Asker telefonu önerisi için en iyi tuşlu cep telefonları (2024)

- En iyi asker telefonları 🫡
- 1️⃣ Samsung B310E
- 2️⃣ Samsung E1205
- 3️⃣ Hiking X11
- 4️⃣ Nokia 112
- 5️⃣ Nokia 1200
- 6️⃣ Samsung B350
- 7️⃣ Nokia 1100
- 8️⃣ Welio WKey T100
- 9️⃣ Xiaomi Duoqin F22 Pro
- Tuşlu telefon alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Yorumlar
Vatani görev öncesinde pek çok kişi, “Askerde telefon kullanmak yasak mı?” sorusuna cevap arıyor. Kadrolu er, erbaş, bedelli er şeklinde farklı sınıfları olan askerlik hizmetinde cep telefonu kullanımı 2015 yılından beri serbest. Askeriyede telefon kullanımı bazı sınırlamalar ile 2015 yılında çıkan yasa kapsamında serbest bırakıldı. Ancak askerde akıllı telefon kullanımı yasak. Dolayısıyla WhatsApp'a girebilen dokunmatik asker telefonu arayışına girmek yerine sağlam tuşlu telefonlara bakmanız gerekiyor. Peki, en iyi asker telefonu hangisi? Kamerasız ve internetsiz/internetli tuşlu telefonlar listemizdeki modeller askerde kullanım için idealdir.
|Marka/Model 📱
|Fiyat 🏷️
|Samsung B310 Tuşlu Cep Telefonu
|860 TL
|Samsung E1205 Tuşlu Telefon
|935 TL
|Hiking X11 Lacivert Tuşlu Cep Telefonu
|745 TL
|Nokia 112 Kamerasız Tuşlu Telefon
|839 TL
|Nokia 1200 Kamerasız Asker Telefonu
|899 TL
|Samsung B350 Tuşlu Cep Telefonu
|935 TL
|Philips Ct S220 Tuşlu Asker Telefonu
|1.139 TL
|Nokia 1100 Tuşlu Cep Telefonu
|1.499 TL
|Welio WKey T100 Tuşlu Kamerasız Asker Telefonu
|2.198 TL
|Xiaomi Duoqin F22 Pro
|8.000 TL
Kamerasız asker telefonu yorumları dikkate alındığında; en iyi internetli/internetsiz telefon markaları sıralamasında Nokia, Samsung ve Hiking öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek en iyi asker telefonu önerileri olarak ise Samsung B310, Nokia 1200 ve Xiaomi Duoqin modelleri kaliteli ses, uzun ömürlü batarya ve müzik dinleme olanağı sunmasıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Samsung B310E
Samsung B310E tuşlu telefon özellikleri
- 2 inç ekran
- Hafıza kartı desteği
- Çift SIM kart kullanma
- MP3 çalma, radyo dinleme
- 800 mAh batarya (11 saat konuşma süresi)
- Yüksek sesli hoparlör
- 3.5mm kulaklık girişi
- Java oyunları
Samsung B310E Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz. Askere gideceğim için satın aldım. Ekstra batarya da verdiği için satıcıya teşekkür ediyorum.
✍🏻 İmei kayıtlı askere gideceğim için aldım satıcıya gönül rahatlığıyla güvenip alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Fiyat performans ürünü harika
2️⃣ Samsung E1205
Samsung E1205 tuşlu cep telefonu özellikleri
- 1.42 inç ekran
- FM radyo
- 800 mAh batarya (11 saat konuşma süresi)
- 4MB RAM
- 32MB depolama
- 3.5mm kulaklık girişi
Samsung E1205 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 En iyi asker telefonu. Askere gideceklere tavsiye ederim.
✍🏻 Askerlik dönemi için aldık, kullanıyoruz. Ses çok iyi geliyor, batarya uzun süre gidiyor. Gayet güzel, ihtiyacı karşılıyor.
3️⃣ Hiking X11
Hiking X11 tuşlu telefon özellikleri
- 1.77 inç ekran
- 800 mAh batarya
- 300 rehber hafızası
- 50 sms hafızası
- Hafıza kart desteği
- Müzik çalar
Hiking X11 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Askerik için aldım, fazlasıyla işimi gördü. Tavsiye ederim.
✍🏻 Asker telefonu, iş görür. Müzik de yükleniyor. Dikkat etmeniz gereken; en fazla 8GB bir hafıza kartı olmalı ve önce kartı telefona takıp dosyaları oluşturması sağlanmalı. MP3 formatındaki müzikleri audio klasörüne atabilirsiniz.
4️⃣ Nokia 112
Nokia 112 tuşlu cep telefonu özellikleri
- 1.8 inç ekran
- 8MB dahili hafıza
- FM radyo var
- Bluetooth var
- 14 saat konuşma süresi
- Çift hatla kullanma
Nokia 112 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Şuan sıkıntı yok, gayet iyi. Bataryası 4 gün gidiyor. Oyun da var. Tam bir asker telefonu.
✍🏻 Fiyatına göre alo-alo sms-sms yeterli diyeceklere. Asker telefonu olarak alınabilir.
5️⃣ Nokia 1200
Nokia 1200 özellikleri
- 1.5 inç ekran
- 4MB dahili hafıza
- 700 mAh batarya (7 saat konuşma)
- Üç yüklü oyun
- Yüksek ses veren hoparlör
- Rehbere 200 kişi kaydetme
Nokia 1200 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Babam için aldım. Yıllardır hep tuşlu telefon kullanır. 9 gün oldu şarjı bitmedi. Süper.
✍🏻 Telefon az önce geldi ve muhteşem. Nokia'ı görünce eski günlere döndüm, hiç eskimeyen model.
6️⃣ Samsung B350
Samsung B350 kameralı tuşlu telefon özellikleri
- 2.4 inç ekran
- 2MP arka kamera
- 1200 mAh batarya (12 saat konuşma)
- Çift SIM desteği
- 3.5mm kulaklık jakı
- 32MB dahili hafıza (MicroSD kartla 16GB’a kadar artırılabilir)
- MP3 oynama, video izleme
- FM radyo
Samsung B350 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Güzel telefon. Askerlik için aldım. İş görür.
✍🏻 Bataryası, iletişimi çok güzel. Oğlum askere gideceği için o da almaya karar verdi, herkese tavsiye ederim.
7️⃣ Nokia 1100
Nokia 1100 tuşlu telefon özellikleri
- 1.4 inç ekran
- 850 mAh batarya
- Mini SIM kart
- El feneri
- Rehbere 50 kişi kaydetme
- İki yüklü oyun (Snake II ve Space Impact+)
- Alarm kurma
- Hesap makinesi
- Takvim
- Kronometre
Nokia 1100 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Askerlik için on numara bir telefon.
✍🏻 Nokia'nın rahat kullanışlı, sağlam telefonu.
8️⃣ Welio WKey T100
Welio WKey T100 tuşlu kamerasız telefon özellikleri
- 1.8 inç ekran
- 32MB RAM
- 16GB dahili hafıza
- 1050 mAh batarya
- FM radyo
- Tek hatla kullanım
- Fener
- Yardım (SOS) tuşu
- Hafıza kartı desteği
9️⃣ Xiaomi Duoqin F22 Pro
Xiaomi Duoqin F22 Pro özellikleri
- 3.54 inç dokunmatik ekran
- 4GB RAM
- 64GB dahili hafıza
- 2150 mAh batarya
- Hafıza kartı desteği
- Android 12 işletim sistemi
- 4G internet bağlantısı
Tuşlu telefon alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- IMEI kaydı
- Tuşların dayanıklılığı
- Yazma rahatlığı
- Batarya (pil) ömrü
- Ses kalitesi
En iyi tuşlu telefonlar 2024 listemiz, daha çok askerde kullanılabilecek en iyi modelleri içermektedir. Askerde kamerasız ve interneti olmayan cep telefonlarının kullanılması serbest. Ancak, WhatsApp çalıştıran tuşlu dokunmatik ekranlı ve kameralı telefonlar da merak edildiğinden bu modellere de yer verdik. En iyi asker telefonları ve fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz.
En İyi Tuşlu Telefonlar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 34563Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.