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Acer'dan 800 MHz işlemciye sahip PDA; F1

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,6b
1
19
Diğer
knight
Haber Editörü
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Acer'dan 800 MHz işlemciye sahip PDA; F1
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Acer'dan 800 MHz işlemciye sahip PDA; F1
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(Allaboutphones.nl adresinden alıntıdır)

E-Ten firmasını bünyesine aldıktan sonra cep bilgisayarı üretimini ve tanıtımlarını sıklaştıran Acer, bugün düzenlediği basın toplantısında F1 modelini sergiledi.

Toshiba TG01 gibi Qualcomm'un yeni Snapdragon platformu desteğini arkasında alan F1, TG01'in aksine 800 MHz saat hızında çalışan işlemciye sahip olacak ve ATI'nin grafik işlemcisini barındıracak. Grafik işlemcisinin yüksek çözünürlüklü medyaların PDA'da oynatılabilmesine olanak tanıyacağı belirtiliyor. Bunların yanısıra Windows Mobile 6.5 işletim sistemini kullanan F1, Acer Suit 2.0 arayüzüyle dikkat çekmekte. Flash tabanlı Acer Suit arayüzü, HTC'nin TouchFLO'sunu andırdığı ifade ediliyor.

Ayrıca arkasında 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılan F1'in yurtdışında 560 Euro civarında satışa sunulacağı belirtilirken cihazın diğer teknik özellikleri henüz belli değil.

 


http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=tr&u=http%3A%2F%2Fwww.allaboutphones.nl%2Fnieuws%2F2399%2FAcer-lanceert-eerste-pda-met-Qualcomms-Snapdragon-cpu.html&sl=auto&tl=en Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Amaterasu 10 yıl
Neler yapabilirsin ki bunla ? Fazla birşey beklememek lazım.
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asa1979 10 yıl
ram ı rom u kaç bunun onlarda önemli ama hızı çok iyi yakında bilgisayar cebimizde olacak diyinsene
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OverClocK1ng 10 yıl
Arkadaşlar. Eten i hafife almayın bence. Eten çok iyi bir üreticidir. Bir de Acer gibi Dünyanın en büyük üreticilerinden birisinin bünyesine katıldıysa bişeyler olabilir...
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Tolgá 10 yıl
harika gerçekten
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Reis-i Eagles 10 yıl
Cihazın tipi falan güzel. Teknik bilgileri de yaygınlaşınca nasıl 1şey olduğu ordaya çıkar.
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husNUKE 10 yıl
tasarımı biraz basit, arka tarafı çin malı telefonları andırıyor
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danGerfuLL 10 yıl
Eğer standart olarak 800MHz'de çalışıyorsa buna pil dayanmaz. Intel XScale gibi bir işlemci ise çok iyi ve Acer yazılımsal olarak cihazının arkasında durursa, o zaman çok çok iyi.
Toshiba pek yazılımsal destek vermiyor cihazlarına.

Düzenleme:

Qualcomm Snapdragon işlemcilerin daha detaylı açıklaması;

en.wikipedia.org/...

It is designed for real time ubiquitous computing with low power consumption for day-long battery life.

Demişler ama göreceğiz diyorum.
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isimbulamadim 10 yıl
Millet alışmış aynı yorumları yazmaya. HTC olabilmesi için 40 fırın ekmek yemesi lazımmış. Nereden biliyorsun be hocam ? Makine elinde mi ? Acer'ın şu ana kadar çıkardığı PDA lardan kaçını kullandın ? Nereden biliyorsun diye sorarlar adama. Ayrıca Acer, haberdede belirtildiği üzere E-Ten'i bünyesine katmış ki, onun yolundan devam ediyor. E-Ten'de az buz bir firma değildir hani. Dolayısıyla Toshiba gibi ilk çıkardığı modellerde dahi hayal kırıklığı yaşatacağını hiç düşünmüyorum ben Acer'ın. Ayrıca onurkilinc çok güzel açıklamış. Yıllardır HTC, karşısında adam gibi firma kalamadığı için tekelini kullanarak habire eski teknolojileri kakalıyordu bize. Windows Mobile'ın rakiplerinin arkasında kalmasındaki en önemli etken bana göre bu tekeldir. Uzun zamandır sağlam bir gelişme gösterilmedi. Dua edelimde Acer sağlam bir rakip olabilsin. Arkasından da diğer firmalar...
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oktayakgoz 10 yıl
ben asus p526 kullanmıştım on numara cihazdı kilitlenme vs nerdeyse yoktu pil süresi süperdi. htc de iyidir çok tecrübelidir ama tek değildir.
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poqovic 10 yıl

Orjinalden alıntı: isimbulamadim

Millet alışmış aynı yorumları yazmaya. HTC olabilmesi için 40 fırın ekmek yemesi lazımmış. Nereden biliyorsun be hocam ? Makine elinde mi ? Acer'ın şu ana kadar çıkardığı PDA lardan kaçını kullandın ? Nereden biliyorsun diye sorarlar adama. Ayrıca Acer, haberdede belirtildiği üzere E-Ten'i bünyesine katmış ki, onun yolundan devam ediyor. E-Ten'de az buz bir firma değildir hani. Dolayısıyla Toshiba gibi ilk çıkardığı modellerde dahi hayal kırıklığı yaşatacağını hiç düşünmüyorum ben Acer'ın. Ayrıca onurkilinc çok güzel açıklamış. Yıllardır HTC, karşısında adam gibi firma kalamadığı için tekelini kullanarak habire eski teknolojileri kakalıyordu bize. Windows Mobile'ın rakiplerinin arkasında kalmasındaki en önemli etken bana göre bu tekeldir. Uzun zamandır sağlam bir gelişme gösterilmedi. Dua edelimde Acer sağlam bir rakip olabilsin. Arkasından da diğer firmalar...

Sizde ciddiye alıyosunuz üşenmiyorsunuz.
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max975 10 yıl
560 e mu?
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sertacaygun 10 yıl
Beni aşar...
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Starforces 10 yıl
HTC gibi olabiesi için 40 ırın ekmek yemesi lazım.
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