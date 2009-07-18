AeroCool Syclone; Tasarımında uzay gemilerinden esinlenilen kasa Türkiye'de

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Soğutma performansıyla iddialı, tasarım özellikleriyle de ilgi çekici kasalara imza atan AeroCool'un ürün gamına eklediği yeni kasa modelleri Türkiye'de de satışa sunuluyor. Firmanın kullanıma sunulan yeni kasa çözümleri arasında en dikkat çekici olanlardan birisi de oyuncular için geliştirilen ve hazırlık aşamasında uzay gemisi tasarımlarından esinlenilen Syclone isimli model oldu. 430 x 200 x 440mm boyutlarında olan ve hem ATX hem de microATX anakartlarla uyumlu olan Syclone, Siyah ağırlıklı tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

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İçi de dahil olmak üzere tamamiyle Siyah boyalı olan yeni kasa, Mavi LED'li ve agresif görünümlü ön paneli, uçak kanadı kesimli yan panelleri ve yukarıda da belirttiğimiz gibi uzay gemilerinden esinlenilen tasarımıyla oyuncuların dikkatini çekecek gibi görünüyor. 4 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasa aynı zamanda 2 adet dış 3.5" sürücü yuvasına ve 90 derece açılı yerleşime sahip 5 adet sabit disk yuvası ile birlikte geliyor. Üst kısma konumlandırılan giriş-çıkış bölümünd iki adet USB ve eSATA çıkışlarına yer veriliyor.

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AeroCool tarafından hazırlanan hemen yeni kasa modelinde olduğu gibi yüksek soğutma performansı gözetilerek geliştirilen Syclone'da , yan panele konumlandırılan 14cm'lik fan ile doğrudan sistem bileşenlerinin serinletilmesi hedefleniyor. Kasa içerisinde oluşan sıcak havanın dışarı atılması içinse arka tarafta bir adet 12cm'lik eksoz fan bulunuyor. Sık sık donanım güncellemesine giden oyuncuların ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan AereCool Syclone modelinde, sürücülerin hızlı ve etkin kurulumu için vidasız montaj olanağı da sunuluyor.

Star Cruiser temalı mavi-LED ışklandırmalı yan kanallarıyla Star Wars serisini anımsatan AeroCool Syclone'un genel özellikleri şu şekilde;

Desteklenen anakart formları: ATX & Micro-ATX

ATX & Micro-ATX Kasa Boyutları: 430(Y) x 200(G) x 440(D)

430(Y) x 200(G) x 440(D) Yuvalar: 4 adet 5.25" (Dış) / 2 adet 3.5" (Dış) , 5 adet 3.5" HDD yuvası

4 adet 5.25" (Dış) / 2 adet 3.5" (Dış) , 5 adet 3.5" HDD yuvası Giriş - Çıkış Yuvaları: 2 x USB2.0 / Mik. ve kulaklık (AC97 & HD ses)

2 x USB2.0 / Mik. ve kulaklık (AC97 & HD ses) Fan Boyutları: 12cm (arka) / 14cm (Yan panel)

12cm (arka) / 14cm (Yan panel) Arka Panel Fanı: 12x12x2.5cm / 1200 devir-dakika / Maks. 43.2 CFM hava üfleme performansı / 18 dBA gürültü oranı

12x12x2.5cm / 1200 devir-dakika / Maks. 43.2 CFM hava üfleme performansı / 18 dBA gürültü oranı Yan Panel Fanı: 14x14x25 cm / 1000devir - dakika / Maks. 45.58 CFM hava üfleme performansı / 26.9 dBA gürültü oranı

AeroCool Syclone ülkemiz pazarında 125$ seviyesinden kullanıma sunuluyor. Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

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