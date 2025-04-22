Gençlerden dijital itiraf: “Çok fazla zaman harcıyoruz”

Gençler, hızla bilinçlendi
ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Research Center tarafından yayımlanan yeni bir rapor, gençlerin sosyal medya konusundaki algılarında dikkat çekici bir değişim olduğunu ortaya koydu. 1.391 genç ve ebeveyniyle yapılan araştırmaya göre gençler, sosyal medyanın etkileri konusunda artık daha bilinçli ve eleştirel bir bakış açısı geliştirmeye başlamış durumda.
Gençlerin sosyal medya ile ilgili farkındalığı sadece psikolojik boyutta sınırlı değil. Katılımcıların yüzde 45’i sosyal medyada "çok fazla zaman harcadıklarını" kabul ediyor. Bu oran 2023’te yüzde 27 idi, yani bir yıl içinde neredeyse iki katına çıkmış durumda.
Yine aynı şekilde, gençlerin yüzde 45’i sosyal medyanın uyku düzenlerini, yüzde 40’ı ise genel verimliliklerini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Ayrıca her 10 gençten 4’ü akıllı telefon ve sosyal medya kullanımını bilinçli olarak azalttığını ifade ediyor. Bazı kanun yapıcıların küçük yaştaki çocukların sosyal medyadan tamamen men edilmesini önerdiği bir dönemde, Pew'in raporu bu konuda endişeli olanların sadece yetişkinler olmadığını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
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