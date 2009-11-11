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Adobe 680 çalışanını işten çıkartmayı planlıyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Adobe 680 çalışanını işten çıkartmayı planlıyor
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Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Adobe, yeniden yapılanma çerçevesinde çalışanlarıyla yollarını ayırmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre Adobe, dünya genelinde 680 çalışanının işine son vermeyi planlıyor. Önümüzdeki yılın Kasım ayında sona erecek 2010 mali yılı içerisinde tamamlanması beklenen operasyonun Adobe'ye maliyetinin ise 65-71 milyon dolar arasında olacğaı ön görülüyor.

Adobe'nin çıkarmayı planladığı çalışanları için pembe ihbar kağıtlarını bu ayın sonundan itibaren yollamaya başlaması bekleniyor.


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acbold 9 yıl
kriz bahane... bu şirketler ekmek satar gibi ürün satıyor :()
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OverClocK1ng 9 yıl
Adamlar uyanık. Photoshop u yazdırıyorlar. Program tamamlandıktan sonra sadece patch çıkarmak ve bazı eksikleri gidermek için biraz personel ayırıp kalanını çıkartıyorlar. Niye beslesinler ki. Nasılsa program tamamlandı, fazla eleman satışlara da etki de etmiyor. Ohh ne güzel..
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sadtneverdie 9 yıl
kriz bitti diyorlar ama önlemler bitmiyor :(
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