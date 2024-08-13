Asker telefonu önerisi için en iyi tuşlu cep telefonları (2024)

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Vatani görev öncesinde pek çok kişi, “Askerde telefon kullanmak yasak mı?” sorusuna cevap arıyor. Kadrolu er, erbaş, bedelli er şeklinde farklı sınıfları olan askerlik hizmetinde cep telefonu kullanımı 2015 yılından beri serbest. Askeriyede telefon kullanımı bazı sınırlamalar ile 2015 yılında çıkan yasa kapsamında serbest bırakıldı. Ancak askerde akıllı telefon kullanımı yasak. Dolayısıyla WhatsApp'a girebilen dokunmatik asker telefonu arayışına girmek yerine sağlam tuşlu telefonlara bakmanız gerekiyor. Peki, en iyi asker telefonu hangisi? Kamerasız ve internetsiz/internetli tuşlu telefonlar listemizdeki modeller askerde kullanım için idealdir.

Kamerasız asker telefonu yorumları dikkate alındığında; en iyi internetli/internetsiz telefon markaları sıralamasında Nokia, Samsung ve Hiking öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek en iyi asker telefonu önerileri olarak ise Samsung B310, Nokia 1200 ve Xiaomi Duoqin modelleri kaliteli ses, uzun ömürlü batarya ve müzik dinleme olanağı sunmasıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ Samsung B310E Tam Boyutta Gör Samsung B310E, dual sim modeli de olan en iyi asker telefonu. Kamerasız ve tuşlu olmasıyla askeriye rahatça kullanabileceğiniz en iyi telefonlardan biri. MP3 desteği sayesinde hafıza kartıyla yüklenen müzik parçalarını oynatabilirsiniz. Telefon, 16GB’a kadar hafıza kartını destekliyor. Samsung tuşlu telefon, uzun ömrülü bataryaya sahip olmasıyla da sizi askerde üzmeyecek; Tek şarjla 11 saate kadar telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Yani, mesai saatleri dışında arayabileceğinizi varsayarak bir haftaya yakın kapanmadan kullanabilirsiniz. İki hattınız varsa çift SIM kart kullanımını da destekliyor. Samsung B310E tuşlu telefon özellikleri 2 inç ekran

Hafıza kartı desteği

Çift SIM kart kullanma

MP3 çalma, radyo dinleme

800 mAh batarya (11 saat konuşma süresi)

Yüksek sesli hoparlör

3.5mm kulaklık girişi

Java oyunları Samsung B310E Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz. Askere gideceğim için satın aldım. Ekstra batarya da verdiği için satıcıya teşekkür ediyorum. ✍🏻 İmei kayıtlı askere gideceğim için aldım satıcıya gönül rahatlığıyla güvenip alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Fiyat performans ürünü harika

2️⃣ Samsung E1205 Tam Boyutta Gör Samsung GT-E1205, kamerasız asker telefonu önerisi isteyenlere tavsiyemizdir. Uzun ömürlü bataryası ve ses kalitesiyle beğenilen tuşlu asker telefonu, dayanıklı, şık ve de kullanışlı. FM radyo desteği sayesinde mesajlaşırken internetsiz radyo dinleyebilirsiniz. 5 yönlü orta tuşu kullanarak cep telefonunun en sık kullanılan rehber, mesaj ve son arananlar menüsüne kolayca ulaşabilirsiniz. Bu telefonla tek hat kullanabilirsiniz ve hafıza kartı desteği yok. Samsung E1205 tuşlu cep telefonu özellikleri 1.42 inç ekran

FM radyo

800 mAh batarya (11 saat konuşma süresi)

4MB RAM

32MB depolama

3.5mm kulaklık girişi Samsung E1205 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 En iyi asker telefonu. Askere gideceklere tavsiye ederim. ✍🏻 Askerlik dönemi için aldık, kullanıyoruz. Ses çok iyi geliyor, batarya uzun süre gidiyor. Gayet güzel, ihtiyacı karşılıyor.

3️⃣ Hiking X11 Tam Boyutta Gör Hiking X11, en çok tercih edilen tuşlu asker telefonu modellerinden biri. Çoğu kullanıcıdan “Tam bir asker telefonu” yorumu olan Hikin X11, şık bir tasarıma da sahip. Hafıza kartı girişi sayesinde telefona ekstra depolama alanı sağlayabilirsiniz. Bu sayede daha fazla mesaj, kişi ve arama saklayabilirsiniz. Telefonun 300 kişilik rehber hafızası var. Diğer tuşlu telefonlar gibi 800 mAh bataryaya sahip. Bu da telefonu tek şarjla bir hafta boyunca rahatça kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Hafif tasarımıyla rahat tutuş sağlayan Hiking tuşlu cep telefonu, müzik çalma özelliğine de sahip. Hiking X11 tuşlu telefon özellikleri 1.77 inç ekran

800 mAh batarya

300 rehber hafızası

50 sms hafızası

Hafıza kart desteği

Müzik çalar Hiking X11 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Askerik için aldım, fazlasıyla işimi gördü. Tavsiye ederim. ✍🏻 Asker telefonu, iş görür. Müzik de yükleniyor. Dikkat etmeniz gereken; en fazla 8GB bir hafıza kartı olmalı ve önce kartı telefona takıp dosyaları oluşturması sağlanmalı. MP3 formatındaki müzikleri audio klasörüne atabilirsiniz.

4️⃣ Nokia 112 Tam Boyutta Gör Nokia 112 8 MB duos, askeriyede telefon kullanmayı düşünenlerin tercih edebileceği bir başka model. Nokia 112 8 MB duos tuşlu cep telefonu, ergonomik ve hafif yapıda. Elinize kolay bir şekilde sığabilir, çok fazla alan kaplamıyor ve ince bir yapıda. Nokia’nın kamerasız tuşlu cep telefonu, çift SIM kart kullanımını destekliyor. Telefon tek şarjla 28 saat konuşma, 480 saat bekleme süresi sunuyor. Radyo ve fener uygulaması bulunuyor. Nokia 112’de WhatsApp var mı? merak edenler için; Bu telefonda WhatsApp’ı kullanamazsınız. Nokia 112 tuşlu cep telefonu özellikleri 1.8 inç ekran

8MB dahili hafıza

FM radyo var

Bluetooth var

14 saat konuşma süresi

Çift hatla kullanma Nokia 112 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Şuan sıkıntı yok, gayet iyi. Bataryası 4 gün gidiyor. Oyun da var. Tam bir asker telefonu. ✍🏻 Fiyatına göre alo-alo sms-sms yeterli diyeceklere. Asker telefonu olarak alınabilir.

5️⃣ Nokia 1200 Tam Boyutta Gör Nokia 1200, uzun giden bataryası, kolay kullanılabilirliği ve sağlam yapısıyla beğeni kazanan tuşlu telefon. Hem yaşlıların hem de askere gidecek olanların kullanabileceği tarzda en iyi tuşlu cep telefonlarından biri olan Nokia 1200, mesajları ve rehberi tutmanız için 4MB hafızaya sahip. Nokia tuşlu telefon, 700 mAh bataryasıyla 7 saat konuşma, 390 saat bekleme süresi sunuyor. Telefonu ihtiyacınız olduğunda el feneri olarak da kullanabilirsiniz. FM radyo, MP3 çalma özelliği yok. Dolayısıyla askerde yalnızca arama yapma ve mesaj çekmek için kullanabileceğiniz tuşlu telefon arıyorsanız tercih edebileceğiniz bir model. Nokia 1200 özellikleri 1.5 inç ekran

4MB dahili hafıza

700 mAh batarya (7 saat konuşma)

Üç yüklü oyun

Yüksek ses veren hoparlör

Rehbere 200 kişi kaydetme Nokia 1200 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Babam için aldım. Yıllardır hep tuşlu telefon kullanır. 9 gün oldu şarjı bitmedi. Süper. ✍🏻 Telefon az önce geldi ve muhteşem. Nokia'ı görünce eski günlere döndüm, hiç eskimeyen model.

6️⃣ Samsung B350 Tam Boyutta Gör Samsung B350E, kameralı tuşlu telefon arayanlara tavsiye edeceğimiz bir model. Minik arka kamerasını iptal etmeniz durumunda askerde de kullanabileceğiniz bir telefon. 2.4 inç ekran, 2MP arka kamera, 1200 mAh batarya ile gelen Samsung tuşlu cep telefonu, ana ekran üzerinden sık kullandığınız ayarlara erişmenizi sağlayan widget desteği sunuyor. Samsung B350 kameralı tuşlu telefon özellikleri 2.4 inç ekran

2MP arka kamera

1200 mAh batarya (12 saat konuşma)

Çift SIM desteği

3.5mm kulaklık jakı

32MB dahili hafıza (MicroSD kartla 16GB’a kadar artırılabilir)

MP3 oynama, video izleme

FM radyo Samsung B350 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Güzel telefon. Askerlik için aldım. İş görür. ✍🏻 Bataryası, iletişimi çok güzel. Oğlum askere gideceği için o da almaya karar verdi, herkese tavsiye ederim.

7️⃣ Nokia 1100 Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en çok satan telefonları arasında olan Nokia 1100, kamerasız tuşlu asker telefonu olarak önereceğimiz en iyi modellerden biri. Nokia tuşlu cep telefonu, hafta boyunca tekrar şarj etmeden kullanmanızı sağlayan 850 mAh bataryaya sahip. Telefonun hafızası 50 mesaj ve 50 kişi alabiliyor. Alarm, kronometre, hesap makinesi ve Yılan oyunu mevcut. Nokia 1100 tuşlu telefon özellikleri 1.4 inç ekran

850 mAh batarya

Mini SIM kart

El feneri

Rehbere 50 kişi kaydetme

İki yüklü oyun (Snake II ve Space Impact+)

Alarm kurma

Hesap makinesi

Takvim

Kronometre Nokia 1100 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Askerlik için on numara bir telefon. ✍🏻 Nokia'nın rahat kullanışlı, sağlam telefonu.

8️⃣ Welio WKey T100 Tam Boyutta Gör Welio WKey T100, hem yaşlı telefonu hem de asker telefonu olarak tavsiye edeceğimiz bir model. Welio tuşlu telefon, fener, yaşlılar için büyük tuş takımı, yardım (SOS) tuşu, tuş takımı kilidi özellikleriyle öne çıkıyor. Radyo özelliği var. Rehbere 500 kişi kaydedebiliyorsunuz ancak hafıza kartı desteği de mevcut. Telefon, tek şarjla 5 saat konuşma süresi, 96 saat bekleme süresi sunuyor. Welio WKey T100 tuşlu kamerasız telefon özellikleri 1.8 inç ekran

32MB RAM

16GB dahili hafıza

1050 mAh batarya

FM radyo

Tek hatla kullanım

Fener

Yardım (SOS) tuşu

Hafıza kartı desteği

9️⃣ Xiaomi Duoqin F22 Pro Tam Boyutta Gör Xiaomi Duoqin F22 Pro, tuşlu dokunmatik asker telefonu ve piyasada kameralı-kamerasız olmak üzere iki modeli bulunuyor. Bu tuşlu telefonla WhatsApp üzerinden mesajlaşabilir, Netflix film ve dizilerini izleyebilirsiniz. Tuşlu akıllı telefon arayanlara öneririz. Xiaomi Duoqin F22 Pro özellikleri 3.54 inç dokunmatik ekran

4GB RAM

64GB dahili hafıza

2150 mAh batarya

Hafıza kartı desteği

Android 12 işletim sistemi

4G internet bağlantısı

Uygun fiyatlı en iyi fiyat/performans telefonları 2 ay önce eklendi

En iyi tuşlu telefonlar 2024 listemiz, daha çok askerde kullanılabilecek en iyi modelleri içermektedir. Askerde kamerasız ve interneti olmayan cep telefonlarının kullanılması serbest. Ancak, WhatsApp çalıştıran tuşlu dokunmatik ekranlı ve kameralı telefonlar da merak edildiğinden bu modellere de yer verdik. En iyi asker telefonları ve fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz.

En İyi Tuşlu Telefonlar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 34563

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