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Adobe Creative Suite 5 (CS5) 12 Nisan'da lanse ediliyor

9 yıl
9,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Adobe Creative Suite 5 (CS5) 12 Nisan'da lanse ediliyor
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Adobe tasarımcılar tarafından merakla beklenen Creative Suite 5 uygulama paketini 12 Nisan'da lanse edeceğini açıkladı. Adobe ID'sine sahip olan kullanıcıların Adobe TV üzerinden katılabileceği lansman yayınıyla birlikte pazara sunulması beklenen CS5, paket dahilindeki uygulamaların güncellenmiş yeni sürümlerini getirecek ve hem kullanım hem de gelişmiş donanım desteği anlamında seriyi bir adım ileri götürecek.

Power PC tabanlı Mac istemlerin desteklenmeyeceği Creative Suite 5'in hem 32bit hem de 64bit Mac OS desteği de olacak ki bilindiği üzere CS4'te 32bit ve 64bit Windows desteği de sunuluyor. 12 Nisan'ı bekleyemem, CS5'teki yenilikleri görmek istiyorum diyenleri de unutmayan Adobe, cs5launch.adobe.com adresi üzerinden yayınladığı bazı videolar ile CS5'teki yenilikleri de anlatıyor.


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waxxi 9 yıl
Bir işletim sisteminin 64 bit olması içinde sadece 64bit program çalışabilir anlamına gelmez. Bugün Windows ve SnowLeopard için yazılmış yazılımların büyük bir çoğunluğu 32bit mimarisinde yazılmıştır. Haberde bir yanlışlık yok Adobe CS4'te MAC için sadece 32bit Windows için 32 ve 64 bit uygulama çıkardı. (64 bit olan tek programda Photoshop ve bir takım bileşenler idi)
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chakra 9 yıl
Sanırım çıkmış olması lazım.
Kullanan var mı ?
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sevgiiii 9 yıl
arkadaşlar flashpaper programını indiremedim eğer biliyorsanız benim msn adresime gönderirmisiniz çok acil
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grafiker 9 yıl
hemen hemen hersene bir cs suite daha çıkıyor ve Tasarımcıların işini kolaylaştırıyor şu Aİ ve İD birazdaha performanslı olsa süper olur PS zaten aldı yürüdü GPU hızlandırma teknolojisi tahminen artık baya bir işin içine girecek. Bakalım hersene lansmana gidiyorum bu sene davetiye gelecekmi:)
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quexstre48 9 yıl
@OBA INC
Leopard 32 ve kısmen 64 bit kullanıyordu, Snow leo full 64 bit mimarisi ile donatıldığı için öyle yazıldı büyük ihtimal... Ayrıca cs3 ile büyük yenilikler gelmişti, cs4 performanslıydı cs5 te de büyük yenilikler olacağı söyleniyor, Özellikle gpgpu olayı dahada ilerleyecekmiş, sabırsızlıkla bekliyoruz...
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OBA INC 9 yıl
Creative Suite 5'in hem 32bit hem de 64bit Mac OS desteği de olacak ki bilindiği üzere CS4'te 32bit ve 64bit Windows desteği de sunuluyor.
Mac OS Leopard zaten 64 bit ve 32 bit gibi bir sürümü yok windowsun aksine. Sadece tek leopard kullanılıyor ( Server hariç. ) Haberde yanlışlık var...
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