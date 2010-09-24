Acer yeni oyuncu bilgisayarı Aspire G5900 Predator'u satışa sunuyor

Acer yeni oyuncu bilgisayarı Aspire G5900 Predator'u Avrupa'da satışa sunuyor. Intel platformunu kullanan yeni bilgisayar, tercihe bağlı olarak LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. Siyah ve Turuncu rengin kullanıldığı agresif kasa tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken sistem, 8TB'a kadar depolama alanı sunabiliyor.

Ekran kartı tercihinin Nvidia çözümlerinden yana kullanıldığı sistemde GeForce GTX 460 ve üzeri modellere yer verildiği belirtiliyor. Standart olarak DVD yazıcı ile gelen ve opsiyonel olarak Blu-ray sürücü seçeneğine de sahip olan Aspire G5900 Predator'de, çoklu ortan dosyalarının yönetimi için Arcade Deluxe 4.0 yazılımı da birlikte sunuluyor.

8GB'a kadar bellek desteği sunan Acer Predator G5900, 999 Avro'dan başlayan fiyatlarla 15 Ekim'de satışa sunulacak.