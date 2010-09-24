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Acer yeni oyuncu bilgisayarı Aspire G5900 Predator'u satışa sunuyor

8 yıl
20,6b
1
26
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer yeni oyuncu bilgisayarı Aspire G5900 Predator'u satışa sunuyor
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Acer yeni oyuncu bilgisayarı Aspire G5900 Predator'u Avrupa'da satışa sunuyor. Intel platformunu kullanan yeni bilgisayar, tercihe bağlı olarak LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. Siyah ve Turuncu rengin kullanıldığı agresif kasa tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken sistem, 8TB'a kadar depolama alanı sunabiliyor.

Ekran kartı tercihinin Nvidia çözümlerinden yana kullanıldığı sistemde GeForce GTX 460 ve üzeri modellere yer verildiği belirtiliyor. Standart olarak DVD yazıcı ile gelen ve opsiyonel olarak Blu-ray sürücü seçeneğine de sahip olan Aspire G5900 Predator'de, çoklu ortan dosyalarının yönetimi için Arcade Deluxe 4.0 yazılımı da birlikte sunuluyor.

8GB'a kadar bellek desteği sunan Acer Predator G5900, 999 Avro'dan başlayan fiyatlarla 15 Ekim'de satışa sunulacak.

Acer yeni oyuncu bilgisayarı Aspire G5900 Predator'u satışa sunuyor
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Acer yeni oyuncu bilgisayarı Aspire G5900 Predator'u satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Acer yeni oyuncu bilgisayarı Aspire G5900 Predator'u satışa sunuyor
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mky218821 8 yıl
bence dandik casper bile iyi
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TrMhMt 8 yıl
Igrenc bir goruntusu var !!! +Fiyati neymis bu yaratigin ??
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DH Misafiri 8 yıl
cooler master tek geçerim kasada ;)
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StreamRolleR 8 yıl
Cahil cahil konuşmayın bu Predator serisinin ilk ürünlerine bakın Turuncu olana dibiniz düşsün hemen de profesçr oluvermişler..
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artenis 8 yıl
Sade bir tasarım oldugunun farkında degilsin bence ;) ama buyudugunun farkında olmak güzel ;)
saygılarımla
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Confusion 8 yıl
AMD den uzak durmuşlar gibi görünüyor. Herhangi bir opsiyonda AMD ürünü yok mu acaba?
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erdij 8 yıl
Fazla genç işi...
Kanı kaynayan gençler almalı bunları...
Biz gibi sadeliğe doğru yönelenlere fazla.
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DH Misafiri 8 yıl
donanım toplanabilir ama tasarıma önem verenler için bence idael. özellikle dvd writer ve kapakta kesimlerle oldukçe şık ayrıca çokta heybetli buldum.
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tobepeople 8 yıl
bence kasayı kendin toplayacan şekil ürünlerle donatacan ayrıca lian li dragonlord dan şaşmam ben k 56 modelini kullanıyorum ama bu ilandaki kasayı alacağıma bunu alırdım vatan a gelmişti bir ara ama alamamıştım parasızlık işte...! donanimhaber.com/...
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terapi_triyaki 8 yıl
Kasa Acer için yeterli
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Batuist 8 yıl
kasada sadece gösteriş var.. kullanım ve ergonomi pek iyi gözükmüyor ama.. havalandırma vs. vasat gibi... (gibi)
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_dilemma 8 yıl
Acer in ürünlerini hic sevmiyorum cok uyduruk geliyor bana is yerinde bes on tane acer bilgisayar var surekli problem cıkarıyor. dell in 2003 modeli bile acer ın 2010 modelinden daha sorunsuz ve daha performanslı calısıyor
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seref35 8 yıl
kasa tasarım güzel
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Momo-Oz 8 yıl
basetbol topuna benzemiş , NBA için çıkartsalarmış daha çok uyar
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