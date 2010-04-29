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Aigo'dan USB 3.0 destekli USB bellek: USB More

Aigo, USB More adını verdiği USB 3.0 destekli USB belleklerini duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Çin merkezli komponent üreticilerinden Aigo, USB More adını verdiği yeni USB belleğini duyurdu. Aigo'nun yeni ürününde bulunan USB 3.0 desteği bu ürünü diğer USB belleklerde ayırıyor. Sade bir tasarıma sahip olan USB bellek, geri uyumluluk göstererek kullanıcılara USB 2.0 arabirimini de kullanma imkanı sağlıyor. Teorik olarak 6 GB/s veri aktarım hızını desteklediği belirtilen USB More USB 3.0 destekli flash belleklerin sahip olacağı kapasiteler ve fiyatları hakkında gerekli bilgilerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
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yerliyerli 9 yıl
batuist kardes,
gbps = "saniyedeki gigabyte" dır.
sen gbps/sn dersen bu "saniydeki seniyedeki gigabyte" olur.
bu da saçma olur.
anlıycaan iyi ki sen editör olmamışsın:)
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
USB 3.0'ın teorik hızı 5 GB/s'dir... USB 2.0 arabirimin sahip olduğu 480MB/s teorik hızıyla oranlanırsa 10 kattan fazla fark görünüyor ortada


Saygılar..
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DiciQ 9 yıl
bukadarda eleştiriye hiç gerek yok ortada hata da yok ama neyse tasarım pek iyi görünmüyor oldukça büyük olmuş
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DH Misafiri 9 yıl
tey allahım böyle bilmeden konuşanlarada acaip kıl oluyorum. "Gbps/sn" diye yazılır diye nerden uyduruyosun kardeşim ordaki ps per second anlamına geliyor sen bir de bölü saniye ekliyorsun. doğrusu sadece gbps veya gbit/sn dir. tamam mı delikanlı? git bir fırına 40 fırın ekmek ye sonra gel yap artisliğini.
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
Haberde bahsi geçen ürünün 6 GB/s (6 Gbps/sn) desteklediği maksimum hız miktarı
olarak belirtiliyor... Bu hızın teorik olduğunu belirtiliyor zaten haberde

6 GB/s yanlış bir tabir olmuyor.. Yabancı kaynaklı bir çok sitede de bu şekilde ifade ediliyor



Saygılar


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Batuist 9 yıl

LesEnfantsTerribles

Haberde bahsi geçen ürünün 6 GB/s (6 Gbps/sn) desteklediği maksimum hız miktarı
olarak belirtiliyor... Bu hızın teorik olduğunu belirtiliyor zaten haberde

6 GB/s yanlış bir tabir olmuyor.. Yabancı kaynaklı bir çok sitede de bu şekilde ifade ediliyor



Saygılar


peki USB3 ün teorik hızını bana söylermisin??? Eğer o ürün e-sata destekliyorsa tamam... ama sadece USB3 destekli ise USB3 6Gbps desteklemez...


diğer gereksizlerin yorumlarına cervap yazmaya bile gerek yok kaale alınacak tarafları yok...
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Batuist 9 yıl
Haberi yanlış yazdın herhalde.. birincisi USB3 arabirimi 4.7Gbps desteklidir ama genelde düz hesap 5Gbps olarak yazılır.. ikincisi yazılış itibari ile GB/s demek gigabyte / saniye olarak nitelendirilirki bu yanlış.. doğrusu gigabyte değil gigabit'tir.. O da GB/sn değil Gbps/sn olarak yazılır...

ben mi editör olsaymışım anlamadım.. saat geç oldu ondan olsa gerek..

sayın "Kaan ARLI" her kimsen...

edit:imla
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