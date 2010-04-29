Aigo'dan USB 3.0 destekli USB bellek: USB More

Çin merkezli komponent üreticilerinden Aigo, USB More adını verdiği yeni USB belleğini duyurdu. Aigo'nun yeni ürününde bulunan USB 3.0 desteği bu ürünü diğer USB belleklerde ayırıyor. Sade bir tasarıma sahip olan USB bellek, geri uyumluluk göstererek kullanıcılara USB 2.0 arabirimini de kullanma imkanı sağlıyor. Teorik olarak 6 GB/s veri aktarım hızını desteklediği belirtilen USB More USB 3.0 destekli flash belleklerin sahip olacağı kapasiteler ve fiyatları hakkında gerekli bilgilerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
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gbps = "saniyedeki gigabyte" dır.
sen gbps/sn dersen bu "saniydeki seniyedeki gigabyte" olur.
bu da saçma olur.
anlıycaan iyi ki sen editör olmamışsın:)
Saygılar..
olarak belirtiliyor... Bu hızın teorik olduğunu belirtiliyor zaten haberde
6 GB/s yanlış bir tabir olmuyor.. Yabancı kaynaklı bir çok sitede de bu şekilde ifade ediliyor
Saygılar
peki USB3 ün teorik hızını bana söylermisin??? Eğer o ürün e-sata destekliyorsa tamam... ama sadece USB3 destekli ise USB3 6Gbps desteklemez...
diğer gereksizlerin yorumlarına cervap yazmaya bile gerek yok kaale alınacak tarafları yok...
ben mi editör olsaymışım anlamadım.. saat geç oldu ondan olsa gerek..
sayın "Kaan ARLI" her kimsen...
edit:imla