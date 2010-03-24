Adobe Creative Suite 5 (CS5) 12 Nisan'da lanse ediliyor

Adobe tasarımcılar tarafından merakla beklenen Creative Suite 5 uygulama paketini 12 Nisan'da lanse edeceğini açıkladı. Adobe ID'sine sahip olan kullanıcıların Adobe TV üzerinden katılabileceği lansman yayınıyla birlikte pazara sunulması beklenen CS5, paket dahilindeki uygulamaların güncellenmiş yeni sürümlerini getirecek ve hem kullanım hem de gelişmiş donanım desteği anlamında seriyi bir adım ileri götürecek.
Power PC tabanlı Mac istemlerin desteklenmeyeceği Creative Suite 5'in hem 32bit hem de 64bit Mac OS desteği de olacak ki bilindiği üzere CS4'te 32bit ve 64bit Windows desteği de sunuluyor. 12 Nisan'ı bekleyemem, CS5'teki yenilikleri görmek istiyorum diyenleri de unutmayan Adobe, cs5launch.adobe.com adresi üzerinden yayınladığı bazı videolar ile CS5'teki yenilikleri de anlatıyor.
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Leopard 32 ve kısmen 64 bit kullanıyordu, Snow leo full 64 bit mimarisi ile donatıldığı için öyle yazıldı büyük ihtimal... Ayrıca cs3 ile büyük yenilikler gelmişti, cs4 performanslıydı cs5 te de büyük yenilikler olacağı söyleniyor, Özellikle gpgpu olayı dahada ilerleyecekmiş, sabırsızlıkla bekliyoruz...
Mac OS Leopard zaten 64 bit ve 32 bit gibi bir sürümü yok windowsun aksine. Sadece tek leopard kullanılıyor ( Server hariç. ) Haberde yanlışlık var...