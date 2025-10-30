Adobe, yapay zeka destekli yeni kurgu sistemi Project Frame Forward'ı tanıttı

Tam Boyutta Gör Görsel ve video düzenleme araçları konusunda sektöre öncülük eden Adobe, yapay zeka teknolojilerini bu süreçlere dâhil etme konusunda da oldukça hızlı davranıyor. Photoshop gibi popüler uygulamalarında şimdiden yapay zeka araçlarına yer veren Adobe, şimdi de video düzenleme konusunda kurgucuların işini epey kolaylaştırabilecek Project Frame Forward'ı tanıttı.

Tek Bir Karede Yapılan Değişiklik, Tüm Videoya Aktarılabiliyor

Los Angeles’ta düzenlenen Max Creativity Conference etkinliğinde tanıtılan Project Frame Forward, gelenesek kare-kare düzenleme anlayışını değiştirmeyi hedefliyor. Yapay zeka destekli bu yeni sistem, yalnızca tek bir kare üzerinde yapılan düzenlemeyi analiz ederek bu değişiklikleri tüm videoya uygulayabiliyor. Kullanıcı, örneğin bir sahnedeki dumanı kaldırmak veya ışık tonlarını değiştirmek istediğinde, bunu yalnızca bir karede belirtiyor; sistem geri kalan tüm sahneleri otomatik olarak buna uyarlıyor. Adobe, bu sistemin prodüksiyon süresini dramatik biçimde kısaltırken görsel kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini söylüyor.

Project Frame Forward, kareler arasındaki hareketi takip etmek için gelişmiş bir “nesne izleme ve segmentasyon” modeli kullanıyor; bu sayede kullanıcı örneğin bir karede bir nesneyi kaldırdığında, sistem aynı nesneyi videonun geri kalanında da tutarlı biçimde kaldırabiliyor. Model, ışık değişimleri ya da perspektif kaymaları gibi değişiklikleri analiz ederek tutarsızlıkları en aza indiriyor. Ancak sistemin çok hızlı hareket eden nesnelerde, karmaşık gölge ve ışık oyunlarında ya da üst üste binen objelerde zorlanabileceği belirtiliyor.

Adobe, Project Frame Forward'ın sadece içerik üreticileri için değil, büyük prodüksiyonlarda çalışan profesyonel kurgucular için de kullanışlı bir araç olacağını düşünüyor. Yapay zeka teknolojilerinin Hollywood'a giderek sızdığı bir dönemde gelen bu araç, Hollywood prodüksiyonlarında bile kullanılabilir. En azından Adobe'un öngörüsü bu yönde.

