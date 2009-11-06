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Akıllı telefon pazarı kriz dinlemiyor, Nokia'nın liderliği sürüyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon pazarı kriz dinlemiyor, Nokia'nın liderliği sürüyor
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Kriz dinlemeyen akıllı telefon pazarı hızla büyümeye devam ediyor. Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarında IDC'nin son çalışmasına göre üçüncü çeyrekte 43.3 milyon cihazın satıldığı akıllı telefon pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4.2, ikinci çeyrekle kıyaslandığında ise %3.2 oranında büyüme gösterdi. IDC'nin Mobil Cihaz Teknolojileri ve Eğilimleri takımından kıdemli araştırma analisti Ramon LIamas açıklamasında akıllı telefon pazarındaki talebin tüm yıl güçlü olduğunu belirtirken, büyüme hızının genel cep telefonu pazarına göre daha hızlı olacağına inandıklarını ifade etti.

Üretici ligine baktığımızda ise 16.4 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren Nokia'nın %37.9 pazar payı (geçtiğimzi yıl %37.1 idi) ile liderlik pozisyonunu koruduğu görülürken, onu %19 ile RIM (BlackBerry), 7.4 milyon iPhone satışı ile %17.1 pazar payına sahip olan Apple, %5.6 pazar payı ile HTC ve %3.5 pazar payı ile Samsung'un takip ettiği açıklandı.

Önümüzdeki yıllarda cep telefonu satışlarının önemli bir kısmını akıllı telefonların oluşturması öngörülürken, pazardaki dengelerin de bu doğrultuda değişeceği tahmin ediliyor.


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nightsoldier 9 yıl
Nokiayı tahttan etmek hayli zor.N97 ile çok güzel bir cevap verdi nokia.Şİmdi n97 minide gelecek.
Ülkemizdede nokianın lideliğini sürdürdüğünü biliyoruz.en çok satanlar arasında giriş seviyesi model olan 1203 1. sırada.bundan başka dokunmatik ceplerde dünyada 5800 milyon satış rakamını zorlanmadan aştı.Türkiyede ise 2. en çok satılan model oldu.
bunun dışında xpress music serisine ait bir başka telefon olan 5130,Türkiyede en çok satan yedinci telefon oldu.Tabi dünyadada çok satan modellerin başında olduğunu söylemem gerekir.Tabi bu sadece satış rakamları.Nokianın lideliğinin sebepleri arasında bundan başka unsurlarda var.
Yani nokianın bu liderliği kesinlikle sürpriz değil ve daha uzun bir zaman daha tahtta kalacakmış gibi görünüyor
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aliass 9 yıl
ben pek inandırıcı bulmadım bu analizi.kaç ülkede kaç kişi üzerinde bu analiz yapıldı merak ediyorum.hangi istatistikleri ele alıp yaptılar belli değil.
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GeceBekcisi 9 yıl
Canalys'in grafiklerini de ekleyelim, haber tam olsun.

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Kaynak: canalys.com/...
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