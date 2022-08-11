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ABD Uzay Kuvvetleri, paylaşmış oldukları askeri bir basın açıklamasında robot köpekleri kullanmaya başlayacaklarını duyurdu. Robot köpeklerin tekrarlayan güvenlik görevlerini yapmaları planlanırken bu sayede önemli orandan insan mesaisinden de tasarruf sağlanması ön görülüyor.

ABD Uzay Kuvvetler'nin Cape Canaveral uzay limanında güvenlik görevlerini yerine getirecek olan robot köpekler, rutin işlerin yanında son derece tehlikeli görevler için de kullanılacak. Boston Dynamics gibi şirketler robot köpekleri daha çok sivil veya acil amaçlar kullanmak için tasarlarken Ghost Robotics gibi firmalar ise benzer teknolojiyi askeri uygulamalar için geliştirmeye çalışıyor.

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Robot köpekler devriye atacak

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Ghost Robotics tarafından geliştirilen bu robot köpekler askeri ve kurumsal sınıf için geliştirilmiş durumda. Firmanın Vision 60 Q-UGV olarak bilinen bu robot köpekleri orta büyüklükte, yüksek dayanıklılığa sahip, hızlı, dayanıklı ve 4 mevsim çalışabilen insansız kara araçları olarak nitelendiriliyor.

Genel olarak, devriye ve hasar tespit gibi işlerde çalışacak olan bu robot köpekler güvenlik protokollerinin ve acil durum müdaalelerinin bir parçası olarak da eylemde bulunacak. Bununla birlikte Q-UGV model köpeklerin çeşitli sensörler ve eklemeler ile işlevleri artıralabiliyor. Örneğin mevcut askeri ağın robot köpeklere takılabilen anten eklentileriyle genişletilebileceği ve iletişimin birer parçası olabileceği belirtiliyor.

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ABD Uzay Kuvvetleri robot köpekler kullanacak