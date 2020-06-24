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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Acer Enduro dayanıklılık odaklı dizüstü serisi tanıtıldı

    Acer Enduro Rugged N7 modeli üst seviye koruma önlemleri ile en zor koşullarla başa çıkabiliyor. Acer Enduro N3 ise biraz daha performansa önem verenlere odaklanıyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Acer Enduro dayanıklılık odaklı dizüstü serisi tanıtıldı
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    Bu hafta zorlu dış ortam şartlarında çalışan kurumsal çalışanlar için Acer’ın heybesi epey doluydu. Windows ve Android işletim sistemli 3 tablet modelinin yanında dizüstü tercihi yapacaklar için de iki model yer aldı.

    Acer Enduro N serisi

    Acer Enduro N serisinde iki dizüstü modeli görüyoruz. Acer Enduro Rugged N7 modeli 14 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Ekran 700 nit parlaklık ile dış ortamlarda tatmin edici sonuçlar veriyor.

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    Oldukça kalın bir koumaya sahip olan kasada darbelere karşı MIL-810G ve suya karşı IP65 sertifikaları mevcut. Kenar kısımlarda yer alan fiziksel tuşlar ile pek çok fonksiyon yerine getirilebiliyor.

    Sekizinci nesil Intel Core i5 işlemcisinden güç alan modelde Intel TPM 2.0 ile güvenlik arttırılıyor. Ayrıca bir parmak izi okuyucu da mevcut. 10 saate kadar pil ömrü sunan batarya, köprü batarya sayesinde cihazı kapatmadan değiştirilebiliyor. Henüz cihaz için fiyat açıklanmadı.

    Acer Enduro dayanıklılık odaklı dizüstü serisi tanıtıldı
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    Acer Enduro N3 modeli ise biraz daha modern donanıma sahip diyebiliriz. Onuncu nesil Intel Core i7 işlemci, 32GB DDR4 RAM, 1TB NVMe SSD ve GeForce MX230 cihazı oldukça performansllı hale getiriyor.

    MIL-810G ve IP54 sertifikası olan cihazın ekranı Gorilla Glass ile korunuyor. Gövdenin kalınlığı 24.85mm ve ağırlığı da 1.985Kg. 13 saate kadar idare edebilen batarya ise sistemi kapatmadan değiştirilemiyor. Bu model Avrupa’da 999 Avro başlangıç fiyatına sahip.

    Acer ayrıca birden fazla cihazın fiziksel tuşlarını programlamak, bağlantı portlarını sınırlandırmak, kamera ve barkod okuyucuyu engellemek veya sistem sağlığını takip etmek gibi yönetim özellikleri sunan Acer Enduro Yönetim Seti (AEMS) yazılımı da cihazlarda kurulu olacak.



    https://news.acer.com/acer-launches-enduro-lineup-of-rugged-notebooks-and-tablets Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SelcukMST (Selcuk Masat) 1 sa. yeni yorumcu
    Fiyat açıklanmamış, açıklansın hemen alalım... Lan biz normal bilgisayar alamıyoruz dalga mı geçiyorsunuz yaaaa :)
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