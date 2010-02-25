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Adobe Flash Player 10.1 Beta 3, Intel GMA500'e destek getiriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Adobe Flash Player 10.1 Beta 3, Intel GMA500'e destek getiriyor
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Apple'ın olumlu yaklaşmaması nedeniyle iPhone ve iPad'de desteklenmeyen Flash için 10.1 oynatıcısının Beta 3 sürümü çıktı. Windows, Macintosh ve Linux platformları için yayımlanan Flash Player 10.1 Beta 3 için altı çizilen en önemli güncelleme, Z500 serisi Intel Atom işlemcili netbook'larda kullanılan GMA 500 entegre grafik birimine destek getirmesi ve bu sayede Sony VAIO P serisi gibi mini-bilgisayarlara Flash tabanlı HD video desteği getirmesi gösteriliyor.

Ekran kartı olarak yine bir Intel çözümü olan GMA 4500 IGP'li Asus UL20A üzerinde yapılan ilk testlerde 1080p videoların tam ekranda çok akıcı olmadığı ayrıca bir önceki versiyona göre kaydadeğer bir güncelleme tespit edilmesi belirtiliyor. Öte taraftan ekran kartı olarak GMA 500 IGP'sini kullanan Asus EeePC T91MT'de ise Beta 3'den önceki sürümlerde sorunlu olan 720p videoların artık izlenebilir olduğu da Flash Player 10.1 Beta 3'ün gözlemlenen yenilikleri arasında.


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XRacer 9 yıl
10.1 Beta 2 ile Firefox ve Chrome'dan Youtube'da video izleyemiyordum.Umarım Beta 3 ile bu sorun çözülmüştür.
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Tolgá 9 yıl
final sürümünü 4 gözle bekliyorum artık başka beta çıkmaz umarım
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