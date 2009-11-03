Acer Aspire 8900 ailesinin en güçlü üyesi: Aspire 8940

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Dell'i geride bırakarak dünyanın en büyük 2.bilgisayar üreticisi olan Tayvan merkezli Acer, Aspire dizüstü ailesinin yeni üyesi 8940'ı duyurdu. 8935'in bir üst modeli diyebileceğimiz 8940, adından da anlaşılabileceği gibi 18.4 inç büyüklüğünde ekrana sahip. 8935'deki Intel Core 2 Quad'ın yerine 1.6GHz'lik (i7-720QM) i7 işlemcisi kullanılan 8940'da, grafik işlemcisi olaraksa GeForce GTS 250M tercih edilmiş. Windows 7 işletim sistemiyle gelen yeni Aspire, bünyesinde 5.1 kanal ses sistemine ve Aspire modelleriyle özdeşleşmiş dokunmaya duyarlı CineDash medya konsolunu da barındırıyor. 4x hızındaki Blu Ray sürücüsü, 4GB bellek ve 500GB'lık depolama alanı ile gelen modelinin fiyatı 1350 dolar olarak belirlenen Aspire 8940'ın satış fiyatı kullanıcının tercih edeceği konfigürasyonlara göre farklılık gösterebiliyor.

Kullanıcıyla buluşacağı tarih açıklamayan Aspire 8940'ın önümüzdeki tatil sezonu öncesi raflardaki yerini alması bekleniyor.

http://www.electronista.com/articles/09/11/02/acer.aspire.8940.has.quad.core.gts.250m/