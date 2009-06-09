Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer Timeline serisine 11.6" ekranlı yeni dizüstü bilgisayar geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,8b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Acer Timeline serisine 11.6
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden Acer, Türkiye lansmanını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Timeline serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar ailesine mevcut modellere kıyasla daha kompakt tasarımlı yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Timeline serisi altında 13.3-inç, 14-inç ve 15.6-inç boyutunda dizüstü bilgisayarlar sunan Acer, Temmuz ayı içerisinde 11.6-inç boyutlu bir yeni modelini daha seriye ekleyebilir.

Acer'ın kalınlığı 1-inç'ten daha az olacağı iddia edilen 11.6-inç ekranlı yeni Timeline modeli de serinin diğer üyerlerine benzer şekilde Intel CULV (consumer ultra-low voltage) platformunu temel alacak. 4GB'a kadar bellek desteği sunacağı ve 500GB'a kadar sabit seçenekleri ile konfigüre edilebileceği belirtilen dizüstü bilgisayarın grafik alt yapısını ise yine Intel tabanlı entegre grafik çözümlerinden birisi üstlenecek gibi görünüyor.

Acer'ın önümüzdeki ay anons edileceği söylenen 11.6-inç ekranlı yeni Timeline modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
shavkat 10 yıl
AMD Neon(Yukon) ile Intel CULV nasil performans farkı var merak ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl GIGABYTE Fabrika Turu; Bir anakart doğuyor! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim