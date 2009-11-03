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Acer Aspire 8900 ailesinin en güçlü üyesi: Aspire 8940

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Acer Aspire 8900 ailesinin en güçlü üyesi: Aspire 8940
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Dell'i geride bırakarak dünyanın en büyük 2.bilgisayar üreticisi olan Tayvan merkezli Acer, Aspire dizüstü ailesinin yeni üyesi 8940'ı duyurdu. 8935'in bir üst modeli diyebileceğimiz 8940, adından da anlaşılabileceği gibi 18.4 inç büyüklüğünde ekrana sahip. 8935'deki Intel Core 2 Quad'ın yerine 1.6GHz'lik (i7-720QM) i7 işlemcisi kullanılan 8940'da, grafik işlemcisi olaraksa GeForce GTS 250M tercih edilmiş. Windows 7 işletim sistemiyle gelen yeni Aspire, bünyesinde 5.1 kanal ses sistemine ve Aspire modelleriyle özdeşleşmiş dokunmaya duyarlı CineDash medya konsolunu da barındırıyor. 4x hızındaki Blu Ray sürücüsü, 4GB bellek ve 500GB'lık depolama alanı ile gelen modelinin fiyatı 1350 dolar olarak belirlenen Aspire 8940'ın satış fiyatı kullanıcının tercih edeceği konfigürasyonlara göre farklılık gösterebiliyor.

Kullanıcıyla buluşacağı tarih açıklamayan Aspire 8940'ın önümüzdeki tatil sezonu öncesi raflardaki yerini alması bekleniyor.


http://www.electronista.com/articles/09/11/02/acer.aspire.8940.has.quad.core.gts.250m/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OlcaytoHun 10 yıl
Ya şu blu-ray i blue-ray diye yazıp durmayın. Birşeyi de aslına uygun yazın be arkadaş. Bunun orjinali blu-ray. Bu bir teknoloji standartının ismi. Bunun ismi böyle konulmuş. Hadi bu teknoloji ile yeni tanışıyor ve bilmiyor olabilirsiniz ama hiç mi görmüyorsunuz blu-ray olarak yazılmış halini sağda solda.
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byorkouk 9 yıl
Ya arkaşlar 8940G 8942G 8943G bunların hiçbirini net üzerinden Türkiye'de bulamadım.Ne zaman gelecek varsa nerde var acaba??
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jay jay justified 10 yıl
Ailenin yeni takozu :)

Core i7'den başka numarası yok gibi. Tasarım güzele benziyor.
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spookytr 10 yıl
acer ın tasarımları hep iyi.. 5920 g var fan ı kasanın altında. kucakta tutmak gibi bir ihtimal yok. ve pili öldü.(yeni 2 sene oluyor alalı) acaba böyle sorunlar çıkarır mı?

ekranın büyük olması ve blue-ray seçeneği iyi olmuşa benziyor.
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