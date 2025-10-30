Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Adobe, yapay zeka destekli yeni kurgu sistemi Project Frame Forward'ı tanıttı

    Popüler uygulamalarına yapay zeka araçları eklemeye devam eden Adobe, video düzenlerken kurgucuların işini epey kolaylaştıracak olan Project Frame Forward sistemini tanıttı.

    Adobe, yapay zeka destekli yeni kurgu sistemini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Görsel ve video düzenleme araçları konusunda sektöre öncülük eden Adobe, yapay zeka teknolojilerini bu süreçlere dâhil etme konusunda da oldukça hızlı davranıyor. Photoshop gibi popüler uygulamalarında şimdiden yapay zeka araçlarına yer veren Adobe, şimdi de video düzenleme konusunda kurgucuların işini epey kolaylaştırabilecek Project Frame Forward'ı tanıttı.

    Tek Bir Karede Yapılan Değişiklik, Tüm Videoya Aktarılabiliyor

    Los Angeles’ta düzenlenen Max Creativity Conference etkinliğinde tanıtılan Project Frame Forward, gelenesek kare-kare düzenleme anlayışını değiştirmeyi hedefliyor. Yapay zeka destekli bu yeni sistem, yalnızca tek bir kare üzerinde yapılan düzenlemeyi analiz ederek bu değişiklikleri tüm videoya uygulayabiliyor. Kullanıcı, örneğin bir sahnedeki dumanı kaldırmak veya ışık tonlarını değiştirmek istediğinde, bunu yalnızca bir karede belirtiyor; sistem geri kalan tüm sahneleri otomatik olarak buna uyarlıyor. Adobe, bu sistemin prodüksiyon süresini dramatik biçimde kısaltırken görsel kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini söylüyor.

    Project Frame Forward, kareler arasındaki hareketi takip etmek için gelişmiş bir “nesne izleme ve segmentasyon” modeli kullanıyor; bu sayede kullanıcı örneğin bir karede bir nesneyi kaldırdığında, sistem aynı nesneyi videonun geri kalanında da tutarlı biçimde kaldırabiliyor. Model, ışık değişimleri ya da perspektif kaymaları gibi değişiklikleri analiz ederek tutarsızlıkları en aza indiriyor. Ancak sistemin çok hızlı hareket eden nesnelerde, karmaşık gölge ve ışık oyunlarında ya da üst üste binen objelerde zorlanabileceği belirtiliyor.

    Adobe, Project Frame Forward'ın sadece içerik üreticileri için değil, büyük prodüksiyonlarda çalışan profesyonel kurgucular için de kullanışlı bir araç olacağını düşünüyor. Yapay zeka teknolojilerinin Hollywood'a giderek sızdığı bir dönemde gelen bu araç, Hollywood prodüksiyonlarında bile kullanılabilir. En azından Adobe'un öngörüsü bu yönde.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    M
    muly 12 dakika önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 12 dakika önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 36 dakika önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 41 dakika önce

    Kod gelmedi admin...

    İ
    inova16 43 dakika önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 2 saat önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 2 saat önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 3 saat önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 3 saat önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 3 saat önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 4 saat önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 4 saat önce

    kod rica edebilirmiyim?

    T
    tintebeat 4 saat önce

    kod

    N
    nman 5 saat önce

    kaptım

    Profil resmi
    VLX 6 saat önce

    kod kaldımı acep

    S
    selcukkk 6 saat önce

    Kod rica edebilir miyim?

    S
    spysheriffffffffff 6 saat önce

    Güzel

    R
    ray2 7 saat önce

    .

    H
    hsynkrygt 8 saat önce

    kod

    H
    hkaraygit 8 saat önce

    kod

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pil neden ısınır xanax kafa yapar mı sinoplular neden sevilmez clio 1.2 joy montalin kullananlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum