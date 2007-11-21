Abit yeni anakartı AX78'i duyurdu

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AMD'nin yeni nesil Phenom işlemcilerini kullanıma sunmasına paralel olarak anakart üreticileri de Phenom için hazırladığı 700 serisi yonga seti ailesini kullanan yeni nesil anakartlarını arka arkaya anons ediyorlar. Anakart dünyasının efsane isimlerinden Abit de AMD'nin 770 yonga setini kullanan AX78 modelini resmen duyurdu. Firmanın yeni anakartı özellikle Crossfire desteği ile dikkat çekiyor. Zira 770 yonga setleri ile AMD resmi olarak Crossfire desteği vermiyordu fakat Abit, anakartına ikinci bir PCIe slotu ekleyerek bu engeliş aşmış. Buraya kadar herşey güzel fakat Crossfire yapmak istediğinizde kartlardan bir PCIe X16 üzerinde tam yollu çalışırken ikinci slot ise malesef X4 hızında çalıştığı için açıkçası ne kadar verimli olur bilemiyoruz ama sonucunda anakart pek çok 770 temelli anakartın aksine fiziksel olarak Crossfire desteğini sunmakta. AMD'nin soket AM2+ formundaki Phenom işlemcilerine ve HyperTransport 3.0 teknolojisine tam destek veren anakart, satılmakta olan Athlon64 işlemcileri ile de sorunsuzca çalışabilmekte. PCIe X16 slotlarınn yanı sıra bir adet PCIe X1 ve 3 adet te PCI slotuna sahip olan anakart ayrıca ısı iletim temelli pasif soğutma kullanmakta. 4x SATA 3Gb/s(RAID 0/1/0+1 destekli) ve 10x USB 2.0 konnektörüne sahip olan anakart üzerinde 8 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethermet özellikleri de bulunmakta. Abit'e özel olarak SoftMenu III teknolojisine de sahip olan anakartın fiyatı hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.