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AeroCool Syclone; Tasarımında uzay gemilerinden esinlenilen kasa Türkiye'de

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
34,4b
1
40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AeroCool Syclone; Tasarımında uzay gemilerinden esinlenilen kasa Türkiye'de
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Soğutma performansıyla iddialı, tasarım özellikleriyle de ilgi çekici kasalara imza atan AeroCool'un ürün gamına eklediği yeni kasa modelleri Türkiye'de de satışa sunuluyor. Firmanın kullanıma sunulan yeni kasa çözümleri arasında en dikkat çekici olanlardan birisi de oyuncular için geliştirilen ve hazırlık aşamasında uzay gemisi tasarımlarından esinlenilen Syclone isimli model oldu. 430 x 200 x 440mm boyutlarında olan ve hem ATX hem de microATX anakartlarla uyumlu olan Syclone, Siyah ağırlıklı tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

AeroCool Syclone; Tasarımında uzay gemilerinden esinlenilen kasa Türkiye'de
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İçi de dahil olmak üzere tamamiyle Siyah boyalı olan yeni kasa, Mavi LED'li ve agresif görünümlü ön paneli, uçak kanadı kesimli yan panelleri ve yukarıda da belirttiğimiz gibi uzay gemilerinden esinlenilen tasarımıyla oyuncuların dikkatini çekecek gibi görünüyor. 4 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasa aynı zamanda 2 adet dış 3.5" sürücü yuvasına ve 90 derece açılı yerleşime sahip 5 adet sabit disk yuvası ile birlikte geliyor. Üst kısma konumlandırılan giriş-çıkış bölümünd iki adet USB ve eSATA çıkışlarına yer veriliyor.

AeroCool Syclone; Tasarımında uzay gemilerinden esinlenilen kasa Türkiye'de
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AeroCool tarafından hazırlanan hemen yeni kasa modelinde olduğu gibi yüksek soğutma performansı gözetilerek geliştirilen Syclone'da , yan panele konumlandırılan 14cm'lik fan ile doğrudan sistem bileşenlerinin serinletilmesi hedefleniyor. Kasa içerisinde oluşan sıcak havanın dışarı atılması içinse arka tarafta bir adet 12cm'lik eksoz fan bulunuyor. Sık sık donanım güncellemesine giden oyuncuların ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan AereCool Syclone modelinde, sürücülerin hızlı ve etkin kurulumu için vidasız montaj olanağı da sunuluyor.

Star Cruiser temalı mavi-LED ışklandırmalı yan kanallarıyla Star Wars serisini anımsatan AeroCool Syclone'un genel özellikleri şu şekilde;

  • Desteklenen anakart formları: ATX & Micro-ATX
  • Kasa Boyutları: 430(Y) x 200(G) x 440(D)
  • Yuvalar: 4 adet 5.25" (Dış) / 2 adet 3.5" (Dış) , 5 adet 3.5" HDD yuvası
  • Giriş - Çıkış Yuvaları: 2 x USB2.0 / Mik. ve kulaklık (AC97 & HD ses)
  • Fan Boyutları: 12cm (arka) / 14cm (Yan panel)
  • Arka Panel Fanı: 12x12x2.5cm / 1200 devir-dakika / Maks. 43.2 CFM hava üfleme performansı / 18 dBA gürültü oranı
  • Yan Panel Fanı: 14x14x25 cm / 1000devir - dakika / Maks. 45.58 CFM hava üfleme performansı / 26.9 dBA gürültü oranı

AeroCool Syclone ülkemiz pazarında 125$ seviyesinden kullanıma sunuluyor. Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

AeroCool Syclone; Tasarımında uzay gemilerinden esinlenilen kasa Türkiye'de
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AeroCool Syclone; Tasarımında uzay gemilerinden esinlenilen kasa Türkiye'de
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Nopasstr 6 yıl
Kasanın 90 derece açılır kapağı güzel fakat tasarım facia. Fiyatda pahalıdır kesin.
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X7cengoviçX7 6 yıl
BEN BUNUN AeroCool Syclone 2 SİNİ KULLANIYORUM GAYETTE GÜZEL VE UCUZ PS SİZ 160 LİRAYA ALMIŞTIM
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smyrna 8 yıl
Tasarımı fena değil bence. Ancak fiyat biraz tuzlu gözüküyor.
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DigitalWorld 8 yıl






Bu haberi atlamışım. Gördüğümü bile hatırlmıyorum. Başlığı görünce dedim bu kasa var zaten girince anlaşıldı olay.


Ama iki yıl önce mesaj yazsaydım şunu yazardım.

Uzay gemilerinden esinlenmişler de..... İyi de uzay gemisi yok ki? Hangisinden esinlendiler.
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DH Misafiri 8 yıl
ya ilk çıkan bilimkurgu filmlerindeki uzay gemilerine benziyo :D abartılmış ve öndeki fanlarıyla çocuksu oyuncaklara benzemiş hiç güzel değil ve açılan ön panel çok standart ve kalitesiz usb 3 de desteklemiyor
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dodomoco 8 yıl
bunu söylemek için 2 yılmı bekledin
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tiger cage 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ya ilk çıkan bilimkurgu filmlerindeki uzay gemilerine benziyo :D abartılmış ve öndeki fanlarıyla çocuksu oyuncaklara benzemiş hiç güzel değil ve açılan ön panel çok standart ve kalitesiz usb 3 de desteklemiyor


kardeş bu hort mevzuları dikkat ediyorumda dahili bileşenler bölümünde genelde sizden geliyor yorum yazmak 2 yıl sonramı aklınıza geliyor

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aminoasit 10 yıl
Görünü mü bence aşık olunacak kadar güzel...Yan ve arkadaki fanlarin yanında tavanın ön tarafına ve ön bölmeyede fan takılabiliyor 12 cm olması lazım.
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iscanthere 10 yıl
bence hoş olmuş ama önden hava almaması kötü [>:]
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yavuzuslu 10 yıl
soğutma için fanlar kesinlikle yetersiz masa üzerinde kullanacaklar için öndeki led ler aşırı rahatsız edici performans için daha ucuz ve kaliteli kasalar var
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--FOSSA-- 10 yıl
bence güzel değil
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01Mrt 10 yıl
Akortek bu işi biliyor... Güzel ürünler getirmeye devam... Güzel kasa... :))
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bodyman700 10 yıl
mid-towerlar artık ne kadar şekil olursa olsun ilgimi çekmiyor bir kere full-tower tadını alan mid-towerlar ile uğraşmaz bence...
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YasoDéSouza 10 yıl
Bence en son çıkan önünde yuvarlak 2 solda 2 sağda üst üste farı olan belediye otobüslerine benzemiş.Tek farkı siyah.


Orjinalden alıntı: mc.kork

Orjinalden alıntı: Master_Evil

90 derece açılı hdd yuvalarını neden özellik olarak gösteriolar?

Çünkü gösterecek başka özelliği yok
Şahsen ben hiç beğenmedim.

Çok doğru söylemişsiniz hocam.
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benben2009 10 yıl
görüntü olarak o dunki haberdeki buldozerden daha iyi
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Master_Evil 10 yıl
90 derece açılı hdd yuvalarını neden özellik olarak gösteriolar?
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yc#1 10 yıl
14 cm'lik fanı 20 db'in altında ses çıkarsaydı daha iyi olurdu. (Gerçi eli yatkın olanlar bir dirençle bu sorunu çözebilir)
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jay jay justified 10 yıl
Biraz fazla pahalı geldi bana. Şekil önemli diyenler ve bu tür esinlenmelerden hoşlananlar için uygun olabilir.
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