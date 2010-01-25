Acer'ın 2010 hamleleri: Yeni uygulama mağazası, Chrome OS netbook ve eKitap okuyucusu

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Netbook pazarındaki başarısıyla Dell'in önüne geçerek dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi unvanını ele geçirdiği belirtilen Acer, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde HP'yi de geride bırakarak en büyük bilgisayar üreticisi olmayı hedefliyor. Büyüme planları çerçevesinde 2010 için stratejik hamleler planlayan Acer'ın yol haritası netleşmeye başladı. Gelen bilgilere göre Tayvan merkezli firmanın bu yıl duyurmayı planladığı yeniliklerden ilki yeni uygulama mağazası. Apple'ın AppStore, Google'ın Android Market ve Intel'in AppUp Center girişimlerine rakip olacak yeni yapılanmada Android, Chrome OS, Windows ve Windows Mobile platformları için uygulamaların sunulması bekleniyor.

Son dönemin en popüler donanımları arasında yer alan elektronik kitap okuyucuları da Acer'ın bir diğer ilgi alanı olacak. Bu yılın ortalarına doğru ilk eKitap okuyucusunu duyurması beklenen Acer, Amazon ve Sony gibi güçlü oyunculardan pazar payı kapmayı hedefliyor. Detaylı özellikleri henüz açıklanmış olmasa da Acer'ın yeni eKitap okuyucusu 6-inç ekrana sahip olacak ayrıca Avrupa ülkelerinde de kullanıcılarla buluşacak. Acer'ın 2010 için planladığı ve alanında ilk olmayı amaçladığı bir diğer önemli yenilik ise Chrome OS tabanlı netbook. Google ile iş birliği içerisinde olan firma, Chrome OS işletim sistemini kullanan ilk netbook modelini üçüncü çeyrekte duyurmayı ve yıl sonuna kadar 1 milyon adet satmayı hedefliyor.

Tüm bu gelişmelere ek olarak tablet bilgisayar pazarına da ilgi duyan Acer, içinde bulunduğumuz 2010 yılında satış rakamlarını arttırmayı ve 2011'e çok daha güçlü girmeyi hedefliyor.