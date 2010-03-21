Acer'dan iki yeni tablet bilgisayar: Aspire 1825PT ve Aspire 1825PTZ

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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından iSuppli'nin 2009 çalışmasına göre, geçtiğimiz yılı Dell'in arkasında dünyanın en büyük üçüncü bilgisayar üreticisi olarak kapatan Acer, hazırladığı iki yeni tablet bilgisayarını satışa sunuyır. Firma tarafından Aspire serisi altında hazırlanan 1825PT ve 1825PTZ isimli yeni modellerin her ikisi de 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 11.6-inç kapasitif dokunmatik ekran kullanılıyorlar. Ortak özellikleri arasında 250GB kapasiteli sabit disk ve Windows 7 Home Premium işletim sistemi gibi detaylara yer verilen tablet bilgisayarlar arasında bazı önemli farklılıklar da yok değil.

Her ikisi de Intel platformunu temel alan yeni bilgisayarlardan Aspire 1825PT, 1.3GHz'de çalışan Core 2 Duo SU7300 işlemci ve 4GB bellekle gelirken, Aspire 1825PT modeli ise 1.3GHz'de çalışan Pentium SU4100 işlemci ve 3GB bellek kapasitesiyle sunuluyor. Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen tablet bilgisayardan Aspire 1825PTZ, 693 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.

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