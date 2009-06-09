Acer Timeline serisine 11.6" ekranlı yeni dizüstü bilgisayar geliyor

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Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden Acer, Türkiye lansmanını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Timeline serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar ailesine mevcut modellere kıyasla daha kompakt tasarımlı yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Timeline serisi altında 13.3-inç, 14-inç ve 15.6-inç boyutunda dizüstü bilgisayarlar sunan Acer, Temmuz ayı içerisinde 11.6-inç boyutlu bir yeni modelini daha seriye ekleyebilir.

Acer'ın kalınlığı 1-inç'ten daha az olacağı iddia edilen 11.6-inç ekranlı yeni Timeline modeli de serinin diğer üyerlerine benzer şekilde Intel CULV (consumer ultra-low voltage) platformunu temel alacak. 4GB'a kadar bellek desteği sunacağı ve 500GB'a kadar sabit seçenekleri ile konfigüre edilebileceği belirtilen dizüstü bilgisayarın grafik alt yapısını ise yine Intel tabanlı entegre grafik çözümlerinden birisi üstlenecek gibi görünüyor.

Acer'ın önümüzdeki ay anons edileceği söylenen 11.6-inç ekranlı yeni Timeline modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.