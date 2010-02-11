Acer, MacBook Air'e rakip olacak yeni bir notebook hazırlıyor

Önümüzdeki birkaç sene içerisinde HP'yi geride bırakarak dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticisi olmayı hedefleyen Acer, bu yıl çok sayıda yeni model ile ürün gamını güncellemeyi planlıyor. Apple'ın AppStore konseptine benzer yeni bir uygulama mağazası açması ve Chrome OS tabanlı netbook modelini yaz aylarına doğru pazara sunması beklenen Acer, ultra-ince tasarımıyla dikkat çeken Apple MacBook Air'e rakip olacak yeni bir notebook hazırlıyor.

Gelen bilgilere göre sadece 1.9cm kalınlığında olması beklenen yeni dizüstü bilgisayar'ın teknik özellikleri hakkında henüz net bir bilgi olmasa da Intel'in en güncel notebook platformunu temel alması ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 1.06 GHz Core i5 520UM, i7 620UM veya 1.2 GHz i7 640UM işlemcilerini kullanması bekleniyor. Çıkacağı tarih ve fiyatlandırması hakkında henüz net bir bilgi olmayan yeni model ile Acer, Apple'a rakip olacak gibi görünüyor.