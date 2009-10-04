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Ağustos ayında global yonga satışları %5 arttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ağustos ayında global yonga satışları %5 arttı
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Yılın ilk yarısında küresel ekonomik krize bağlı olarak kabus dolu günler yaşayan yarıiletken endüstrisinden toparlanma sinyalleri gelmeye devam ediyor. SIA yani Yarıiletken Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan Ağustos ayı global yonga satışı rakamlarına göre 19.1 milyar dolarlık gelir ile Temmuz ayına (18.2 milyar dolar) kıyasla satışların %5 arttığı bildirildi.

Ağustos ayında ulaşılan 19.1 milyar dolarlık yonga satışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %16.1'lik düşüş anlamına gelse de küresel ekonomik krizin başladığı son çeyrekten bu yana Ağustos ayı satış rakamlarının endüstri adına en iyi performanslardan birisi olduğu söyleniyor.

Bölge bazlı değerlendirmelere göre Ağustos ayında %5.4'lük tırmanış ile en iyi performansa Amerika pazarında ulaşılırken, APAC (Asya-Pasifik) bölgesinde %5.3, Japonya'da %4.4, Avrupa'da ise %3.9 artış kaydedildi.


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@nano@ 10 yıl
keşke bizde ülke oalarak üretsek şunlardan bir ayda bütün borcu sileriz
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MÇKR_06 10 yıl



@nano@

keşke bizde ülke oalarak üretsek şunlardan bir ayda bütün borcu sileriz


+1905
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IgorStravinsky 10 yıl
@nano@

keşke bizde ülke oalarak üretsek şunlardan bir ayda bütün borcu sileriz

Zaten 2 tane güzelim Uçak Mühendisimizin başına neler geldiğini biliyoruz zaten.. Neyse o tür konulara girmeyelim tabi.

Fakat gerçekten gelecek bunlarda. Aklı başında olan devlet, petrolün biteceğini hesaplayıp, şu tür milyar dolarlık teknoloji yatırımlarına girişmeli.
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Alkaris 10 yıl

@nano@

keşke bizde ülke oalarak üretsek şunlardan bir ayda bütün borcu sileriz

O kadar kolay bir iş değil yonga üretmek bunun için Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermek gerekiyor ve biraz da yatırım yapmalı devletimiz.
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