Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Robotaksi yarışında Tesla’nın oldukça geride kaldığı ortaya çıktı

    ABD, Teksas’taki resmi kayıtlar, robotaksi yarışında Waymo’nun Tesla’ya büyük fark attığını ortaya koydu. Waymo’nun 577 aracı bulunurken Tesla’nın filosu yalnızca 42 araçta kaldı.

    Robotaksi yarışında Tesla’nın oldukça geride kaldığı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Tesla’nın uzun süredir büyük beklentilerle tanıttığı robotaksi girişimi, şirketin ana merkezinin bulunduğu Teksas’ta beklendiği kadar hızlı büyümüyor. Teksas motorlu taşıtlar dairesi verileri, Tesla’nın otonom araç filosunun rakiplerine kıyasla oldukça sınırlı kaldığını gösterdi.

    Tesla kendi şehrinde rakiplerinden geride

    Mayıs ayı sonu itibarıyla eyalette Tesla adına kayıtlı yalnızca 42 robotaksi bulunuyor. Buna karşılık Alphabet bünyesindeki Waymo’nun kayıtlı araç sayısı 577’ye ulaşmış durumda. Uber’in robotaksi genişleme planlarında birlikte çalıştığı şirketlerden Avride’ın 317, Nuro’nun ise 47 kayıtlı aracı bulunuyor.

    Tesla, otonom sürüş alanında agresif büyüme yaşayacaklarına dair geçmişte açıklamalarda bulunmuştu. Ancak sahadaki fiili durum bunun tam tersine işaret ediyor.

    Yasalar da Tesla’ya yaramıyor

    Tesla’nın rekabette geride kalmasının bir diğer nedeni de Teksas’ta kısa süre önce yürürlüğe giren yeni otonom araç yasası. Söz konusu yasa, eyalette faaliyet gösteren otonom araç operatörlerinin araçlarının SAE Level 4 otonom sürüş standartlarına uygun olduğunu kendi beyanlarıyla doğrulamalarını zorunlu hale getiriyor.

    Kurallar geçtiğimiz hafta içi itibarıyla uygulanmaya başladı. Aynı dönemde Tesla da uzun süredir ertelenen Cybercab programını hızlandırmaya çalışıyor. Şirket CEO’su Elon Musk, perşembe günü X platformunda yaptığı paylaşımda Cybercab araçlarının Austin’deki Gigafactory Texas tesisinden çıkışını gösteren görüntüler yayımladı.

    Musk’ın söylemleri yine tutmadı

    Robotaksi yarışında Tesla’nın oldukça geride kaldığı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın robotaksi hizmetini yaklaşık bir yıl önce başlatmasına rağmen filonun büyüklüğü Elon Musk’ın daha önce açıkladığı hedeflerin oldukça gerisinde bulunuyor.

    Musk, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarda 2025 sonuna kadar Austin’de 500 robotaksinin hizmet vereceğini söylemişti. Ancak daha sonra bu beklenti önemli ölçüde düşürülerek yaklaşık 60 araçlık bir hedefe çekildi.

    Tesla’nın robotaksi programı düzenleyici kurumların incelemeleriyle de karşı karşıya bulunuyor. Ayrıca şirketin sürücüsüz olarak tanıttığı bazı operasyonların farklı seviyelerde insan gözetimi altında yürütüldüğünün kabul edilmesi de tartışmaları artırmış durumda.

    Bununla birlikte Musk, robotaksi programının büyümemesinin nedenlerinden biri olarak güvenlik geliştirmelerini gösteriyor. Musk’a göre şirket, halen denetimli şekilde çalışan Full Self-Driving (FSD) sistemine gelecek çeşitli güvenlik iyileştirmelerinin tamamlanmasını bekliyor. Bu güncellemelerin yılın ilerleyen dönemlerinde veya 2027’nin başlarında kullanıma sunulabileceği belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 2 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi hibrit suv diplomat nasıl olunur ankaraya en yakın deniz super mario galaxy 2 türkçe arka kamerada çirkin çıkmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum