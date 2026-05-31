Robotaksi yarışında Tesla’nın oldukça geride kaldığı ortaya çıktı

Tesla’nın uzun süredir büyük beklentilerle tanıttığı robotaksi girişimi, şirketin ana merkezinin bulunduğu Teksas’ta beklendiği kadar hızlı büyümüyor. Teksas motorlu taşıtlar dairesi verileri, Tesla’nın otonom araç filosunun rakiplerine kıyasla oldukça sınırlı kaldığını gösterdi.

Tesla kendi şehrinde rakiplerinden geride

Mayıs ayı sonu itibarıyla eyalette Tesla adına kayıtlı yalnızca 42 robotaksi bulunuyor. Buna karşılık Alphabet bünyesindeki Waymo’nun kayıtlı araç sayısı 577’ye ulaşmış durumda. Uber’in robotaksi genişleme planlarında birlikte çalıştığı şirketlerden Avride’ın 317, Nuro’nun ise 47 kayıtlı aracı bulunuyor.

Tesla, otonom sürüş alanında agresif büyüme yaşayacaklarına dair geçmişte açıklamalarda bulunmuştu. Ancak sahadaki fiili durum bunun tam tersine işaret ediyor.

Yasalar da Tesla’ya yaramıyor

Tesla’nın rekabette geride kalmasının bir diğer nedeni de Teksas’ta kısa süre önce yürürlüğe giren yeni otonom araç yasası. Söz konusu yasa, eyalette faaliyet gösteren otonom araç operatörlerinin araçlarının SAE Level 4 otonom sürüş standartlarına uygun olduğunu kendi beyanlarıyla doğrulamalarını zorunlu hale getiriyor.

Kurallar geçtiğimiz hafta içi itibarıyla uygulanmaya başladı. Aynı dönemde Tesla da uzun süredir ertelenen Cybercab programını hızlandırmaya çalışıyor. Şirket CEO’su Elon Musk, perşembe günü X platformunda yaptığı paylaşımda Cybercab araçlarının Austin’deki Gigafactory Texas tesisinden çıkışını gösteren görüntüler yayımladı.

Musk’ın söylemleri yine tutmadı

Tesla'nın robotaksi hizmetini yaklaşık bir yıl önce başlatmasına rağmen filonun büyüklüğü Elon Musk'ın daha önce açıkladığı hedeflerin oldukça gerisinde bulunuyor.

Musk, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarda 2025 sonuna kadar Austin’de 500 robotaksinin hizmet vereceğini söylemişti. Ancak daha sonra bu beklenti önemli ölçüde düşürülerek yaklaşık 60 araçlık bir hedefe çekildi.

Tesla’nın robotaksi programı düzenleyici kurumların incelemeleriyle de karşı karşıya bulunuyor. Ayrıca şirketin sürücüsüz olarak tanıttığı bazı operasyonların farklı seviyelerde insan gözetimi altında yürütüldüğünün kabul edilmesi de tartışmaları artırmış durumda.

Bununla birlikte Musk, robotaksi programının büyümemesinin nedenlerinden biri olarak güvenlik geliştirmelerini gösteriyor. Musk’a göre şirket, halen denetimli şekilde çalışan Full Self-Driving (FSD) sistemine gelecek çeşitli güvenlik iyileştirmelerinin tamamlanmasını bekliyor. Bu güncellemelerin yılın ilerleyen dönemlerinde veya 2027’nin başlarında kullanıma sunulabileceği belirtiliyor.

