düzenlemeye başlamak tıp alanında önemli bir adım olacak. Bakın yararlı veya zararlı demiyorum, önemli diyorum.



    Bu konuda bir sürü yasa çıkacak. Yasa dışı yapanlar olacak. Parası olan ve olmayan farkı muhtemelen burada da hissedilecek. Belli şartlar altında yapılmaya izin verilse bile, musluk bir kere açıldığına göre daha sık açılmaya başlanacak.



    Habere gelirsem, ilginç olmuş. O çocuklar büyüdüklerinde doktora teşekkür edecekler, ama doktor yasa dışı bir şey yaptığı için hapis+para cezası alıyor.
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    Pizza Steve 3 dk. Holk
    Şundan bi yarım asır önce insanoğlunun aryan ırkı gibi düşüncelerle belirli özellikteki insanları yüceltip geri kalanları üçüncü, dördüncü, beşinci sınıf insan gibi kategorilere ayırdığını gördük. Bilimin gelismesi için para lazım. Bilim için para veren adamda bunu hayrına yapmıyor. İneğin genlerini değiştirip fazla süt üretmesini süt satan tüccarın maddi desteğiyle oldu. İnekleri çok sevdiği için değil, sadece kârını arttırmak için bilimi destekledi. Bu diğer alanların hepsinde aynı.



    Bu doktorun insan genini değiştirmesi için harcaması gereken giderleri karşılayan para babalarınında amacı hiv virüsünü engellemek felan değil. Kafasındaki iyi insan modelini istisnasız üretebilmek. Global bir fuhuş şebekesine sahiptir belkide. Ama sanmam. İnsan geninin değiştirilmesi, belirli bir zümrenin istediği tipte insanların seri şekilde üretilmesine neden olacaktır. Kafalarında gene bir aryan ırkı uydurup o şekilde insanlar üretip kendilerine tamamen bağlı insanlar üretmek isteyecekler.



    Çok ütopik gelebilir bu. Ama hayvan genleriyle oynayıp hayvansal gıda üretimini nasıl artırdıkları ortada. İnsan genini değiştirmek istemelerinin tek sebebide bu.
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    KaleyDeskop 43 dk.
    dünyanın tepkisi sayesinde ceza aldı yoksa çin insanlığı ne zaman düşündü ki? bakın d türkistan da milyonlarca insan kodeslere tıkılmış hiç kimsenin umrunda değil..
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