Acer Nvidia ION 2 tabanlı yeni sistemler hazırlıyor

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Acer AspireRevo

Üçüncü çeyrek performansıyla Dell'i geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi unvanını ele geçiren Acer, ION 2 platformunu kullanan ilk üretici olabilir. Hornett kod adını taşıyan AspireRevo modeliyle endüstride ilk defa Nvidia ION tabanlı nettop modelini pazara sunan Acer, gelen yeni bilgilere göre ION 2 platformuna adapte olan ilk büyük sistem üreticisi olabilir zira Nvidia'nın yeni platformu için firmanın hem yeni netbook hem de yeni nettop tasarımları üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

ION platformu ile kıyaslandığında, GeForce 210 (veya 220) tabanlı yeni IGP'si ile daha yüksek grafik performansı ve HD video başarımı sunacağı iddia edilen ION 2 platformunun Atom işlemcileriyle birlikte LGA775 formundaki Core 2 jenerasyonuyla uyumlu olacağı ayrıca VIA'nın Nano 2000 ve 3000 serisi işlemcileriyle uyumlu özel bir varyasyonunun sunulacağı da belirtiliyor.

Öte yandan yaşanan lisans sorunlarından ötürü entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik birimine sahip olacak Atom 2 işlemcileriyle uyumlu olmayacağı iddia edilen ION 2 platformunun, tüm bu iddiaların aksine Pineview kod adını taşıyan Atom 2 işlemcileriyle de kullanılabileceği, üreticilerin yeni çözümler üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.