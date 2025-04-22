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    Gençlerden dijital itiraf: “Çok fazla zaman harcıyoruz”

    Gençler sosyal medyanın etkileri hakkında ne düşünüyor? Yeni araştırma, algıların hızla değiştiğini gösteriyor. Genç kullanıcıların artık ciddi bir kısmı sosyal medyanın olumsuz olduğunu düşünüyor.

    Gençlerden dijital itiraf: “Çok fazla zaman harcıyoruz” Tam Boyutta Gör
    Bir zamanlar sosyal medya, insanları bir araya getiren, seslerini duyurmalarına olanak tanıyan, bağlantıların sınır tanımadığı bir dijital ütopya olarak sunuluyordu. Ancak bugün o hayal, gençlerin gözünde giderek soluyor. Pew Research Center tarafından yapılan son araştırma da bu dönüşümün artık gözle görülür hale geldiğini ortaya koyuyor. Eğlenceli görünen algoritmaların ardında kaybolan gerçek ilişkiler ve azalan üretkenlik, bu dijital dünyanın bedelini daha görünür kılıyor.

    Gençler, hızla bilinçlendi

    ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Research Center tarafından yayımlanan yeni bir rapor, gençlerin sosyal medya konusundaki algılarında dikkat çekici bir değişim olduğunu ortaya koydu. 1.391 genç ve ebeveyniyle yapılan araştırmaya göre gençler, sosyal medyanın etkileri konusunda artık daha bilinçli ve eleştirel bir bakış açısı geliştirmeye başlamış durumda.

    Gençlerden dijital itiraf: “Çok fazla zaman harcıyoruz” Tam Boyutta Gör
    Araştırmanın en dikkat çeken bulgularından biri, gençlerin sosyal medyayı kendi akranları üzerinde "çoğunlukla olumsuz" bir etkiye sahip olarak değerlendirmesi. 2022 yılında gençlerin yalnızca yüzde 32’si bu görüşteyken, 2025 itibarıyla bu oran yüzde 48’e yükselmiş durumda. Aynı dönemde, sosyal medyanın “çoğunlukla olumlu” olduğu görüşünü savunan gençlerin oranı yüzde 24’ten yüzde 11’e düştü. Yani bir başka deyişle, "sorun var ama ben etkilenmiyorum" algısı hakim.

    Gençlerin sosyal medya ile ilgili farkındalığı sadece psikolojik boyutta sınırlı değil. Katılımcıların yüzde 45’i sosyal medyada "çok fazla zaman harcadıklarını" kabul ediyor. Bu oran 2023’te yüzde 27 idi, yani bir yıl içinde neredeyse iki katına çıkmış durumda.

    Yine aynı şekilde, gençlerin yüzde 45’i sosyal medyanın uyku düzenlerini, yüzde 40’ı ise genel verimliliklerini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Ayrıca her 10 gençten 4’ü akıllı telefon ve sosyal medya kullanımını bilinçli olarak azalttığını ifade ediyor. Bazı kanun yapıcıların küçük yaştaki çocukların sosyal medyadan tamamen men edilmesini önerdiği bir dönemde, Pew'in raporu bu konuda endişeli olanların sadece yetişkinler olmadığını gösteriyor.

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    gladiator08 2 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 13 saat önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 13 saat önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 1 gün önce

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