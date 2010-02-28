AdMob: Altı iPhone kullanıcısından biri iPad ile ilgileniyor

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Kasım ayında Google tarafından 750 milyon dolara satın alınan, alanında en büyük mobil reklam şirketlerinden AdMob, Ocak ayı değerlendirme raporunu açıkladı. AdMob tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, düzenlenen ankete katılan her 6 iPhone kullanıcısından biri iPad'i almaya meğilli görünüyor. Apple tarafından yeni bir segmentin firma adına ilk temsilcisi olarak tanımlanan iPad'in, hali hazırda Apple ürünü kullanan mevcut kullanıcıların önemli bir kısmı tarafından ilgi göreceği zaten biliniyor, peki ya diğerleri ?

AdMob'un raporuna göre webOS tabanlı cihaz kullanan yani Palm müşterisi olan kullanıcılarda iPad satın alma eğilimi iPhone'a göre daha düşük zira ankete katılan her 9 Palm kullanıcısından sadece bir tanesi iPad alabilececeğini belirtiyor. Google öncülüğünde geliştirme çalışmaları hız kesmeden devam eden Android cephesindeki kullanıcılar ise iPad'e en uzak grubu oluşturuyor çünkü rapora göre 17 Android kullanıcısından sadece bir tanesi iPad satın almayı düşünüyor. Tablodan da görüldüğü üzere iPad için Apple'ın en büyük müşteri kitlesi hali hazırda Apple ürünü kullanan mevcut müşterileri olacak gibi görünüyor.

AdMob'un Ocak 2010 rakamlarını içeren yeni raporunda öne çıkan diğer tespitler;

iPhone kullanıcılarının %91'i, iPod Touch kullanıcılarının da %88'i cihazlarını tavsiye ediyorlar. Bu oran Android cephesinde %84, Palm'de ise %69 düzeyinde.

iPod Touch kullanıcıları 12 uygulama ortalaması ile aylık bazda iPhone kullanıcılarından %37 daha fazla içerik çekiyorlar. iPhone ve Android'de aylık ortalama uygulama sayısı 9 iken, webOS tabanlı Palm cihazlarında bu rakam 6'ya kadar düşüyor.

iPod Touch kullanıcıları günlük ortalama 100 dakikalarını cihaz ile harcarken, Palm kullanıcıları 87 dakika, Android kullanıcıları 80 dakika ve iPhone kullanıcıları da 79 dakikalarını cihaz başında harcıyorlar.

Demografik dağılımla ilgili detaylara baktığımızda ise Android platformunda kullanıcıların %74'ünü erkeklerin oluşturduğu belirtiliyor. Apple cephesinde iPhone kullanıcıları, yaş düzeyi %78'i 24 yaşın altında olan iPhone ile kıyaslandığında ortalama 14 yaş daha büyükler.

AdMob ağında yer alan akıllı telefonlar arasında Amerika pazarının en büyüğü %47 ile iPhone olurken, onu Android (%39), RIM (%7) ve webOS (%39) tabanlı çözümler takip ediyor.