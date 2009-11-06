Akıllı telefon pazarı kriz dinlemiyor, Nokia'nın liderliği sürüyor

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Kriz dinlemeyen akıllı telefon pazarı hızla büyümeye devam ediyor. Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarında IDC'nin son çalışmasına göre üçüncü çeyrekte 43.3 milyon cihazın satıldığı akıllı telefon pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4.2, ikinci çeyrekle kıyaslandığında ise %3.2 oranında büyüme gösterdi. IDC'nin Mobil Cihaz Teknolojileri ve Eğilimleri takımından kıdemli araştırma analisti Ramon LIamas açıklamasında akıllı telefon pazarındaki talebin tüm yıl güçlü olduğunu belirtirken, büyüme hızının genel cep telefonu pazarına göre daha hızlı olacağına inandıklarını ifade etti.

Üretici ligine baktığımızda ise 16.4 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren Nokia'nın %37.9 pazar payı (geçtiğimzi yıl %37.1 idi) ile liderlik pozisyonunu koruduğu görülürken, onu %19 ile RIM (BlackBerry), 7.4 milyon iPhone satışı ile %17.1 pazar payına sahip olan Apple, %5.6 pazar payı ile HTC ve %3.5 pazar payı ile Samsung'un takip ettiği açıklandı.

Önümüzdeki yıllarda cep telefonu satışlarının önemli bir kısmını akıllı telefonların oluşturması öngörülürken, pazardaki dengelerin de bu doğrultuda değişeceği tahmin ediliyor.