Acer, WiMAX donanımlı yeni dizüstü bilgisayarlarını satışa sunuyor

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olmayı hedefleyen Acer, WiMAX destekli yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. WiFi ile kıyaslandığında daha geniş alanda, daha hızlı kablosuz internet erişimi sağlayan WiMAX teknolojili modellerden biri netbook diğer ikisi ise notebook sınıfında yer alıyor.

Japonya satışına 5 Kasım'da başlanacak sistemlerden AOD255A01B isimli netbook, Intel'in Pinetrail kod adlı ikinci nesil Atom platformunu temel alıyor. İhtiyaç duyduğu gücü 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden alan netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç ekranla geliyor ve Windows 7 Starter işletim sistemini kullanıyor.

Diğer donanımları arasında 1GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk gibi detaylara yer verilen netbook, WiMAX ile birlikte 802.11n WiFi desteği de sunuyor. 24×258.5×185 mm boyutlarında ve pil ile birlikte 1.25Kg ağırlığında olan Acer AOD255A01B, 6 hücreli pil ile 6 saat kadar çalışma süresi sunuyor.

Acer'ın WiMAX donanımlı ikinci yeni dizüstü bilgisayarı, ultra-taşınabilir segmentte yer alan AOD-255-A01B modeli. 28×285x204 mm boyutlarında ve 1.4 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekranla geliyor ve Intel'in 1.2GHz'de çalışan Pentium U5400 işlemcisini kullanıyor.

Diğer özelliklerine baktığımızda 2GB bellek ve 320GB kapasiteli disk gibi detaylara yer verilen dizüstü bilgisayar, WiMAX ile birlikte 802.11n WiFi desteği de sunuyor. Intel HM55 çipsetini kullanan sistem, Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemini kullanıyor ve 6 hücreli pil ile 7 saate kadar kullanım deneyimi yaşatabiliyor.

Acer'ın WiMAX donanımlı üçüncü ve haberimize konuk olan son modeli de ultra-taşınabilir segmentte yer alıyor ve güçlü donanımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 13.3-inç ekrana sahip olan AS3820-A52C modeli, 2.53GHz'de çalışan ve Turbo Boost ile 2.8GHz'e kadar çıkabilen Core i5-640 işlemcisini kullanıyor.

HM55 çipseti üzerine inşa edilen dizüstü bilgisayar 2GB bellek ile gelirken, dilendiği takdirde 8GB'a kadar güncelleme yapılabiliyor. Depolama için 320GB kapasiteli dizüstü bilgisayarın eşlik ettiği WiMAX donanımlı mobil sistem, Acer tarafından yapılan açıklamaya göre 28.9×324x235 mm boyutlarında ve 1.8 Kg ağırlığında.

Diğer iki modelde olduğu gibi WiMAX ile birlikte 802.11n WiFi desteği de sunan sistem, Windows 7 Home Premium ile geliyor ve tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabiliyor.