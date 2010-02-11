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Acer, MacBook Air'e rakip olacak yeni bir notebook hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önümüzdeki birkaç sene içerisinde HP'yi geride bırakarak dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticisi olmayı hedefleyen Acer, bu yıl çok sayıda yeni model ile ürün gamını güncellemeyi planlıyor. Apple'ın AppStore konseptine benzer yeni bir uygulama mağazası açması ve Chrome OS tabanlı netbook modelini yaz aylarına doğru pazara sunması beklenen Acer, ultra-ince tasarımıyla dikkat çeken Apple MacBook Air'e rakip olacak yeni bir notebook hazırlıyor.

Gelen bilgilere göre sadece 1.9cm kalınlığında olması beklenen yeni dizüstü bilgisayar'ın teknik özellikleri hakkında henüz net bir bilgi olmasa da Intel'in en güncel notebook platformunu temel alması ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 1.06 GHz Core i5 520UM, i7 620UM veya 1.2 GHz i7 640UM işlemcilerini kullanması bekleniyor. Çıkacağı tarih ve fiyatlandırması hakkında henüz net bir bilgi olmayan yeni model ile Acer, Apple'a rakip olacak gibi görünüyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Acer için iki lafta ben söylemek istiyorum. Ne kadar iyi olduğu ve ne kadar satış yaptığı beni alakadar etmez ama Sakın ola ACER marka bilgisayarınız veya dizüstü her ne ise bozulupta garantiye gitmeyedursun ondan sonrası işte tam bir bela. Kısacası HP ile yarışması hikaye olur nedenine gelince Hp ürünün bozulsun yeterki adamlar sattığı ürünün arkasında duruyorlar. Kısacası Acer ancak ve ancak bu servis bakışıyla nal toplar...
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voyager1979 9 yıl

Acer'i bilmem ama HP servisinde çok süründüm. Büyük konuşmayayım ama kesinlikle yazıcı dışında HP almam!
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Batuist 9 yıl

DH Misafiri

Acer için iki lafta ben söylemek istiyorum. Ne kadar iyi olduğu ve ne kadar satış yaptığı beni alakadar etmez ama Sakın ola ACER marka bilgisayarınız veya dizüstü her ne ise bozulupta garantiye gitmeyedursun ondan sonrası işte tam bir bela. Kısacası HP ile yarışması hikaye olur nedenine gelince Hp ürünün bozulsun yeterki adamlar sattığı ürünün arkasında duruyorlar. Kısacası Acer ancak ve ancak bu servis bakışıyla nal toplar...

Hah işte yorum budur.. bize bu gibi bilgiler lazım.. saolasın üstad paylaşım için.. Bu tip konularda en önemli husus satış sonrası hizmettir.. yoksa hepsinin içinde intel işlemci seagate disk vs. vs. var.. farkı satış sonrası hizmetle ortaya koymalılar..

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Mechatronik 9 yıl
asus ul30vt nin TR de satışı neden yapılmaz anlamamki.
hem acer rakip olcaksa asus çoktan rakibiydi ul serisiyle.
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Batuist 9 yıl
Donanımhaberin sunucularından belli HPnin nasıl olduğu.. Türkiyenin en yavaş forum sitesi.. aynı zamanda bu kadar süre çökmeden ayakta kalmayı başarabildiği içinde guiness rekorlar kitabına girmeyi hak eden ilk forum sitesi.. Tabi bunun HP sunucu tercihinde büyük pay sahibi olduğunu düşünüyorum :P Tabi bu işin şakası markanın bununla bir ilgisi yoktur belki ama diğer söylediklerim doğru.. Eminim acer sunucu yapsa (bilmiyorum yapıyormu yapmıyormu) hem daha ucuz hemde daha iyi çalışırdı.. Sırf şu DH yüzünden HP sunuculara bakmam bile.. Neyse konumuz gerçi HP ile Acerdi ama şunu da kabul etmek lazım HPnin gerçekten çok kaliteli dizüstü bilgisayarları mevcut.. Ne kadar büyük bir firma olduğunu söylemeye gerek yok yıllık cirosu inannılmaz değerlerde.. yine daha önce yapılmıştı bir haber oradan biliyorum hatta çok şaşırmıştım.. sadece bilgisayar tarafında bu kadar ciro imkansız diye düşünmüştüm belkide başka bir sitede okumuştum hatırlamıyorum.. Ama fiyat olarak acer daha önde..
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