Acer'dan 800 MHz işlemciye sahip PDA; F1

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(Allaboutphones.nl adresinden alıntıdır)

E-Ten firmasını bünyesine aldıktan sonra cep bilgisayarı üretimini ve tanıtımlarını sıklaştıran Acer, bugün düzenlediği basın toplantısında F1 modelini sergiledi.

Toshiba TG01 gibi Qualcomm'un yeni Snapdragon platformu desteğini arkasında alan F1, TG01'in aksine 800 MHz saat hızında çalışan işlemciye sahip olacak ve ATI'nin grafik işlemcisini barındıracak. Grafik işlemcisinin yüksek çözünürlüklü medyaların PDA'da oynatılabilmesine olanak tanıyacağı belirtiliyor. Bunların yanısıra Windows Mobile 6.5 işletim sistemini kullanan F1, Acer Suit 2.0 arayüzüyle dikkat çekmekte. Flash tabanlı Acer Suit arayüzü, HTC'nin TouchFLO'sunu andırdığı ifade ediliyor.

Ayrıca arkasında 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılan F1'in yurtdışında 560 Euro civarında satışa sunulacağı belirtilirken cihazın diğer teknik özellikleri henüz belli değil.

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