Adobe Creative Suite 5 (CS5) 12 Nisan'da lanse ediliyor

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Adobe tasarımcılar tarafından merakla beklenen Creative Suite 5 uygulama paketini 12 Nisan'da lanse edeceğini açıkladı. Adobe ID'sine sahip olan kullanıcıların Adobe TV üzerinden katılabileceği lansman yayınıyla birlikte pazara sunulması beklenen CS5, paket dahilindeki uygulamaların güncellenmiş yeni sürümlerini getirecek ve hem kullanım hem de gelişmiş donanım desteği anlamında seriyi bir adım ileri götürecek.

Power PC tabanlı Mac istemlerin desteklenmeyeceği Creative Suite 5'in hem 32bit hem de 64bit Mac OS desteği de olacak ki bilindiği üzere CS4'te 32bit ve 64bit Windows desteği de sunuluyor. 12 Nisan'ı bekleyemem, CS5'teki yenilikleri görmek istiyorum diyenleri de unutmayan Adobe, cs5launch.adobe.com adresi üzerinden yayınladığı bazı videolar ile CS5'teki yenilikleri de anlatıyor.