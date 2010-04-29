Aigo'dan USB 3.0 destekli USB bellek: USB More

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Çin merkezli komponent üreticilerinden Aigo, USB More adını verdiği yeni USB belleğini duyurdu. Aigo'nun yeni ürününde bulunan USB 3.0 desteği bu ürünü diğer USB belleklerde ayırıyor. Sade bir tasarıma sahip olan USB bellek, geri uyumluluk göstererek kullanıcılara USB 2.0 arabirimini de kullanma imkanı sağlıyor. Teorik olarak 6 GB/s veri aktarım hızını desteklediği belirtilen USB More USB 3.0 destekli flash belleklerin sahip olacağı kapasiteler ve fiyatları hakkında gerekli bilgilerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.