Acer'ın Gemstone Blue serisi dizüstü bilgisayar ailesi çoklu ortam yetenekleriyle iddialı geliyor

Hızla gelişen ve pazar pazar payını arttıran dizüstü bilgisayar dünyası yaşanan donanım gelişmelerine de kayıtsız kalmıyor. Bilindiği gibi bir süredir devam etmekta olan "format meydan savaşları" geçtiğimiz günlerde son bulmuştu. Sony'nin destekçisi olduğu Blu Ray ve Toshiba'nın arkasında durduğu HD DVD arasında yaşanan sıkı mücadele özellikle sinema endüstrisinin kalbi olarak görülen Hollywood merkezli dev film stüdyolarının arka arkaya Blu Ray'e geçiş yapmaya başlaması ile son noktaya gelmiş ve akabinde Toshiba, HD DVD defterini kapadığını açıklayarak 1 milyar dolarlık kayba uğramıştı. Daha güçlü işlemciler, fiyatları düşen bellekler ve görselliğe yeni bir boyut kazandıran grafik işlemciler ile donanımsal alt yapıları gelişen dizüstü bilgisayarlarda artan eğilimlerden biri de çoklu ortam yetenekleri geliştirilmiş özel modeller. PC üretiminde liderliğe oynayan global oyunculardan Acer, Aspire serisine dahil etmekte olduğu iki yeni modeli ile birlikte Sony'nin Blu Ray'ine göz kırparken firmanın yeni modelleri dikkat çeken detayları ile ses getirecek gibi görünüyorlar.

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Henüz toplam satış adedi açısından olması bile satış hızı açısından masaüstü bilgisayarları geride bırakmayı başaran dizüstü bilgisayarlar için bu yıl çok daha hızlı geçecek. Asus'un Eee PC modeliyle elde ettiği yüksek satış rakamları, paralelinde aynı pazara girmek isteyen Gigabyte ve MSI gibi Tayvanlı güçlü firmaların gayreti ve pek tabi ki işlemci üreticilerinin düşük güç tüketimine sahip yeni çözümleri dizüstü bilgisayar arenasında model çeşitliliğin artmasını sağlarken kullanıcıların bir kısmı uygun fiyatlı ve kompak çözümleri, diğer bir kısmı ise masaüstü bilgisayarlardan geri kalmayan ve hemen her ihitiyaca cevap verebilecek daha komplike çözümleri tercih ediyorlar. Acer'ın Gemstone serisi dahilinde hazırladığı yeni modelleri Aspire 6920 ve 8920 "Blue" özellikle çoklu ortam yetenekleriyle ön plana çıkan ve pek çok ihtiyaca cevap verecek nitelikte hazırlanan iki özel model olarak değerlendirilmekte. Tasarım özellikleri, Nvidia'nın DirectX 10 destekli en yeni mobil grafik çözümlerinden GeForce 9500 serisini kullanmaları, Blu Ray sürücüsü, modeline göre Full HD destek verebilen ekran, Penryn işlemci alternatifi ve fonksiyonelleğin yanı sıra tasarıma da ciddi katkı sağlayan dokunmatik özellikli CineDash konsolu yeni modellerin ön plana çıkan temel detayları. İsterseniz Acer'ın yeni ve iddialı dizüstü bilgisayarlarına biraz daha yakından bakalım.

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Acer'ın Aspire Gemstone Blues serisi firmanın yeni tasarım analyışını yansıtan özel bir seri. Yeni seri dahilinde daha keskin hatları olan agresif bir dizayn anlayış ön plana alınırken özel ışık efektleri, renk tercihleri ve kaliteli komponent kullanımı da tasarım tamamlayan önemli detaylar olarak düşünülebilir. Yeni seri dahilinde yer alan modeller ile Acer bazı " world's firsts" ibareli özellikleri de kullanıma sunuyor. Dokunmatik olarak kullanılabilen süper hassas CineDash kontrol paneli segmentinin en kolay ve hızlı çoklu ortam kontrolcülerinden biri olarak iddia ediliyor. Yeni panel ile medya içeriğinin hızlı bir şekilde kontrol edilebildiği belirtiliyor. Çoklu ortam özellikleri açısından bir diğer önemli detay ise kullanılan 2. jenerasyon Dolby Home Theater teknolojisi. Bu teknoloji ile yüksek ses deneyiminin kullanıcılara yansıtılması amaçlanırken CineSurround, Tuba CineBass booster, ve True5.1 gibi detayların dizüstü bilgisayarlardaki ses standardını farklı bir boyuta taşıyacağının altı çiziliyor. True 5.1 adı verilen çevresel ses sistemi ve dahili 6 adet hoparlöre ek olarak 10 watt'lık Tuba CineBass subwoofer dizüstü bilgisayarların sahip olduğu ses potansiyelinin önemli işaretçileri.

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Acer'ın Gemstone serisi dahilinde hazırladığı iki yeni modeli Acer Aspire 6920 ve 8920 arasında özellikle 8920 modeli ön plana çıkıyor. Zira Aspire 8920'nin 18.4" boyutunda ekrana sahip olan ilk model olduğu iddia ediliyor. Boyutu ile dikkat çeken CineCrystal LCD ekran 1920x1280 çözünürlük ve dolayısı ile Full HD desteği ile dikkat çekerken 8ms'lik tepki süresine ve 300 kandelalık parlaklık değerine sahip olduğu bildiriliyor. Farklı saat hızlarına sahip olan Penryn işlemci alternafi, 4GB sistem belleği, 640GB'lık depolama kapasitesi, 512MB GDDR3 belleği olan ayrıca Turbocache özelliği ile bellek kapasitesi 1280MB'a kadar arttırılabilir olan GeForce 9650M GS grafik çözümü, dahili tv alıcısı, Blu Ray sürücü, çoklu kart okuyucusu ve VoIP Bluetooth gibi detayları ile dizüstü bilgisayarlar özellikle çoklu ortam yetenekleri açısından gerekli gücü kullanıcılarına sunabiliyor. Tabi bu noktada temel spesifikasyonun iki model arasında değişiklik gösterebileceğinin de altını çizmek gerek. Zira Aspire 8920 modeli ile 2x hızında Blu Ray sürücüsü kullanıma sunulurken, 6920 modelinde ise 1x hızında Blu Ray sürücüsü tercih edilebiliyor. Ayrıca 18.4" boyutunda ve Full HD özellikle ekrana sahip olan 8920 modelinin aksine 6920 modeli ile birlikte 16" boyutunda biri HD diğeriyse Full HD özellikli iki farklı monitör opsiyonu sunulmakta.

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Acer'ın yeni dizayn anlayışını yansıtan Aspire Gemstone Blue serisi tasarımları ve çoklu ortam yetenekleri ile ön plana çıkan iddialı bir seri. An itibariyle yeni seri dahilinde iki model hazırlanmış durumda ama gelen bilgilere göre firma yeni modeller ile seriyi güçlendirebilir. Sistem konfigürasyonuna göre dizüstü bilgisayarların fiyatları 900$'dan başlıyor ve 2000$'a kadar çıkabilirken ürünlerin kısa süre içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.

http://www.acer.com/gemstoneblue/eng/