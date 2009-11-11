Adobe 680 çalışanını işten çıkartmayı planlıyor

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Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Adobe, yeniden yapılanma çerçevesinde çalışanlarıyla yollarını ayırmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre Adobe, dünya genelinde 680 çalışanının işine son vermeyi planlıyor. Önümüzdeki yılın Kasım ayında sona erecek 2010 mali yılı içerisinde tamamlanması beklenen operasyonun Adobe'ye maliyetinin ise 65-71 milyon dolar arasında olacğaı ön görülüyor.

Adobe'nin çıkarmayı planladığı çalışanları için pembe ihbar kağıtlarını bu ayın sonundan itibaren yollamaya başlaması bekleniyor.