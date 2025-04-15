Küresel elektrikli araç satışları ilk çeyrekte %29 arttı

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Tam Boyutta Gör 2025 yılının ilk çeyreğinde küresel elektrikli araç satışları 1,7 milyon adede ulaşarak toplamda 4,1 milyona çıktı. Araştırma şirketi Rho Motion’ın verilerine göre yıllık bazda satışlar yüzde 29 oranında artarken, şubat ayına kıyasla mart ayında yüzde 40 gibi dikkat çekici bir sıçrama yaşandı.

Avrupa’da yılın ilk üç ayında bataryalı elektrikli araç satışları geçen yıla göre yüzde 27 yükseldi. Almanya’da bu artış yüzde 37 olarak kayda geçerken, İtalya’daki artış yüzde 64 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Birleşik Krallık ise mart ayında 100 binden fazla elektrikli araç satarak bir ilke imza attı.

Buna karşılık Fransa’da elektrikli araç satışları yüzde 18 oranında düştü. Devlet teşviklerinin azaltılması bu gerilemede etkili olurken, bataryalı elektrikli araç satışları yüzde 5 azaldı ve şarj edilebilir hibrit araçlardaki düşüş yüzde 47 gibi keskin bir seviyeye ulaştı.

Kuzey Amerika’da elektrikli araç satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 16 arttı. Ancak bölgedeki pazar görünümü belirsizliğini koruyor. Donald Trump yönetiminin şubat ayında Kanada ve Meksika’dan yapılan otomobil ithalatına uyguladığı yüzde 25’lik gümrük vergisinin ardından, mart ayında tüm otomobil ithalatlarını kapsayan daha geniş çaplı bir tarife yürürlüğe girdi.

ABD'de satılan elektrikli araçların yaklaşık yüzde 40’ı Japonya, Kore ve Meksika gibi ülkelerden ithal ediliyor. Bu nedenle yeni vergilerin, tüketici fiyatlarını artırması ve pazar dinamiklerini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Dünyada hâlâ lider konumda olan Çin’de ise elektrikli araç satışları ilk çeyrekte yüzde 36 artarak 2,4 milyona ulaştı. Mart ayında yaklaşık 1 milyon elektrikli araç satıldı; bu seviye daha önce yalnızca Ağustos 2024’te görülmüştü. ABD-Çin arasındaki tarife krizinin Çin üzerinde sınırlı etkisi olacağı düşünülüyor çünkü iki ülke arasındaki elektrikli araç ticareti düşük seviyede. Ancak ABD’de üretilen ve Çin’e ihraç edilen Tesla Model X ve Model S gibi araçların fiyatları, yeni tarifeler nedeniyle neredeyse iki katına çıkabilir.

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Rho Motion veri yöneticisi Charles Lester, bu çeyreğin dalgalı bir dönem olmasına rağmen küresel elektrikli araç pazarında güçlü bir büyüme sağlandığını belirterek, özellikle Birleşik Krallık gibi ülkelerde mart ayında rekor satışlar kaydedildiğini ve sürücülerin elektrikli araçlara geçişe devam ettiğini ifade etti. Kuzey Amerika’daki öngörülerin ise mevcut Beyaz Saray yönetiminin sürekli değişen politika kararları karşısında zorlandığını vurgulayan Lester, elektrikli araç pazarının hâlihazırda içten yanmalı araçlarla maliyet açısından rekabet etmekte zorlandığını, bu yüzden sübvansiyonların azaltılması ve uluslararası tedarik zincirini etkileyen ağır tarifelerin sektör üzerinde soğutucu bir etki yaratmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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Küresel elektrikli araç satışları ilk çeyrekte %29 arttı