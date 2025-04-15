Küresel elektrikli araç satışları ilk çeyrekte %29 arttı

Avrupa’da yılın ilk üç ayında bataryalı elektrikli araç satışları geçen yıla göre yüzde 27 yükseldi. Almanya’da bu artış yüzde 37 olarak kayda geçerken, İtalya’daki artış yüzde 64 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Birleşik Krallık ise mart ayında 100 binden fazla elektrikli araç satarak bir ilke imza attı.
Buna karşılık Fransa’da elektrikli araç satışları yüzde 18 oranında düştü. Devlet teşviklerinin azaltılması bu gerilemede etkili olurken, bataryalı elektrikli araç satışları yüzde 5 azaldı ve şarj edilebilir hibrit araçlardaki düşüş yüzde 47 gibi keskin bir seviyeye ulaştı.
Kuzey Amerika’da elektrikli araç satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 16 arttı. Ancak bölgedeki pazar görünümü belirsizliğini koruyor. Donald Trump yönetiminin şubat ayında Kanada ve Meksika’dan yapılan otomobil ithalatına uyguladığı yüzde 25’lik gümrük vergisinin ardından, mart ayında tüm otomobil ithalatlarını kapsayan daha geniş çaplı bir tarife yürürlüğe girdi.
ABD'de satılan elektrikli araçların yaklaşık yüzde 40’ı Japonya, Kore ve Meksika gibi ülkelerden ithal ediliyor. Bu nedenle yeni vergilerin, tüketici fiyatlarını artırması ve pazar dinamiklerini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.
Rho Motion veri yöneticisi Charles Lester, bu çeyreğin dalgalı bir dönem olmasına rağmen küresel elektrikli araç pazarında güçlü bir büyüme sağlandığını belirterek, özellikle Birleşik Krallık gibi ülkelerde mart ayında rekor satışlar kaydedildiğini ve sürücülerin elektrikli araçlara geçişe devam ettiğini ifade etti. Kuzey Amerika’daki öngörülerin ise mevcut Beyaz Saray yönetiminin sürekli değişen politika kararları karşısında zorlandığını vurgulayan Lester, elektrikli araç pazarının hâlihazırda içten yanmalı araçlarla maliyet açısından rekabet etmekte zorlandığını, bu yüzden sübvansiyonların azaltılması ve uluslararası tedarik zincirini etkileyen ağır tarifelerin sektör üzerinde soğutucu bir etki yaratmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç
Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir