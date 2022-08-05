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    Yerli seyir füzesi Roketsan Çakır'ın ilk atışı bu sene sonunda yapılacak

    Roketsan tarafından geliştirilen yerli ve milli seyir füzesi Çakır'ın ilk atış testinin bu sene sonunda yapılacağı açıklandı. Roketsan Çakır özellikleri haberimizde.
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    Yerli seyir füzesi Roketsan Çakır'ın ilk atış bu sene yapılacak
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    Türkiye’nin ilk yerli seyir füzesi Çakır’ın test çalışmaları hakkında yeni bilgi paylaşıldı. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, yerli seyir füzesi Çakır’ın bu sene sonunda atış testinin yapılacağını açıkladı.

    Murat İkinci, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

    "Çakır füzemizin lansmanını bu sene içerisinde yaptık. İnşallah bu sene sonunda başarıyla atışını gerçekleştireceğiz. Hızlıca TSK'ya, dost ve kardeş ülkelerimizin kullanımına sunacağız.”

    150 kilometrenin üzerinde menziliyle öne çıkan Çakır; TSK envanterindeki insansız hava araçları, insansız deniz araçları, jet uçaklar, helikopterler, hücumbot ve sabit kıyı savunma sistemlerine entegre edilebilecek. Çakır’ın hedefleri arasında su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefler, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor. Harp başlıklı versiyonları, bu hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor. Çakır’ın nihai versiyonunda Kale Arge tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KTJ-1750 turbojet motoru kullanılacak.

    Roketsan Çakır özellikleri

    • Menzil: 150+ km
    • Füze Ağırlığı: Fırlatma motorsuz <=275 kg, Fırlatma motorlu <=330 kg
    • Füze çapı: <= 275 mm
    • Harp Başlığı Ağırlığı: 70 kg
    • Harp Başlığı Tipi: Yüksel Patlayıcılı Yarı Delici Parçacık Etkili Termobarik
    • Uçuş Motoru: Turbo Jet Motor
    • Fırlatma Motoru: Katı Yakıtlı Fırlatma Motoru
    • Seyir Hızı: Yüksek Ses Altı (0,75-0,85 Mach)
    • Kullanılacak Platformlar: Sabit ve Döner Kanatlı Hava Araçları, SİHA, SİDA, Taktik Tekerlekli Kara Aracı, Su-Üstü Platformlar
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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 20 saat önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 2 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 4 gün önce

    Çok güzel yaw

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