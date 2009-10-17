Acer Timeline serisine Windows 7'li yeni bir üye ekliyor

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, AspireRevo'dan sonra Timeline serisi için de Windows 7 güncellemesine hazırlanıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre firma, Timeline serisi altında hazırladığı AS1810TZ modelini 22 Ekim'de yani Windows 7'nin lansman gününde pazara sunmaya hazırlanıyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekrana sahip olan ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayar, LED backlit ekran teknolojisini kullanıyor. Intel CULV platformunu kullanan ve düşük güç tüketimli çift çekirdekli işlemci kullanan sistemde 4GB'a kadar bellek desteği sunuluyor.

CULV platformu kapsamında yine bir Intel çözümü olan GMA 4500M HD entegre grafik birimiyle hem yüksek tanımlı video hızlandırma hem de DirectX 10 desteği sunan Timeline AS1810TZ'nin öne çıkan bir diğer özelliği olaraksa çoklu dokunmatik touchpad'e sahip olması gösteriliyor. Kablolu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet, 802.11b/g/Draft-N WiFi ile Bluetooth 2.1 desteği sunan ultra-ince sınıfı yeni dizüstü bilgisayarın 6 hücreli pil ile 8 saate kadar kullanım süresi vaat ettiği belirtiliyor. Windows 7 ile gelecek Acer Timeline AS1810TZ'nin yurt dışı başlangıç fiyatının 550$ olacağı açıklandı.