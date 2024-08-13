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    Asker telefonu önerisi için en iyi tuşlu cep telefonları (2024)

    Askeriyede telefon kullanımı yasak değil, serbest ancak kamerası ve internet hizmeti olmayan bir model olması gerekiyor. Asker telefonu önerisi isteyenler için en iyi tuşlu telefonlar burada.

    Vatani görev öncesinde pek çok kişi, “Askerde telefon kullanmak yasak mı?” sorusuna cevap arıyor. Kadrolu er, erbaş, bedelli er şeklinde farklı sınıfları olan askerlik hizmetinde cep telefonu kullanımı 2015 yılından beri serbest. Askeriyede telefon kullanımı bazı sınırlamalar ile 2015 yılında çıkan yasa kapsamında serbest bırakıldı. Ancak askerde akıllı telefon kullanımı yasak. Dolayısıyla WhatsApp'a girebilen dokunmatik asker telefonu arayışına girmek yerine sağlam tuşlu telefonlara bakmanız gerekiyor. Peki, en iyi asker telefonu hangisi? Kamerasız ve internetsiz/internetli tuşlu telefonlar listemizdeki modeller askerde kullanım için idealdir.

    En iyi asker telefonları 🫡
    Marka/Model 📱 Fiyat 🏷️
    Samsung B310 Tuşlu Cep Telefonu 860 TL
    Samsung E1205 Tuşlu Telefon 935 TL
    Hiking X11 Lacivert Tuşlu Cep Telefonu 745 TL
    Nokia 112 Kamerasız Tuşlu Telefon 839 TL
    Nokia 1200 Kamerasız Asker Telefonu 899 TL
    Samsung B350 Tuşlu Cep Telefonu 935 TL
    Philips Ct S220 Tuşlu Asker Telefonu 1.139 TL
    Nokia 1100 Tuşlu Cep Telefonu 1.499 TL
    Welio WKey T100 Tuşlu Kamerasız Asker Telefonu 2.198 TL
    Xiaomi Duoqin F22 Pro 8.000 TL

    Kamerasız asker telefonu yorumları dikkate alındığında; en iyi internetli/internetsiz telefon markaları sıralamasında Nokia, Samsung ve Hiking öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek en iyi asker telefonu önerileri olarak ise Samsung B310, Nokia 1200 ve Xiaomi Duoqin modelleri kaliteli ses, uzun ömürlü batarya ve müzik dinleme olanağı sunmasıyla tavsiye ediliyor.

    1️⃣ Samsung B310E

    en iyi tuşlu telefon Samsung B310E Tam Boyutta Gör
    Samsung B310E, dual sim modeli de olan en iyi asker telefonu. Kamerasız ve tuşlu olmasıyla askeriye rahatça kullanabileceğiniz en iyi telefonlardan biri. MP3 desteği sayesinde hafıza kartıyla yüklenen müzik parçalarını oynatabilirsiniz. Telefon, 16GB’a kadar hafıza kartını destekliyor. Samsung tuşlu telefon, uzun ömrülü bataryaya sahip olmasıyla da sizi askerde üzmeyecek; Tek şarjla 11 saate kadar telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Yani, mesai saatleri dışında arayabileceğinizi varsayarak bir haftaya yakın kapanmadan kullanabilirsiniz. İki hattınız varsa çift SIM kart kullanımını da destekliyor.

    Samsung B310E tuşlu telefon özellikleri

    • 2 inç ekran
    • Hafıza kartı desteği
    • Çift SIM kart kullanma
    • MP3 çalma, radyo dinleme
    • 800 mAh batarya (11 saat konuşma süresi)
    • Yüksek sesli hoparlör
    • 3.5mm kulaklık girişi
    • Java oyunları

    Samsung B310E Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz. Askere gideceğim için satın aldım. Ekstra batarya da verdiği için satıcıya teşekkür ediyorum.

    ✍🏻 İmei kayıtlı askere gideceğim için aldım satıcıya gönül rahatlığıyla güvenip alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Fiyat performans ürünü harika

    2️⃣ Samsung E1205

    en iyi asker telefonu Samsung E1205 Tam Boyutta Gör
    Samsung GT-E1205, kamerasız asker telefonu önerisi isteyenlere tavsiyemizdir. Uzun ömürlü bataryası ve ses kalitesiyle beğenilen tuşlu asker telefonu, dayanıklı, şık ve de kullanışlı. FM radyo desteği sayesinde mesajlaşırken internetsiz radyo dinleyebilirsiniz. 5 yönlü orta tuşu kullanarak cep telefonunun en sık kullanılan rehber, mesaj ve son arananlar menüsüne kolayca ulaşabilirsiniz. Bu telefonla tek hat kullanabilirsiniz ve hafıza kartı desteği yok.

    Samsung E1205 tuşlu cep telefonu özellikleri

    • 1.42 inç ekran
    • FM radyo
    • 800 mAh batarya (11 saat konuşma süresi)
    • 4MB RAM
    • 32MB depolama
    • 3.5mm kulaklık girişi

    Samsung E1205 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 En iyi asker telefonu. Askere gideceklere tavsiye ederim.

    ✍🏻 Askerlik dönemi için aldık, kullanıyoruz. Ses çok iyi geliyor, batarya uzun süre gidiyor. Gayet güzel, ihtiyacı karşılıyor.

    3️⃣ Hiking X11

    tuşlu asker telefonu Hiking X11 Tam Boyutta Gör
    Hiking X11, en çok tercih edilen tuşlu asker telefonu modellerinden biri. Çoğu kullanıcıdan “Tam bir asker telefonu” yorumu olan Hikin X11, şık bir tasarıma da sahip. Hafıza kartı girişi sayesinde telefona ekstra depolama alanı sağlayabilirsiniz. Bu sayede daha fazla mesaj, kişi ve arama saklayabilirsiniz. Telefonun 300 kişilik rehber hafızası var. Diğer tuşlu telefonlar gibi 800 mAh bataryaya sahip. Bu da telefonu tek şarjla bir hafta boyunca rahatça kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Hafif tasarımıyla rahat tutuş sağlayan Hiking tuşlu cep telefonu, müzik çalma özelliğine de sahip.

    Hiking X11 tuşlu telefon özellikleri

    • 1.77 inç ekran
    • 800 mAh batarya
    • 300 rehber hafızası
    • 50 sms hafızası
    • Hafıza kart desteği
    • Müzik çalar

    Hiking X11 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Askerik için aldım, fazlasıyla işimi gördü. Tavsiye ederim.

    ✍🏻 Asker telefonu, iş görür.  Müzik de yükleniyor. Dikkat etmeniz gereken; en fazla 8GB bir hafıza kartı olmalı ve önce kartı telefona takıp dosyaları oluşturması sağlanmalı. MP3 formatındaki müzikleri audio klasörüne atabilirsiniz.

    4️⃣ Nokia 112

    tuşlu cep telefonu Nokia 112 Tam Boyutta Gör
    Nokia 112 8 MB duos, askeriyede telefon kullanmayı düşünenlerin tercih edebileceği bir başka model. Nokia 112 8 MB duos tuşlu cep telefonu, ergonomik ve hafif yapıda. Elinize kolay bir şekilde sığabilir, çok fazla alan kaplamıyor ve ince bir yapıda. Nokia’nın kamerasız tuşlu cep telefonu, çift SIM kart kullanımını destekliyor. Telefon tek şarjla 28 saat konuşma, 480 saat bekleme süresi sunuyor. Radyo ve fener uygulaması bulunuyor. Nokia 112’de WhatsApp var mı? merak edenler için; Bu telefonda WhatsApp’ı kullanamazsınız.

    Nokia 112 tuşlu cep telefonu özellikleri

    • 1.8 inç ekran
    • 8MB dahili hafıza
    • FM radyo var
    • Bluetooth var
    • 14 saat konuşma süresi
    • Çift hatla kullanma

    Nokia 112 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Şuan sıkıntı yok, gayet iyi. Bataryası 4 gün gidiyor. Oyun da var. Tam bir asker telefonu.

    ✍🏻 Fiyatına göre alo-alo sms-sms yeterli diyeceklere. Asker telefonu olarak alınabilir.

    5️⃣ Nokia 1200

    asker için tuşlu telefon Nokia 1200 Tam Boyutta Gör
    Nokia 1200, uzun giden bataryası, kolay kullanılabilirliği ve sağlam yapısıyla beğeni kazanan tuşlu telefon. Hem yaşlıların hem de askere gidecek olanların kullanabileceği tarzda en iyi tuşlu cep telefonlarından biri olan Nokia 1200, mesajları ve rehberi tutmanız için 4MB hafızaya sahip. Nokia tuşlu telefon, 700 mAh bataryasıyla 7 saat konuşma, 390 saat bekleme süresi sunuyor. Telefonu ihtiyacınız olduğunda el feneri olarak da kullanabilirsiniz. FM radyo, MP3 çalma özelliği yok. Dolayısıyla askerde yalnızca arama yapma ve mesaj çekmek için kullanabileceğiniz tuşlu telefon arıyorsanız tercih edebileceğiniz bir model.

    Nokia 1200 özellikleri

    • 1.5 inç ekran
    • 4MB dahili hafıza
    • 700 mAh batarya (7 saat konuşma)
    • Üç yüklü oyun
    • Yüksek ses veren hoparlör
    • Rehbere 200 kişi kaydetme

    Nokia 1200 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Babam için aldım. Yıllardır hep tuşlu telefon kullanır. 9 gün oldu şarjı bitmedi. Süper.

    ✍🏻 Telefon az önce geldi ve muhteşem. Nokia'ı görünce eski günlere döndüm, hiç eskimeyen model.

    6️⃣ Samsung B350

    tuşlu kameralı telefon Samsung B350 Tam Boyutta Gör
    Samsung B350E, kameralı tuşlu telefon arayanlara tavsiye edeceğimiz bir model. Minik arka kamerasını iptal etmeniz durumunda askerde de kullanabileceğiniz bir telefon. 2.4 inç ekran, 2MP arka kamera, 1200 mAh batarya ile gelen Samsung tuşlu cep telefonu, ana ekran üzerinden sık kullandığınız ayarlara erişmenizi sağlayan widget desteği sunuyor.

    Samsung B350 kameralı tuşlu telefon özellikleri

    • 2.4 inç ekran
    • 2MP arka kamera
    • 1200 mAh batarya (12 saat konuşma)
    • Çift SIM desteği
    • 3.5mm kulaklık jakı
    • 32MB dahili hafıza (MicroSD kartla 16GB’a kadar artırılabilir)
    • MP3 oynama, video izleme
    • FM radyo

    Samsung B350 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Güzel telefon. Askerlik için aldım. İş görür. 

    ✍🏻 Bataryası, iletişimi çok güzel. Oğlum askere gideceği için o da almaya karar verdi, herkese tavsiye ederim.

    7️⃣ Nokia 1100

    asker telefonu öneri Nokia 1100 Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en çok satan telefonları arasında olan Nokia 1100, kamerasız tuşlu asker telefonu olarak önereceğimiz en iyi modellerden biri. Nokia tuşlu cep telefonu, hafta boyunca tekrar şarj etmeden kullanmanızı sağlayan 850 mAh bataryaya sahip. Telefonun hafızası 50 mesaj ve 50 kişi alabiliyor. Alarm, kronometre, hesap makinesi ve Yılan oyunu mevcut.

    Nokia 1100 tuşlu telefon özellikleri

    • 1.4 inç ekran
    • 850 mAh batarya
    • Mini SIM kart
    • El feneri
    • Rehbere 50 kişi kaydetme
    • İki yüklü oyun (Snake II ve Space Impact+)
    • Alarm kurma
    • Hesap makinesi
    • Takvim
    • Kronometre

    Nokia 1100 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Askerlik için on numara bir telefon.

    ✍🏻 Nokia'nın rahat kullanışlı, sağlam telefonu.

    8️⃣ Welio WKey T100

    kamerasız asker telefonu Welio WKey T100 Tam Boyutta Gör
    Welio WKey T100, hem yaşlı telefonu hem de asker telefonu olarak tavsiye edeceğimiz bir model. Welio tuşlu telefon, fener, yaşlılar için büyük tuş takımı, yardım (SOS) tuşu, tuş takımı kilidi özellikleriyle öne çıkıyor. Radyo özelliği var. Rehbere 500 kişi kaydedebiliyorsunuz ancak hafıza kartı desteği de mevcut. Telefon, tek şarjla 5 saat konuşma süresi, 96 saat bekleme süresi sunuyor.

    Welio WKey T100 tuşlu kamerasız telefon özellikleri

    • 1.8 inç ekran
    • 32MB RAM
    • 16GB dahili hafıza
    • 1050 mAh batarya
    • FM radyo
    • Tek hatla kullanım
    • Fener
    • Yardım (SOS) tuşu
    • Hafıza kartı desteği

    9️⃣ Xiaomi Duoqin F22 Pro

    tuşlu akıllı telefon Xiaomi Duoqin F22 Pro Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Duoqin F22 Pro, tuşlu dokunmatik asker telefonu ve piyasada kameralı-kamerasız olmak üzere iki modeli bulunuyor. Bu tuşlu telefonla WhatsApp üzerinden mesajlaşabilir, Netflix film ve dizilerini izleyebilirsiniz. Tuşlu akıllı telefon arayanlara öneririz.

    Xiaomi Duoqin F22 Pro özellikleri

    • 3.54 inç dokunmatik ekran
    • 4GB RAM
    • 64GB dahili hafıza
    • 2150 mAh batarya
    • Hafıza kartı desteği
    • Android 12 işletim sistemi
    • 4G internet bağlantısı

    Tuşlu telefon alırken nelere dikkat edilmeli 🤔

    tuşlu telefon alırken dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör

    1. IMEI kaydı
    2. Tuşların dayanıklılığı
    3. Yazma rahatlığı 
    4. Batarya (pil) ömrü
    5. Ses kalitesi

    En iyi tuşlu telefonlar 2024 listemiz, daha çok askerde kullanılabilecek en iyi modelleri içermektedir. Askerde kamerasız ve interneti olmayan cep telefonlarının kullanılması serbest. Ancak, WhatsApp çalıştıran tuşlu dokunmatik ekranlı ve kameralı telefonlar da merak edildiğinden bu modellere de yer verdik. En iyi asker telefonları ve fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz.

    En İyi Tuşlu Telefonlar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 34563

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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