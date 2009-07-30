Acer iddiaları yalanladı: Android işletim sistemli netbook 3. çeyrekte geliyor

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Intel'in "yeni nesil Atom platformu ertelendi" iddialarını yalanlamasından sonra bir diğer yalanlama da Acer cephesinden geldi ve firma iddiaların aksine Google Android işletim sistemini kullanacak yeni netbook modelinin üçüncü çeyrek içerisinde lanse edileceğini açıkladı. Firmanın Windows XP ile birlikte çift Boot seçeneği sahip olacak yeni netbook modelinin Ağustos ayında lanse edileceği bildirilmiş ancak yakın zamanda gelen haberler, Acer'ın düşük talep ön görüsü nedeniyle, yeni netbook modelini bilinmeyen ileri bir tarihe ertelediği yönündeydi.

Ancak Acer cephesinden gelen bigiler yeni netbook modelinin üçüncü çeyrekte yani Ağustos veya en kötü Eylül ayında hazır olacağını belirtiyor. Okula dönüş dönemi olarak bilinen yeni sezon öncesinde satışa sunulması beklenen çift işletim sistemli yeni netbook modelinin konfigürasyonu henüz bilinmiyor ama mevcut modellerden birisini temel alması bekleniyor.